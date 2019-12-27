中俄伊軍演的潛台詞　解放軍雙艦隊跨年巡航三大洋

伊朗軍方發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）已在12月25日的記者會上發布消息，披露中國、俄羅斯及伊朗三國艦隊將從27日在印度洋北部會合，並深入霍爾木茲海峽以東的波斯灣水域，舉行為期四天的聯合軍演。到26日，中國國防部也確認了參演艦艇和演習水域的情報。

至此，伊朗從7月下旬宣傳的「波斯灣軍演」變成了現實，參演部隊也從此前的俄、伊兩軍變成了三國聯合艦隊。

目前，根據中國軍方此前披露的各種情報，中方在12月27日派出的軍艦屬於目前在該海域執行任務的「中國海軍第三十三批護航編隊」，加之中國海軍又在23日派出了「第三十四批護航編隊」，到2020年1月，印度洋上就將出現兩支中國艦隊。

就中國艦隊近幾個月的局面來看，無論是第三十三批護航編隊，還是即將在2020年抵達的第三十四批護航編隊，他們在西印度洋水域從一開始就肩負着「護航和演習任務」。

伴隨着解放軍解放軍駐吉布提保障基地的確立，中國海軍也逐漸展示其投送等能力，圖為舷號868的東海島艦，該艦與井岡山艦一起參與了吉布提基地的建設。（視覺中國）

也就在11月，第三十三批護航編隊即派出了「濰坊號」導彈護衛艦單獨行動，該艦隨後前往南非以西的大西洋水域參加中國、俄羅斯、南非的三國海上聯合軍演。在11月28日完成演習任務後，該艦一路北上巡航，經停東非肯尼亞等地返回吉布提錨地。

到12月23日，編隊又派出首次參加巡航的「西寧號」導彈驅逐艦進入印度洋，並將北上與俄、伊演習艦隊會合。在第三十四批護航編隊也已沿南中國海南下，並有可能在1月參加中國與巴基斯坦的聯合海上軍演之際，中國艦隊活躍在三大洋水域的現狀因此越發明晰。