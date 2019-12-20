北京的聖誕禮物　中美第一階段協議為特朗普選情維穩

12月19日，中國國務院關税税則委員會公布了第一批對美加徵關税商品第二次排除清單。這也是中、美就「第一階段貿易協議」達成一致後，北京採取的最新行動。由於該清單始於2019年12月26日，因此被外界視為來自北京的「聖誕禮物」。

該清單內容相對簡單，僅包括白油、食品級微晶石蠟、茂金屬高密度聚乙烯、粘指劑、線性低密度的乙烯、共聚抗衝等級聚丙烯六項。分別為第一批對美500億美元和第二批750億美元加徵關税商品。

相比之下，該清單從2019年12月26日到2020年12月25日的起訖時間更能說明問題。它意味着北京的「聖誕禮物」將主要應用在美國總統特朗普（Donald Trump）2020年度的總統大選期間。一俟大選結束，北京將另有對策。

事實上，早在中美於12月13日先後宣布「第一階段貿易協議」時，已有迹象顯示，中、美雙方或已將美國2020年的總統大選視為重要參考項，以至於中、美貿易戰的動向和特朗普選情相關信息已形成一定互動。

也就在中美雙方先後確認達成「第一階段貿易協議」的同一天，美國眾議院司法委員會也在同日通過表決，批准向眾議院全院遞交針對特朗普的彈劾條款。當兩大新聞同日對衝時，中美貿易協議的進展對特朗普的2020年選情便呈現了正面效果。

同理，北京在12月19日的行動也顯出了「巧合」的一面。

12月18日時，民主黨控制的美國眾議院已通過針對特朗普的兩項彈劾條款。包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》在內的各大主流媒體於同日輪番批評特朗普「輸掉貿易戰」。因此，中方19日公布清單的行動，也客觀上起到了對衝相關不利信息的作用。

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）確立對特朗普的彈劾進程的同一天，美國各大主流媒體也輪番批評特朗普，相比之下，來自北京的新清單無疑可算某種「聖誕禮物」了。（美聯社）

從某種意義上來說，中美第一階段協議的確立，客觀上已為特朗普未來一年的競選行動提供了幫助。這種因客觀綁定形成的「默契」讓此前的中美協議顯出了可靠的一面。

因此，中美之間很可能會因為實際情況需要，從2019年末到2020年11月3日，即美國總統大選開始前，視其間的政治格局變化，彼此確立更為靈活的決策。北京12月19日的這份「聖誕禮物」，或許也將成為未來12個月間，中美雙方頻密互動的新起點。