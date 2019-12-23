【專家有話說】朝鮮中央軍委會議：文官旁落、達成重大核能力決議

今年4月，朝鮮勞動黨召開中央委員會第七屆第四次全體會議，最高領導人彼時表示，今年12月是美國為朝美核談判展現誠意的最後期限。隨着「最後期限」臨近，朝鮮多次放話，並表示美國想要怎樣的「聖誕禮物」，皆取決於白宮的誠意。在此最後關口，朝鮮《勞動新聞》於12月22日公佈了勞動黨召開中央軍事委員會第七屆第三次擴大會議的內容。 就此，韓國權威朝鮮問題專家鄭成長為《香港01》撰文表示，該次會議凸顯了兩個細節，其一：朝鮮軍隊進行了大規模人事調整，政府內閣官員在軍隊中話語權減弱；其二，是次會議就朝鮮提升核及導彈能力相關問題達成重大協議。 原標題：【評論】朝鮮黨中央軍事委員會第七屆第三次擴大會議及軍方地位變化、朝鮮提升核及導彈能力預測 作者：鄭成長（世宗研究所 朝鮮研究中心主任） 譯者：許嘉蕾

朝鮮通過12月22日《勞動新聞》公開朝鮮舉行黨中央軍事委員會第七屆第三次擴大會議的事實。朝鮮雖然未明確公開會議的舉行日期，但考慮到金正恩政權上台後朝鮮媒體往往迅速報道重大活動的慣例，可以推斷該會議是在21日召開。

朝鮮《勞動新聞》的照片顯示，金正恩身後的時針分別指向10時7分、11時16分，因此黨中央軍事委員會擴大會議應是在21日上午召開的。

此次會議在2019年1月金正恩曾發表新年致辭的華麗的西式圖書室內召開，希望緩和外界對此次會議的否定看法。

中國和俄羅斯為緩和當前國際社會的對朝制裁正在聯合國安理會上做出努力，並且23日文在寅總統和習近平主席將舉行韓中首腦會談，可以看出朝鮮為避免「破壞」習近平的心情，花費心思選擇會議召開的場所，並刻意僅部分報道金正恩的發言。

2019年4月朝鮮黨中央委員會第七屆第四次全體會議上選出的黨中央軍事委員會成員有金正恩、金才龍、李萬建、太鍾洙、金秀吉、崔富一、李永吉、努光鐵、鄭京澤、李炳哲、金兆國、朴秀一、徐洪燦、張吉成等。此後在9月6日舉行的黨中央軍事委員會緊急擴大會議上將總參謀長由李永吉替換為朴正川，朴正川因此可能被選為新任委員。

因此此次會議身穿「人民裝」坐在會議現場第一排、第二排的黨中央軍事委員會委員中，應有內閣總理金才龍、黨中央委員會副委員長李萬建及太鍾洙，黨中央委員會軍需工業部第一副部長李炳哲、黨中央委員會組織指導部第一副部長金兆國等人。

此外，在2018年5月召開的黨中央軍事委員會第七屆第一次擴大會議上，身穿「人民裝」的內閣及黨幹部就坐於第一排中間位置，但此次第七屆第三次擴大會議僅有2名黨幹部就坐於第一排的右側位置，因此極有可能是朝鮮進行了大規模人事調整，內閣及黨幹部在軍事委員會的比重下降，軍隊幹部的比重上升。

朝鮮黨中央軍事委員會擴大會議中內閣及黨幹部的比重下降，有可能是因此次會議就朝鮮提升核及導彈能力相關問題達成重大協議。

朝鮮今後為避免國際社會加大對朝制裁的同時考慮到和中俄的關係，或將儘可能秘密推進強化核及導彈能力相關事宜。

朝鮮此次黨中央軍事委員會擴大會議上雖然提到「替換或補選部分委員」，但補選名單並未公布。因此在2016年第七屆黨代會上未當選的戰略軍司令官是否會再次當選黨中央軍事委員會委員備受關注。