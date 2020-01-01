日產前董事長戈恩成功潛逃卻充滿謎團　日本顏面何存？

日產前董事長戈恩潛逃黎巴嫩，震驚日本。因為包括檢察機關、法務省、外務省、政府各個部門連同戈恩的律師團隊都不知情。戈恩在理應是受到監視之下，卻神奇地能夠乘搭飛機離開，日本到底在做什麼？

戈恩代表律師弘中惇一郎指，他自己亦對戈恩潛逃感到震驚。（Reuters）

戈恩被捕不是普通案件

戈恩的案件不是單純的刑事案。戈恩是日產汽車的救命恩人，他在上世紀90年代大刀闊斧改革，成功讓陷於破產邊緣的日產汽車起死回生，撐過了泡沫經濟爆破年代。他的經歷被改篇成漫畫，他的經營成為企業模範，戈恩的傳奇備受日本人讚頌。

因此當一個英雄突然變成罪人，被控以挪用公款、非法投資等罪名被捕時，為世界之震撼。在他被捕後，世界的焦點落在他對日本司法制度的控訴，日本當局透過重覆逮捕方式，一度阻止戈恩保釋。他的妻子指責日本的司法是「人質司法」，稱戈恩每天在拘留所被盤問4個小時：「檢察官會審問他、恫嚇他、指責他、以說服他認罪」，盤問期間不准律師同席。

戈恩被捕成為全球新聞，但同時有部分媒體質疑日本司法制度問題，甚至質疑日產汽車的陰謀。（Reuters）

放棄逾億保釋金

日本司法刑事定罪率高達99%，意味戈恩案件在日本開庭幾乎意味被判有罪，以戈恩的各項罪名，足以讓他坐牢渡過餘生。戈恩的案件非同小可，他所委託的律師團隊，有「無罪大狀」之稱的著名律師弘中惇一郎，花了九牛二虎之力才成功說服法官，以15億日圓（約1億港元）的保釋金和各種附加條件讓戈恩保釋。

然而，戈恩就在監視下突然消失，且根據日本傳媒的報道，包括檢察機關、法務省、外務省、政府各個部門連同戈恩的律師團隊都全不知情。戈恩居住在東京港區的住所在2019年12月31日大廳開着燈，拍門無人回應。

戈恩逃亡的疑問：日本在做什麼？

戈恩到底使用了什麼方法逃走無人得知，黎巴嫩電視台所稱的「躲在樂器箱」的方法已由他妻子否認。而根據全球的飛機紀錄系統，戈恩最有可能逃亡的途徑是乘搭29日晚從大阪關西機場出發，前往土耳其的商務客機。該飛機在降落土耳其半小時後隨即起飛，前往黎巴嫩首都貝魯特。

在這裏有很多疑問：戈恩的護照早已被沒收，意味戈恩不太可能以正常途徑離境，日本亦沒有其出境紀錄。戈恩雖然被允許離家，但從東京前往大阪車程接近6小時（新幹線為3小時），他是如何逃避監視，下午從東京坐車前往大阪仍是未知之數。

戈恩在首次保釋後隨即被捕再送入拘留所，讓他無法出席原定4月舉行的記者會。（Reuters）

還有戈恩是如何「假扮他人」，成功騙過海關檢查讓他出境。據黎巴嫩發言人表示，戈恩是持法國護照「合法入境」，意味戈恩所攜護照很大機會是假護照，這意味戈恩的逃跑背後有組織計劃進行。

一名疑犯能否保釋的關鍵，是他的潛逃機會有多少。戈恩的潛逃正好向日本司法系統賞了一把掌，不僅被指司法不公，還被證明判斷錯誤。

戈恩同時挑戰了日本的警察及海關部門，一名保釋金逾億的高調重犯成功搭乘飛機潛逃，日本監控保釋疑犯的能力備受質疑。

更甚的是若戈恩真的犯罪，他的逃跑會令調查陷入障礙，戈恩是否真的如日產指控或許無從知曉，案件或許因此陷入停滯。

更多的今後影響

日本可向黎巴嫩提出要求，把戈恩引導回國，但因兩國沒有引渡條例，黎巴嫩可能不予理會。法國表示對事件毫不知情，但即管法國與黎巴嫩關係良好，法國亦有不向非歐盟國家引渡罪犯的慣例。

有分析指若戈恩前往法國，將令法國和日本的處境非常尷尬。

法國雷諾（Renult）與日產汽車的關係亦可能因事件變得更脆弱，雷諾罷免了其總裁職務，得以與日產保持聯盟，但戈恩的潛逃或進一步衝擊這已變得脆弱的關係。

日本政府未就戈恩潛逃事件作出官方聲明，但可以知道，這會是一個令日本顏面掃地，甚為尷尬的事件。