中國在「火藥桶」南海展示力量　周邊出奇失聲

中國第一艘國產航母山東艦在12月17日在北端的海南島三亞軍港正式交付中國海軍，中國國家主席習近平出席了交付儀式，並登艦視察。海南島被外界稱為中國「南海之門」，如今中國「突然」將首艘國產航母部署此地，此舉受到了國內外輿論的關注。

《紐約時報》指出中國首艘國產航空母艦投入服役，標誌着該國打造能夠挑戰美國海洋主導地位——特別是在太平洋地區。

《華爾街日報》稱，新航母將在南海爭議島嶼和台灣海峽部署力量——美國和包括日本和澳洲在內的其他太平洋大國一直在警惕地看着這一事態發展。

南海是個是非之地，不少東盟成員國與中國都在此處存有爭議。中國近幾年在南海上一直表現的越發強勢，大規模海軍行動也不斷向外界「展現實力」，讓不少國家十分忌憚，尤其是美國、菲律賓和越南的反應較為激烈，這些國家除了在公開場合中批判中國南海問題，美國更與區域盟友於2019年在南海舉行85次軍演。其中，美國與菲律賓共舉辦了至少16次、泰國9次及新加坡6次。美國和新加坡的海軍從9月24日至10月10日於關島附近水域舉行的「太平洋獅鷲」（Pacific Griffin）聯合演習，展開了有史以來的首場反地面作戰聯合演習，發射海軍打擊導彈，並進行反潛和反空戰演習。

3月，在美國、新加坡及泰國還舉行了「天虎」演習，美國使用F16C戰機鉗制敵方防空系統，提高了泰國空軍的空對地攻擊技能。此外，美國亦邀請其他盟友，包括日本、印度及澳洲，加入南海軍演。印度將020年3月將會在舉行「米蘭2020」海上聯合軍演，邀請了41個國家和地區的海軍參加，卻把「中國卻被排除在外」。

此前越南和菲律賓近端時間在南海水域動作不少，先是百船圍堵菲律賓中業島事件，還有美國宣布將艦船供越南海岸警衛隊。那麼，為何中國將山東艦入駐南海之門的舉措沒有引發各方動作呢？

首先是東盟對南海問題的態度。雖然菲律賓和越南在南海問題上一直是「急先鋒」，但自中國在南海展現軍事實力之後，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）對華態度發生了轉變，不再南海問題上繼續與中國糾纏。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）7月23日在國情諮文中也提到，菲律賓不會為南海開戰，中國導彈最快7分鐘可到達馬尼拉。中國導彈7分鐘能否導彈馬尼拉暫且不談，他的大膽表述背後折射出的是中國在南海日趨穩固的軍事實力。

菲律賓的轉變，也導致越南在此問題上出現了孤掌難鳴的情況。而東盟其他成員也並不希望南海問題再起波瀾，這一態度從歷屆的東盟峰會便能看出。東盟每年都會有峰會召開，並會在會上就南海問題發表聲明，通過梳理歷年東盟峰會的「主席聲明」發現， 從2014年9月至2019，東盟峰會總共發佈了七份「主席聲明」，在每一份「主席聲明」中，東盟都會重點談及南海問題，並對此進行表態。

值得一提的是，這六份文件在談及南海問題時，其內容和措辭上有着明顯的變化。東盟在2015年都點出「我們對南中國海軍事資產的增加以及進一步軍事化前哨的可能性表示擔憂。我們敦促各方確保維護和平、安全與穩定。」然而，到了2017年、2018年及2019年時，內容和措辭上出現了明顯的改善。在2019年的聲明中，東盟表示熱烈歡迎中國同東盟在南海繼續加強合作，並對雙方按照既定時間表積極推進「南海行為準則」磋商談判感到「備受鼓舞」。

東盟峰會對南海問題表態的變化，足以顯示出他們並不想在南海問題上與中國繼續「對抗」，這其中原因有着經濟因素，也有解放軍近年在南海加強軍事存在的原因。

經濟上，中國一直是東盟最大的貿易伙伴，同時也是越南、馬來西亞、新加坡、印尼等的第一大貿易伙伴。根據2019年上半年的數據顯示，東盟已經超越美國成為中國的第二大貿易伙伴。與此同時，中國與東盟國家在「一帶一路」的項目對接，以及税收優惠政策和力促區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的舉措，都是加速中國與東盟東盟走近之舉。

軍事上，過去幾年，中國軍艦接連服役，包括導彈護衛艦和導彈驅逐艦等部署到南海。而中國軍機在2016年7月就已經實現了常態化赴南海遠程訓練，轟-6轟炸機和蘇-35等戰機在列。中國在南海的軍事存在已經讓南海實力對比發生偏轉，東盟乃至美國等域外國家也難以扭轉此局勢。中國「山東號」航母駐守南海之門的舉動，雖然會引起各國的反應和忌憚，但無論是東盟的意願還是中國自身的實力的影響，南海局勢都難以再起波瀾。