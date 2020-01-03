戈恩出逃：大國產業競爭的犧牲品

戈恩（Carlos Ghosn）逃跑了，這是新年剛過，日本貢獻給國際社會的大新聞。這一事件迅速登上各大媒體頭條的原因有三。

一是戈恩的身份，戈恩是世界最大汽車聯盟雷諾-日產-三菱聯盟的原董事長，他20年前隻身前往日本將瀕臨破產的日產汽車公司拯救出來，有經營之神美譽，是日本企業改革的成功人士。和他的被捕備受關注一樣，他的逃跑同樣震動人心。一個曾經被各方奉為座上賓的成功人士，如何成為了階下囚？作為汽車產業界的名人，戈恩毫無疑問積累了鉅額財富，這個繳納了鉅額保釋金的商界大佬一旦逃跑等於放棄了正常的司法途徑。國際刑警組織已經對戈恩發出紅色通緝令，黎巴嫩、法國官方均撇清同他的關係，到底是什麼讓他放棄鉅額保釋金，不惜日後只能困在黎巴嫩也要逃跑？

戈恩（左）從日本逃至黎巴嫩後發佈聲明，稱自己並非逃避法律制裁，而是「逃離日本的司法不公及政治迫害」。（AFP）

其二，戈恩如何逃跑情結離奇。日本媒體《朝日新聞》披露的戈恩逃跑細節是，戈恩在家裏舉辦了一個午餐會，這個午餐會請了樂隊來演奏助興。當天演奏結束後，樂隊退出。戈恩藏在大提琴琴盒裏逃跑了。但戈恩的妻子卻把這一版本的報道稱作「純粹的小說」，並拒絕給出更多細節，她稱下周會召開記者會。

日本媒體還透露，戈恩從關西機場出發，在停靠土耳其伊斯坦布爾機場後，最終到達黎巴嫩。戈恩使用的是法國護照。據路透社報道，到達後，戈恩馬上去拜會了黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun），並開始受到政府的嚴密保護。不過，黎巴嫩總統府則否認奧恩與戈恩會面。對於政府是否參與戈恩的脱逃計劃，黎巴嫩外交部政治事務主任庫里（Ghadi Khoury）予以否認，重申戈恩持法國護照與黎巴嫩身份證合法入境。法國及黎巴嫩外交部均表示，不清楚戈恩此行的背景。

戈恩的所有護照均已經交給律師保管，他居住處的大門上安裝有監控鏡頭。直到戈恩發佈聲明後，日本才震驚地發現他已經逃離的事實。重重監視之下，戈恩是如何逃跑的？毫不誇張，簡直就是越獄進行時。這不只讓日本顏面無存，戈恩逃跑更是直接挑戰法律的權威。這不禁讓人震驚：金錢可以買到超越公權力、超越法律倫理的自由嗎？到底是什麼樣的人或者組織可以擁有滲透司法和重重嚴密監視的能力？這不只是在挑戰日本的體制，更是挑戰現代社會秩序，無疑讓各國的警察司法系統如臨大敵。

2018年11月，日本東京地方檢察廳以涉嫌違反日本《金融工具和交易法》對戈恩實施了逮捕。（Getty）

其三，戈恩逃跑的背後是否隱藏驚天陰謀。

有聲音認為，戈恩事件的背後，是雷諾和日產對於控制權的爭奪。

雷諾公司是法國第二大汽車公司，法國政府是持股最大的股東。為了打進亞洲市場，雷諾物色了陷於債務困境中的日產汽車公司作為合作伙伴，1999年，「雷諾-日產聯盟」建立。隨着日產走出困境，雙方關係也漸生變化。

2018年，作為最大股東的法國政府與戈恩達成對賭協議，法國政府支持戈恩連任雷諾CEO，而作為交換條件，戈恩要促成雷諾、日產的合併。這當然遭到日產內部的反對。日產的背後有日本政府的影子。戈恩被捕，已經將一個企業高層的經濟問題上升到了「保衛日本汽車業」的博弈。戈恩此次出逃看似是對日本司法制度的挑戰，實際上他知道日本不會放過一個代表他國政府試圖吞併日本汽車支柱企業的商人。

雷諾-日產-三菱聯盟是全球第四大汽車集團，德國、美國的汽車製造業都不弱，尤其是伴隨着中國崛起，汽車產業的競爭更加激烈。德國推出了《工業4.0戰略》，美國發布了《先進製造業夥伴計劃》和《先進製造業國家戰略計劃》，中國製定了《中國製造2025》，皆以技術變革為核心動力，建設和鞏固製造強國。未來競爭中，全球製造業格局或將發生重大轉變。日本和法國當然都希望增強自身的實力，吞併他國企業只是順其自然的一步。戈恩在日本繼續接受司法審判也好，逃跑也罷，日本政府的目的已經達到，那就是阻止日產被吞併。可以說，在產業競爭、大國博弈面前，戈恩只是一個小人物、犧牲品。