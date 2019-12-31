蓬佩奧和特朗普漸行漸遠　美國下一任國務卿會是誰

近來，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的動向在華盛頓備受關注。這不僅是因為美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案圍繞國務院展開，更因為在連任選舉來臨之際、美國政局動盪之中，蓬佩奧在白宮的去留已經成為公開討論的問題。

12月29日，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，他在過去幾天與蓬佩奧進行了交談，蓬佩奧告訴他「不會競選堪薩斯州的參議員」。

關於蓬佩奧準備離職參加堪薩斯州參議員選舉的猜測不斷，他在8月註冊的個人Twitter賬戶開始通過圖片和粉絲激活，更讓外界認定他離開白宮「另謀出路」的野心。如今，以奧布萊恩之口澄清此事，蓬佩奧為何這麼做？

蓬佩奧打造個人品牌

實際上，關於蓬佩奧要離開白宮的傳聞已久，11月有三名共和黨消息人士向美國媒體透露，他將在2020年春季離職。他本人一直表示，只要特朗普還願意，那麼他就將繼續留任。不過，話雖如此，政客的行動總是比語言更加誠實。

蓬佩奧在Twitter的個人簡介中把自己描述為「丈夫、父親、堪薩斯州人，以及自豪的美國人」。生於加州的蓬佩奧稱堪薩斯州是他的第二故鄉，如此在社交網絡上強調很具政治意圖。

蓬佩奧曾經是堪薩斯州威奇托市（Wichita）的議員，並在當地從商、與政商兩屆關係深厚。據悉，近幾個月來蓬佩奧已經聯繫了當地一些主要的共和黨捐款人，包括美國科赫集團的掌門人科赫（Charles Koch）以及賭場大亨阿德爾森（Sheldon Adelson）。

更具有指向性的一點是，曾經和特朗普一唱一和的蓬佩奧，從2019年下半年開始和白宮的步調越來越不一致。從今年上半年越南特金會談判破裂、到中美貿易戰期間發酵的中國企業華為問題，再到香港、新疆問題以及伊朗核問題上，蓬佩奧都極盡鷹派作風，即便是白宮已經改變態度、國外批評聲一片，都沒能影響到他。

比如現在，中美第一階段協議達成之際，蓬佩奧仍然就封殺華為問題死咬不放，指責中俄在聯合國否認敘利亞援助草案是「雙手染血」，力挺因涉疆言論被中國封殺的英國足球超級聯賽球星厄齊爾（Mesut Özil）。雖然這些可能有平衡白宮對華政策的考量，但是蓬佩奧也顯然有自己的打算。

機會成熟 時候未到

越是臨近大選，蓬佩奧要平衡特朗普的利益和個人政治前途就越難。特朗普為競選可以轉換任何立場，但是蓬佩奧更需要的是強化自己作為保守派的標籤，迎合目前在國會最炙手可熱的話題，國會就香港、新疆等問題近期連續通過的立法就說明了問題。對蓬佩奧來說，離開白宮以參議員的身份從政，甚至在2024年挑戰特朗普，其風險可能比繼續擔任國務卿更小。

一切又都對他的競選十分有利。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）從年初就表示支持蓬佩奧在堪薩斯競選，共和黨人也都擔憂目前最有可能競選的候選人科巴赫（Kris Kobach）可能落敗。就連特朗普也曾鬆口表示在共和黨需要的時候，他會支持蓬佩奧競選。

特朗普的下一任期，國務卿的角色將更為重要。（Reuters）

現在，阻擋蓬佩奧辭職的理由，可能是對特朗普的彈劾。當前國務院因為彈劾調查而陷入「士氣低迷」之境，蓬佩奧被人批評為政治利益毫不支持下屬，又被媒體曝出他在下屬眼中印象很差，而特朗普也曾稱蓬佩奧在人事上存在「錯誤」。這種狀態下的辭職顯得十分被動，也不利於他的履歷上，所以或許蓬佩奧還在等待時機。

特朗普第二任期需要的國務卿

近期消息人士曝出，特朗普已經在思索下一任國務卿的人選。根據《華盛頓郵報》12月27日的報道，可能的人物包括現任的美國國安顧問奧布萊恩、美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）、美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）以及美國伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）。

這份名單如果屬實，那麼從中可知特朗普理想的第二任期國務卿人選的圖像。

可以肯定的是，首先他必須符合特朗普意義上的「忠誠」。在蓬佩奧之前，前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）、前防長馬蒂斯（James Mattis）以及前幕僚長凱利（John Kelly）就是因為在和特朗普的分歧之中不願低頭最終不得不離開。

在今天的美國政治生態中，特朗普正面臨更為複雜的鬥爭，不僅有反對黨的圍追堵截，更不斷從白宮、國務院、甚至情報人員內部的「內鬼」。特朗普對官員的忠誠度要求只會越來越高。

第二，必須具有保守派的背景。無論是特朗普還是蓬佩奧，其政治生涯的崛起都是從得到美國保守派的支持開始，這也是在共和黨政府中必不可少的。在外交層面，以保守派為主的鷹派幾乎已經在華盛頓「一統江山」，鷹派議員甚至以押後確認比根副國務卿職位的方式向國務院施壓，要求其徹底肢解伊朗核協議。這種情況下沒有鷹派支持的國務卿很難通過國會。

最後，下任國務卿在某個外交領域必須有所專長。如果第一任期特朗普的目標更多的是取得連任，第二任期就更加需要積累政治遺產，而外交是其中重要的一部分。若名單屬實，特朗普甚至有把美國駐德國大使直接提任國務卿的意圖，這在歷任白宮都很少見，可見他急需在具體外交問題上獲得突破。

不管是朝鮮問題、伊朗問題還是中美貿易戰，特朗普都在第二任期需要得力幫手，為他拿到真正的外交政績。