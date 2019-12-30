認定華為5G非威脅　英國繼續不買美國的帳

根據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）12月29日引述英國情報安全機構消息人士的話稱，英國情報官員已經得出結論，認定中國企業華為的5G（第五代移動通信網絡）網絡項目建設的國安風險是可控的，英國完全有能力且有信心在國安和經濟利益之間取得平衡。情報安全部門建議英國首相約翰遜（Boris Johnson）可以允許華為參與英國5G項目建設，提供高速移動互聯網天線等「非核心」部件。

作為一家極力主張脱歐的英國右翼媒體，《每日郵報》能夠刊登這一消息，本身也有些不尋常。也就是說，英國情報安全部門尚未得出華為構成「安全威脅」的結論，任何有關華為5G禁令的討論都可能出於「政治考慮」。

由於美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）12月24日剛剛警告英國不要對華為5G技術開綠燈，英國情報安全部門這一判斷必然會令美國再次難堪。奧布萊恩當時接受英國媒體採訪時提到，允許華為進入英國的電信基礎設施可能對英國軍情五處和軍情六處構成風險，導致「大量國家機密」遭竊取，也會損害「五眼聯盟」（美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭的共享情報機構）的網絡安全。

但美國的警告雖然可能會影響英國政府的「政治決斷」，但絕對改變不了英國情報安全部門對華為5G技術風險的評估。英國政府通信總部（GCHQ）下轄國家網絡安全中心（NCSC）在2019年2月曾提出，華為參與英國5G超高速移動通信網絡所帶來的安全風險在「可控制」範圍之內，也並未發現華為產品有「後門」。英國國家安全委員會（NSC）此前曾決定禁止華為進入該國5G網絡的所有核心部分，並限制其進入非核心部分。但是，該委員會同樣警告，徹底封殺華為可能讓英國處於科技黑暗期的風險。

而且，法國和德國等歐洲其他一些國家也反對全盤封殺，而是注重合作，管控風險。這也促使英國並未像澳洲和新西蘭那樣聽從美國的建議而封殺華為。

英國政府已兩次推遲決定是否繼續實施讓華為進入英國5G移動網絡核心的計劃。英國議會將在2020年1月7日復會，英國首相約翰遜最快會在1月的第三周召開國家安全委員會會議，決定是否允許華為參與英國5G網絡建設。約翰遜目前的態度是平衡好英國國家安全利益和「五眼聯盟」安全夥伴的合作利益。但情報安全部門認為華為「風險低」的判斷，加上前首相文翠珊（Theresa May）曾傳出傾向允許華為「有限度」參與英國5G建設，約翰遜本人延續這一立場的可能性很大。

分析認為，12月12日英國大選中保守黨的決定性勝利，鞏固了約翰遜的政治地位。從英國國內來看，他處於一種「強勢」地位。在推動脱歐的進程中，約翰遜也要考慮英國脱歐之後英國同中國的貿易關係，如果封殺華為，必然會給兩國經貿關係徒增麻煩。當然，一個強勢的約翰遜也能抵禦內閣當中對華為技術的反對聲音。

另外，英國情報機構及安全部門對華為5G技術「低風險」、「非威脅」的判斷，也再次印證了美國封殺華為的做法完全是一種「政治打壓」，和5G技術本身的安全性無關。12月5日，約翰遜參加英國一檔早間電視節目後，曾拿出華為手機與節目主持人「自拍」留念。而華為手機則被西方鷹派視為「國家安全威脅」。

而且，從中美貿易談判和達成協議的過程來看，美國對華為的禁令似乎也有些鬆懈，在5月禁令生效不久後又向某些美國企業簽發了支持華為網絡和設備的臨時執照。加上美國也沒有真憑實據證實華為從事間諜活動，英國不可能倉促亦步亦趨地按照美國的步子走。

更現實的是，任何政治決定都要讓步於實際的經濟效益。據英國廣播公司（BBC）的報道，美國推行華為禁令、英國多次推遲決定的過程中，實際上已經有多家英國移動運營商開始推出5G服務，幾乎都使用了華為設備。一旦約翰遜政府扭轉文翠珊時期的立場，最終決定排除華為設備，則有可能對英國企業帶來巨大損失。所以，英國商界和政界也反對一味地封殺華為技術。