對香港新疆表示關切　安倍觸碰北京紅線的兩大考量

日本首相安倍晉三日前訪華參加中日韓領導人會議，訪問期間他同中國國家主席習近平、中國總理李克強進行了會晤。值得注意的是會晤習近平時，安倍似乎碰觸到了中國政治的紅線。

據《日本經濟新聞》報道，安倍晉三在與習近平的會談中，提到了香港和新疆，他就香港警察和遊行者發生衝突、持續混亂的局勢表示「十分擔憂」，還提到了新疆問題需要透明。日本共同社說，對於安倍的「關切」，習近平反駁道這是中國的內政問題。

不過中國官方公布的習近平安倍會晤新聞通稿，並未提及任何中日領導人有談到香港、新疆等問題。

在邀請習近平訪問日本以及中日關係持續改善之際，安倍大談香港、新疆等敏感問題是何用意？中方為何對安倍涉港、涉疆言論隻字不提？

中國外交部曾多次強調：「絕不容忍外部勢力干預香港問題」。習近平12月20日在出席澳門行政長官賀一誠和其前任崔世安的權力交接儀式時，也曾發表講話說道：「香港、澳門迴歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳」。安倍在習近平面對前香港和新疆問題表擔憂，顯然是觸碰到了中國內政的紅線。不少輿論擔憂，中日關係的回暖會因此出現新的變化。

在觀察人士看來，安倍執意觸碰中國內政紅線，有以下兩點考量。

第一，這是日本民主自我優越性的表現。日本一直謀求脱亞入歐，在民主問題上一直與歐美國家保持高度一致，總是會跟隨歐美國家站在民主制高點處，對各大國家的民主事務進行評判，對亞洲地區的民主尤為「關切」。例如日本一直允許海外流亡的西藏宗教領袖達賴喇嘛訪日，在日本進行多次演講，批判北京政府。

此外，2019年10月30日，聯合國有23個國家宣讀一則涉新疆宗教人權問題聲明，這23個國家中就包括了英法美日。

日本在應對民主問題時，其姿態與西方保持一致，尤其是與其盟友美國一致。美國總統特朗普（Donald Trump）此前分別於11月27日簽署了《香港人權與民主法案》，眾議院又在12月3日通過了《維吾爾人權政策法案》。基於這樣的時機，安倍此時向習近平提及香港和新疆，極有可能是想展現日本在民主問題上和歐美大國的一致性。

第二，這是安倍向日本國內表現政治正確的需要。事實上，安倍目前在國內承受着較大的輿論重壓，日本內閣政府在對華事務上也出現分歧。在不少保守派看來，香港局勢仍不明朗，北京還未回應示威者的訴求。加上特朗普簽署《香港人權和民主法案》，以及中美貿易談判還存在着的分歧，這樣的背景會讓中日美關係更為複雜。

為了保障美日同盟關係，不少保守派建議安倍晉三撤銷對習近平的訪日邀請。此前共同社就曾透出這一消息，因應香港局勢持續動盪，安倍政府內的保守派呼籲安倍重新考慮習近平於2020年春季訪日的計劃。基於此判斷，安倍此次談及香港和新疆問題可能也是藉機表現自己的政治正確姿態，安撫保守派的一個方式。

綜合以上兩點分析，安倍談及香港和新疆事務的本意或許並非想要介入中國內政，而是為了表現自己的姿態，這與美國用民主施壓中國、打壓中國的發展做法有着本質的區別。

此前中國政府多次稱美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手，美國這隻香港動亂背後的「黑手」罪責難逃，美國應立即停止干涉中國內政。可見，中方對美國在香港問題上作為的立場非常明確，那就是堅決反對，必要時出手排除干涉。

美國拿香港新疆問題說事，是行打壓中國之實。日本現在願意改善對華關係的前提是已經承認中國的崛起，承認了中國的大國地位。中國的經濟總量已經遠遠超越日本，日本已經不是十年前對中國感到焦慮、極力想要打壓中國的日本了。

日本的所思所想是如何從中國的發展中謀利，以及如何在中美競爭中安然無恙。中日之間問題的根本癥結是歷史問題、領土糾紛，以及日本是否要轉變對中國的立場，從戰略高度調整日本在中美之間的距離。日本當然非常清楚折騰香港新疆問題並不能解決中日之間的問題。

北京政府或許也是知曉安倍的目的，從中國官媒新華社有意不對安倍提及香港和新疆之事進行報道，極可能是避免將此事件擴大，出現雜音，破壞安倍訪華行程的輿論氛圍，影響中日關係之後的回緩趨勢。