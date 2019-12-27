【專家有話說】特朗普不經意間改變世界　中國需分清主次矛盾

中美貿易戰拉鋸一年以來，中美博弈也在更廣泛的領域鋪陳開來。一方面是政治上的尖鋭對立，一方面是命運多舛的經貿談判，應該說雙方都有達成協議的足夠動力，12月13日，中美雙方先後確認，第一階段協議共識達成，中美貿易戰開始以來，按下最具有實質意義的一次暫停鍵。但更值得思考的是，現實的複雜也可能會導致大國角力的方向失焦。最近不少中外學者都表達了對中美經濟「脱鈎」的擔憂，更有人認為，「脱鈎」已經在某些方面成為事實。 2019年已經接近尾聲，美國將進入2020大選年，中美關係發生哪些變化，未來又將迎來什麼挑戰，貿易戰在多大程度上改變了中美關係，以及中美圍繞包括香港問題在內的新爭議，又引發了什麼樣的思考。圍繞以上話題01採訪中美關係研究學者，從政治、經濟以及大國關係的角度剖析中美關係。本篇訪談對象為國際關係學院國際戰略與安全中心主任達巍，此為第二篇。

2019年12月18日星期三，在華盛頓的國會大廈，眾議院就彈劾總統唐納德·特朗普的第一項條款開始投票。（AP）

01：貿易戰持續兩年多以來，中方對於美國的反制都比較克制，而且有一以貫之的立場和政策。反觀美方，從特朗普彈劾案件可以看出，美國兩黨的內部鬥爭十分激烈，主導對華政策有各種不同的勢力，使得外交政策看起來十分混亂，中國應該如何與一個混亂的美國打交道？

達巍：我認為，並沒有太特別的辦法，這對於中國政府確實是一個挑戰。中國政府也很苦惱，不知道與誰去溝通，或者和一方談完之後，變化馬上又出現。這是一個大問題。面對這樣的變化其實我們也沒有太好的辦法，因為這是美國的問題，中國沒有辦法解決美國自身的問題。在當前情況下，中國最主要的還是要與特朗普打交道，與美國政府打交道。最關鍵的還是元首外交。

01：特朗普在執政以來，多大程度上改變了中美關係？

達巍：我覺得他從根本上改變中美關係。基辛格曾經說，，特朗普無意間改變整個世界。套用基辛格的說法，也可以說特朗普無意間改變中美關係。我說「無意間」，是說中美關係現在這種改變並不是他最初就設計好的。他在中美關係上，有一些最初的想法，而且這些想法並不系統。他最想要的就是中美貿易平衡，不讓中國佔便宜。

所以，他確實已經改變了中美關係，儘管他不是有意識的。特朗普摧毀過去中美關係的模式，但並沒有建立一個新的。

01：在你看來，未來中美關係的大方向是什麼？決定因素有哪些？

達巍：可以肯定的一點是，中美關係會朝着競爭的方向發展。競爭其實並不難以預見，任何領域都會有競爭，但中美之間的戰略競爭到底是生死之爭、高下之爭還是勝負之爭當前並不清楚。現在似乎已經變成勝負之爭。我們當然希望能控制在高下之爭，至少不要演變成生死之爭。

另外，如果以競爭為主導，那麼競爭合作的比例是什麼樣的？過去是合作大於競爭，顯然未來會是競爭大於合作，但競爭大到何種程度、合作又小到何種程度，並不清楚，取決於中美接下來的博弈和互動。

01：美國即將進入2020大選年，兩黨勢必會在內政外交上有諸多交鋒。但從中美關係的角度來看，普遍認為，即便換一個總統，中美關係的矛盾依舊會爆發，就算2016年是希拉里上台而不是特朗普。

達巍：我同意這個說法，如果是希拉里上台，中美關係也會變壞，但大概率不會像現在這般激烈對抗。中美關係變壞是大概率事件，但當前，兩國民眾都帶有強烈的對抗情緒，中美關係呈現出這種形式則帶有明顯的特朗普烙印。如果是其他人擔任總統，可能不會出現這種情況。

美國馬上又要進入大選年，如果特朗普成功連任，一般來說，第二任期會比第一任期成熟，但我不抱太大希望。民主黨上台，或許會發生很大變化。如果拜登（Joe Biden）當選，他作為一個傳統、成熟的政治家，中美關係至少會較為穩定。但我個人認為拜登當選的概率不太高，民主黨的其他候選人，如沃倫（Elizabeth Warren）桑德斯（Bernard Sanders）、布蒂吉格（Pete Buttigieg），無論是誰上台，都對中美關係造成一些挑戰。所以，我不認為美國大選能在很大程度上改變中美關係，除非拜登上台，但他獲勝的機率並沒有現在全國民調看起來那麼高。

01：每當進入大選年，中國作為重要的外交議題，常常成為兩黨爭論的焦點。兩黨撈取政治資本的手段基本是比誰對中國更加強硬，這種情況之下，中美關係又會面臨什麼樣的挑戰？

達巍：我對大選年並沒有那麼悲觀。從技術手段上看，中國肯定會是一個議題，而且應該比過去選舉年更嚴重。但另一方面，美國政客的主要精力都會放在競選上，中國話題會成為輿論的重點，但在實際行動方面，明年或許不會是中美對抗的高峰，當然可能也不是中美擴大合作的年份。選舉年美國的主要政治議程還是選舉，選舉主要還是美國的國內政治。國內政治會吸乾大多數氧氣，所以在外交上不大可能有大動作，但不可否認一點，中國肯定會聽到很多對中國不友好的言論。

01：這也是選舉政治的特點，中國方面其實也已經預料到對方可能會再度炒作哪些議題。但是如果再出現類似於「與中國競爭是美國第一次面臨非白人的強大對手」這種帶有種族主義的言論，亦或者美國再度在原則上挑釁中國，你認為中國應該如何應對？

達巍：我覺得不需要理會，當對方批評中國的時候，中國其實也改變不什麼，另外，在選舉政治之下，攻擊中國是為打擊對手，中國其實不用太理會。當然，這種情況下，外交部門肯定會作出必要的表態。但我認為也不值得付出過多反應，選舉政治就是如此。

中國有自己的事情要專注，在外交上，建設與日本、韓國、東南亞、歐洲以及俄羅斯的關係，也都是很重要的事情，對內紮紮實實推進改革開放，推動區域全面經濟夥伴關係(RCEP)、中日韓自貿區，都是比回應美國選舉更有意義的事。