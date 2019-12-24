中國輕軌突破河內最後障礙　越共嘗試極限施壓克服懶政

當地時間12月23日，越南註冊局為河內城市輕軌2A線（又稱吉靈河東線）使用的13列輕軌列車頒發了「臨時檢驗證書」。這是個好消息也是個壞消息。前者意味着2A線在20日完成「100%」的項目進度後，終於可以在最後一輪為期20天的調試後取得正式運營資格；但它也同樣意味着2A線已無法在2019年內完成收尾工作，該項目將註定迎來第九次延期。

對於正在十三大前改革官場風氣，借高層極限施壓克服懶政的河內方面來說，它無疑是一個意味深長的註腳。

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必須承認，河內各界人士對2A線的第九次延期早就有了預感。

雖然在11月中旬，河內市人民委員會（即河內市政府）主席阮德忠曾發表講話，稱河內市正與中國總承包商全面合作，計劃在2019年12月內儘快完成輕軌運營的各項事宜。但輕軌在12月中、上旬沒有任何新聞報道的迹象已經讓外界感到了情況有異。

果然，到12月19日時，該項目達到「進度100%」和「仍需20天調試」的最新動向就讓各路人士哭笑不得。

幸而前者終於證明輕軌已經「建設就緒」，加之河內輕軌公司方面還坦言在11月只測試了5天就認定「輕軌安全合格」，一時間，河內幾家沿着2A線建設的樓盤就突然大做廣告。

近兩年來，越南總理阮春福一直奔波在該國各地，專門解決各種難題，但他並不是萬能的，很多問題匯報到他手上也可能無解。（新華社）

的確，來自河內的其他情報還是證明越方對該線路可能還是責難不斷。此前，早有越南網民發帖諷刺，懷疑項目在2018年12月時進度就已達100%。也就在12月20日後，來自越方的消息還顯示，越南交通運輸部作為資方，竟仍以中方總承包商「未給該項目制定安全計劃」為由，在河內輕軌公司首肯項目安全性之際叫停了此後的測試。

此外，越南資方還就項目運作期間的中、越建設者工資問題與總承包商發生了齟齬，越方抱怨項目僵持期間，整個項目的所有工程人員每個月需要支付總額220萬美元的工資。越方認為這筆款項仍應由總承包商墊付。

不過，考慮到以越南總理阮春福為首的一批政要已從9月下旬開始，多次親自督辦輕軌事務；河內市委書記黃忠海亦在11月下旬坦誠「對輕軌問題負有責任」後，在12月上旬被查；越南交通運輸部本身也有案件待查。

在層層壓力之下，越方也終於化壓力為動力，終於在12月23日邁出了最後的一步。至此，越方可能也在高層的重重壓力之下，找出了一種快速解決積壓問題的有效手段。

說到底，來自高層的「極限施壓」也終究只是越南黨政高層在中美貿易戰加速越南社會轉型期之際的某種權宜之計。這種手段只適合越方集中精力解決某些影響極大的社會問題。

在2019年內，河內方面在遭遇同奈省黑社會團伙圍攻警察、峴港房地產投資「爆雷」以及胡志明市守添新區拆遷安置等問題時，都最終依靠阮春福領導其團隊親自採取干預，並大都於兩到三個月內得到了基本解決。

阮春福（中）身後經常有一群年輕技術官僚陪同出訪，他們也是越南政府中的「救火隊員」，會捲入某些利益紛爭，如在2019年10月17日離奇墜樓身亡的教育部副部長黎海安就是其中一員。黎海安之死也證明了河內高層的施壓未必有效果。（新華社）

但是，這種在局部問題上投入過多力量的方式也有副作用，它導致了越方在更多問題上不得不減緩進度。譬如在2017年被破獲的越南郵政集團旗下Mobifone公司非法收購越南「全球傳媒」（AVG），導致鉅額國有資產流失一案，就直到2019年12月才最終得以宣判。

從某種意義上來說，即將在2021年迎接「十三大」，開啟「革新開放2.0」時代的越南也正在面臨其治理體系的重大挑戰。當越南政界、產經界人士逐漸苦於國內政務效率低下，工礦企業速度遲緩時，單純施壓其實也難已奏效了：近年來開始呈現，並逐漸困擾越南各大城市的大氣污染等問題就是如何施壓都不起作用的。

這或許意味着即便中國、日本等國會以技術轉讓等方式讓越南得到一定程度的發展便利，但河內方面在「工業4.0」和全球貿易戰的風潮中，可能仍需要以「實幹興邦」的態度踏實做出些名堂來。