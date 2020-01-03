雅加達重現反華輿論戰　是誰把印尼推入南海漩渦？

進入2020年後，印度尼西亞突然因中國船隻駛入納土納群島附近「專屬經濟區」（EEZ）一事而大發雷霆，該國為此接連兩日向中方表示抗議。

由於印尼當局已不止一次重申「印尼不是南中國海主權聲索方」，北京方面也確認過「納土納群島主權屬於印尼」，這場激烈的風波讓很多觀察家和分析人士摸不着頭腦。

對印尼當局來說，他們曾在半年前經歷過一場輿論戰升級為騷亂的風波。在2020年1月的今天，類似的趨勢也在逐漸呈現。（美聯社）

但當外界把目光轉回雅加達時，似乎疑團就迎刃而解了。也就在1月2日，印尼防長普拉博沃（Prabowo Subianto）將軍已經通過其發言人稱「中國已經將納土納水域視為其領土」，因此來自中國的漁船和海警船隻進入了印尼水域。而印尼民間在中國新疆問題上的謠言更使其升温。

印尼現任總統佐科維多多在當選之後，對雅萬高鐵等中國重點項目一直照顧有加。（路透社）

當類似的消息也同時開始在印尼各大社交網絡上開始流傳時，這場針對中國，並有可能把長遠目標指向印尼現任總統佐科維多多（Joko Widodo）的風波就顯出了些眉目。

考慮到印尼在2019年總統大選後的紛亂政局，以及大國勢力頻繁插手印尼政界、財經界的局面，一場針對印尼，也同樣針對中國的「新型戰爭」就在2020年打響了第一槍。在半年前於雅加達煽動騷亂的幕後黑手，而今就將它推向了南海的漩渦。

在雅加達的暴亂中，警方發現數百名前往雅加達多地鬧事的暴徒預先領到了價值25萬印尼盾（約合17美元）到50萬印尼盾（約合34美元）不等的「工資」，部分前往重要場所打砸搶燒的暴徒甚至拿到了價值600萬印尼盾（約合417美元）的「賞金」。這說明策劃一場暴亂的成本不高，但策劃者需要合適的理由。（美聯社）

對分析人士來說，普拉博沃將軍在2019年5月下旬的總統大選期間扮演了相當負面的角色。這位前總統蘇哈托（Mohammad Suharto）的女婿以11%的選票差距輸給了佐科維多多之後，在敗選當日拒絕承認結果。雅加達隨後就在2019年5月下旬發生暴亂，數千名普拉博沃的支持者走上街頭施暴，並被佐科維多多指揮的軍警在72小時間蕩平。

由於普拉博沃曾在1998年5月的排華事件中扮演過疑似「幕後主腦」的角色，這使得外界會繼續將放大鏡聚焦於他身上。而雅加達2019年暴亂前的具體細節，更讓外界有了比對的例子。

資料顯示，在雅加達於5月21日發生暴亂前，即有大量煽動性消息迅速傳播於Facebook、Twitter、Instagram等社交媒體。隨後，普拉博沃的支持者在22日走上街頭後就集體高呼「Usir Cina（趕走中國人）」和「Awas Asing（小心外國人）」等反華、排外口號。

到22日晚些時候，印尼社交媒體甚至盛傳「中國已派安全部隊偽裝成外國工人前往印尼」，「中國警察打死示威者」等謠言，儘管印尼當局已在22日對上述社交網絡採取屏蔽或限速。但巨量信息迅速湧入社交網絡的風頭，還是讓印尼安全部門看到了這場輿論戰的信息攻勢和2011年時的「阿拉伯之春」頗為相似。

而今，印尼國內群眾在納土納群島問題上的「愛國立場」也同樣相當激烈，當佐科維多多所率領的「鬥爭民主黨」（PDI）的議員也紛紛支持印尼在納土納問題上的「強硬態度」，甚至開始要求當局「審議一帶一路項目」時，外界似乎就能發現這場輿論戰較之半年前似乎更為靈活。

此外，印尼社交網絡近期還在風傳有關中國在新疆反恐問題上的相關負面信息，至此，這場由南海問題引發的輿論戰就變得圖窮匕見起來：普拉博沃即便與本次風波有關，但他可能終究仍不是其中最核心的角色。當輿論戰的具體攻擊目標已經從印尼內政轉向中國時，這一風波也逐漸從印尼國內問題上升到周邊國際問題。

資料顯示，印尼92%人口使用Facebook，全球2%的Twitter推文也來自於印尼。印尼民眾基於特殊國情還熱衷使用信息加密程度較高的Blackberry手機。由於外界在印尼利用社交網絡掀起輿論戰、醖釀民意進而煽動騷亂、製造緊張的套路已經很成熟。在農曆新年將近之際，從雅加達到北京的各方或許更有必要在「輿論戰」的陰影之下嚴加戒備。