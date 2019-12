美國對外信息混亂　中美第一階段協議風險隱現

自從中美宣布達成第一階段協議以來,雙方對協議內容的公布力度和細節均存在差異。中方大致介紹了文本的框架,但就文本相關數據及機制細節以及簽署時間等拒絕透露任何信息。美國這方面的信息公布程度雖然高,內容多,但整體上比較混亂,甚至美國總統特朗普(Donald Trump)和他的幕僚都無法保持統一。

12月24日,正在佛羅里達州海湖莊園聖誕度假的美國總統特朗普通過視頻向美軍士兵發表節日問候後,回答了記者有關中美何時簽署第一階段協議的提問。特朗普說,沒中第一階段協議已經完成,他和中國國家主席習近平將舉行簽署儀式。他說:「我們(他與習近平)最終會簽署,是的,當我們聚在一起時。我們將更快遞簽署協議,因為我們都希望儘快完成簽署」。

12月24日,美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園與美國軍方成員舉行聖誕夜視頻電話會議。(AP)

特朗普還提到,美中第一階段貿易協議已經完成,兩國正在進行翻譯工作(it's just being translated right now)。但是,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)1周前則曾提到,兩國已經完成協議文本的翻譯工作,只剩下技術層面的潤色。他12月13日曾說,翻譯工作計劃在2020年1月第1周完成,並同中國簽署。

可以看出,有關第一階段協議文本的法律審核和翻譯校對工作進展,美方表述上有些許不確定性。而在其他層面,特朗普政府的信息更為混亂,尤其體現在協議簽署的時間、地點和方式。

萊特希澤等人多次提到,兩國會在2020年1月第1周簽署協議。《華爾街日報》還曾引述匿名消息人士的話說,中國國務院副總理劉鶴屆時會訪美簽署協議。但是,這種消息未經中國政府證實,美國官員公開場合也很少提及。

2019年6月29日特朗普和習近平在日本大阪舉行會晤。特朗普12月24日強調,自己最終會和習近平主席舉行協議簽字儀式。(Reuters)

另外,就簽署儀式,萊特希澤和白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)多次提到,協議將由兩國部長級官員簽署。其中,庫德洛明確提到,協議會由兩國貿易對話牽頭人簽署。但是,白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)堅持說,協議將由兩國元首簽署。而特朗普12月24日的說法也強調了這一點。

而從目前的安排計劃和預估來看,兩國在2020年1月份或1月份第1周簽署協議,也存在不確定性。

根據彭博社12月20日的報道,中國國家主席習近平將缺席2020年1月21日至24日舉行的瑞士達沃斯經濟論壇。這就意味着兩國元首不可能借此次經濟論壇簽署協議。特朗普目前也沒有出席此次達沃斯經濟論壇的計劃。該媒體稱,中方會考慮讓劉鶴在1月初訪問華盛頓簽署協議。

但也有聲音認為,劉鶴10月訪美之後,不宜再次訪美,而是應該由美方派人訪華簽署協議。所以,特朗普期待的元首簽署儀式在1月份可能無法實現。兩國有可能先舉行部長級的簽字儀式,確定文本內容,之後再擇機舉行元首峰會,正式簽字,將協議儘早付諸執行。

從美方信息的混亂,反過來看中國拒絕對外過早公布文本細節的做法,完全是明智之舉,也是為了防範不必要的政治風險。

萊特希澤等人率先公布相關細節,一方面是對內公關,迎合特朗普選民並安撫華盛頓對華強硬派;另一方面也是為了向中國營造一種輿論壓力。當然,在中國看來,特朗普政府姿態隨時都有可能變化,加上美國國內一些政客對第一階段協議的達成也有些不滿,中國只能堅持在文本簽字後再公布協議內容和細節。就連特朗普多次提到的協議中500億美元的美國農產品出口協議,中國政府至今未證實。