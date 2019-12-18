中美第一階段協議呼之欲出　美國國會對華依舊動作不斷

12月13日，中美雙方就談判第一階段協議宣布達成共識，中美拉鋸將近兩年的貿易戰，進入第二次休戰，比之6月份中美領導人在G20峰會上會面之後宣布暫停加徵關税，有觀察認為更具實際意義。

就貿易戰的核心問題關税而言，中方在聲明中點出，美國將履行分階段取消對華商品加徵關税，實現加徵關税由升到降的轉變。美國貿易代表辦公室的聲明對於關税的安排更為明確，美方將保留對2500億美元的中國對美出口商品己加徵的25%的高關税，另外1200億美元己加徵的15%的税率將減為7.5%，計劃12月15號開始對餘下1750億中國商品的加税取消。

中國中鋼集團高級經濟師胡麒牧就此對01表示，一次性取消全部加徵關税並不現實，中美雙方手裏都需要留下第二階段談判的籌碼。但值得肯定的是，美方的實質性減税動作展現出了積極姿態。

此前，中美全面經濟對話牽頭人劉鶴在中美十一輪談判結束之後表示，要達成協議，中方的核心關切之一便是取消全部加徵關税。本次第一階段協議共識中的關税安排則更具有務實性，對外經濟貿易大學龔炯認為，中美談判的爭議焦點之一就是所謂「監督機制」（enforcement mechanism），雙方曾就此產生過嚴重分歧，但早在數月前美方便已不再堅持，而是更名為「爭端解決機制」（dispute resolution system），而按照美方12月13日通告中美協議的措辭，第一階段協議的正式文本也會採取後者措辭。

另外，關税本身也可以作為爭端解決機制的一種形式。分階段取消已加徵關税，在不動搖中方原則的情況下，符合中美雙方現階段的共同利益，也是中美談判博弈的結果。

6月29日習近平特朗普在G20峰會會面之後，重新開啟一度遇挫的中美談判。（Reuters）

白宮方面力圖將第一階段協議包裝成對華談判的重要成果。美國貿易代表辦公室在申明中開宗明義，指出中美達成具有歷史意義的協議，該協議要求中國在經濟上做出結構性改變。特朗普本人也隨即在Twitter中強調，中國將購買大量的美國農產品、能源、手工製品等等。被彈劾案糾纏已久的特朗普或許急需一場經濟上的勝利提振支持者信心，顯然，與中國達成第一階段協議，並將其朝着美國贏得貿易戰的方向包裝，是特朗普當前最有力的反擊。

但美國政界則存在對於協議的質疑之聲。美國參議員少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）13日在Twitter上表示，「特朗普因為中國購買一些大豆的臨時且不可靠的承諾出賣了自己的原則。這再一次證明，不能指望特朗普總統為美國工人和企業做正確的事情。」黨派政治（partisan politics）毫不意外地再次出現在中美博弈中，龔炯認為，與推出《香港與人權法案》、《維吾爾族人權法案》等一系列手段目的相似，民主黨並不希望中美達成協議，進而打擊特朗普的連任前景。

2020年美國進入大選年，外界默認的慣例是，每逢大選任何與內政外交有關的議題都是兩黨交鋒的戰場。對於特朗普而言，彈劾官司纏身，民主黨窮追猛打，儘管當前經濟方面就業數據表現良好，但若在貿易戰持續，特朗普亦無法承受大選年經濟上的任何不確定性，比起與中國鬥氣，政治前景要重要得多。

胡麒牧認為，第一階段協議一旦簽署，美國對中國出口農產品貿易將率先恢復，這也是落實協議最簡單的部分。據中國農業農村部副部長韓俊介紹，貿易戰開始以來，受到關税衝擊，2018年和2019年前10個月，中國對美進口農產品分別下降32.7%，30.8%。而中國對美國農產品進口大幅下降，直接導致美國農民收入減少，特朗普有足夠理由用第一階段協議穩住農民的選票。

回顧中美貿易摩擦的歷程，凡是兩國經濟指標不及預期時，就容易出現緩和或者談判的突破。中國駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明對01表示，第一階段協議的執行情況也影響着接下來的談判，特朗普政府以撕毀協議聞名於世，這一點在近兩年的談判中多次得到驗證，如果未來撕毀協議對其更有利，白宮會毫不猶豫的付諸實施，並捏造中方違約的「事實」。

這邊中美第一階段協議呼之欲出，另一邊美國國會對華依舊動作不斷。美國《國會山報》12月16日報道，美國國會眾議院16日通過一項法案，禁止政府從被認為是國家安全威脅的企業購買電信設備，威脅國家安全的電信企業，顯然中國通訊巨頭企業華為便是其中之一。

第一階段協議過後，中美接下來會往何處去？周小明認為，貿易戰只是米國遏制中國崛起戰略的一部分，甚至有可能不是最重要的一部分，它只是實現美國戰略目標的手段之一。貿易戰的走向不會是孤立的，與美國對華整體戰略緊密相關。當白宮認為戰略上需要貿易戰這個戰場上加強進攻時，中美貿易戰就會升級。反之亦然。

「撇開美國對華整體戰略，接下來談判若涉及國有企業等同中國基本經濟制有關的問題，達成進一步協議的難度將更大，短期內中美達成全面協議的前景很難令人振奮。」周小明補充提到。