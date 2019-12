文本未完成校對　劉鶴未現身記者會　中美緣何提前宣布協議？

中美12月13日宣布已達成了第一階段貿易協議。美國貿易代表辦公室發表的聲明稱,美國與中國就第一階段貿易協議達成了一份歷史性的、可執行的協議。美國總統特朗普(Donald Trump)在社交媒體說,「我們已經與中國達成一項非常大的第一階段協議。」白宮聲明說,這是一項「歷史性的」協議,對美國經濟來說是「一次巨大勝利」。美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)12月14日在卡塔爾首都多哈強調,中美就第一階段經貿協議文本達成一致是「歷史性的」,利好全球發展。

「歷史性」,這是美國官方的定調。

疑團重重的中美第一階段協議

而中方聲明並未有過高的定調,只是說「達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益,將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應」。

12月13日中美宣布達成第一階段協議,12月14日特朗普在費城觀看橄欖球賽。(AP)

中方在聲明中還指出,「雙方約定,下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後,希望雙方能夠遵守協議約定,努力落實好第一階段協議相關內容,多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情,維護世界和平與繁榮。」「希望雙方能夠遵守協議約定」這句話讓人們感受到北京對於第一階段協議能否得到切實履行信心不足。

此前10月中國副總理劉鶴訪美,當時美方就曾說中美將達成第一階段協議,需要四到五週的時間完成文本審核與校對工作。而眾所周知,差之毫釐謬以千里,翻譯校對工作的難度一點也不亞於達成談判共識,中美過去一兩個月的拉鋸除了關税等核心關切,具體的措辭表達拉鋸也是主要工作。現在中美同時公布達成第一階段協議,但是法律審核、翻譯校對等必要的程序還沒有走完,這將為協議最終能否簽署埋下隱患。

美國貿易談判代表萊特希澤(Robert Lighthizer)13日在白宮艾森豪威爾行政樓的記者會上說:「這是一個非常、非常重要的進展」(This is a very, very important step forward)。「某些人可能會說,你們沒有解決某些最棘手的問題,這當然是事實。但你們換個角度看,達成第一階段協議恰恰是最困難的一步。這是最艱難(hardest)的部分。」萊特希澤一方面承認進展很重要,另一方面也承認某些棘手的問題還沒有解決。

可以說,中美第一階段協議距離正式簽署還有一定距離。

問題就在這裏,為什麼中美急於官宣一份還沒有最終敲定細節的協議?

劉鶴(中)是中美貿易談判的中方牽頭人,但他並沒有現身中方宣布達成協議的記者會。圖為10月10日在萊特希澤(左)和姆努欽(右)的陪同下,劉鶴在華盛頓與媒體見面。(AP)

從萊特希澤的話語中,能夠看到中美達成共識的突然性。特朗普12月12日同美國貿易官員會晤之後稱,「非常接近」和中方達成協議。據萊特希澤透露,協議是在13日上午才敲定的,當時他接到總統的電話,後者指示他繼續推進。這不禁讓人們疑惑,中美突然達成了什麼共識使得雙方認為可以宣布達成了協議?

在美方宣布達成第一階段協議的記者會上,參與貿易談判的主要官員美國貿易代表萊特希澤現身說法,並在此後幾天接受美國媒體的採訪談第一階段協議。而中方於13日晚舉行的記者會上,中方談判牽頭人劉鶴並未現身,參加記者會的是各部門官員。2018年5月中美曾宣布達成貿易共識,劉鶴當時曾接受中國中央電視台的採訪談中美共識。2019年5月中美談判破裂後,劉鶴訪美期間曾現身接受媒體採訪談中方的立場。可以說他是中美談判諸多重要時刻的主要發聲人。為什麼在中美達成第一階段協議這樣重要的進展上,劉鶴沒有參加記者會,這說明什麼?

中美共識比協議更重要

在觀察人士看來,中美之所以急於宣布達成了第一階段協議,在於原定於12月15日開徵的關税就在眼前,特朗普此前多次說過達不成協議就加徵關税,中美需要一份協議來為推遲或者取消關税做鋪墊。如果加徵關税,中美貿易戰註定再次升級,中美在2020年前不太可能達成協議,這不符合特朗普的選舉利益。儘管協議不完美,但必須有協議。

彈劾案愈演愈烈,特朗普隨時可能轉變對華態度。圖為12月12日特朗普在白宮舉行的兒童保育和帶薪休假峰會上發表講話後離開。(AP)

不久前中美還在就關税問題爭執不下,美國遲遲不願確認北京提前公布的分階段取消關税共識。現在中方聲明明確提出美方承諾分階段取消關税,這是重大進展,是中美能夠迅速達成協議的關鍵原因。

中方的聲明和記者會既沒有公布美國會取消或降低哪些關税,也沒有公布具體的採購數據。美方則公布了一系列的細節。特朗普在社交媒體上公布的關税進展,除了12月15日的對華關税不會實施,還有對另外1,200多億美元商品15%的關税會減半至7.5%。萊特希澤向記者們透露,中方將在未來兩年內從美國額外進口價值320億美元的農產品,其中後者能使中美兩國農產品貿易額達到400億至500億美元區間。萊特希澤稱,未來兩年中國將從美國購買價值2,000億美元的商品並且農產品將作為其中的一類商品,而其他商品則來自制造業、能源以及服務業領域。

美方聲明中不斷提及結構性改革等共識,而在美方官員的言論中,最核心的似乎是採購換關税。

美國即將進入2020年大選季,美國獲取採購實惠,對於穩定消費、穩定農業州的選情至關重要。中方拿到降税承諾,這也能解決一定的現實出口問題。中美在關税和採購問題上的共識足夠維持相當一段時間的雙邊關係平靜。

中方開始採購,12月15日的關税暫停,這已經滿足中美雙方的初步需要。採購額是中方未來兩年的承諾,如果中美談崩,中方隨時可以中斷採購,美方可能隨時加徵關税。中美既有互相需要,也有互相制衡。中美宣布達成協議實際上是宣布達成共識。協議文本是對這種共識的確認,中美都能夠接受協議文本的延遲。

事實上,中美誰也說服不了誰,中美誰也不願意給對方留下把柄。具體採購額對中方是敏感的,中方聲明和記者會都未公布具體數字。具體的白紙黑字的分階段降税承諾對特朗普來說容易被國內詬病,美方聲明和記者會也都未提及分階段降税承諾,特朗普在社交媒體宣布的是具體關税推遲或者降低而非整體承諾。中美之間已有的能夠互相制衡的談判默契比落實到紙面的協議更容易被雙方接受。

在中美矛盾已經無處不在的今天,中美關係能否一如既往地穩定還未可知,特朗普會否視選情需要推翻共識或者撕毀協議難以預料。劉鶴未現身記者會,中方並未對協議冠以歷史性定位,可見中方的謹慎。一旦協議簽署,任何的變動對雙方關係來說都是一場大地震。對現在的中美關係來說,中美達成互相制衡的共識,已經是不錯的進展。既無需放大,也無需過分樂觀。