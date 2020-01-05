是誰決定殺害蘇萊曼尼？　這不是一個傳統美國的選擇

美軍空襲炸死了伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），蘇萊曼尼是伊朗的二號人物，革命衛隊的最高級別司令，外界均對美國作出如此激進的攻擊手段感到驚訝。

大批伊朗民眾正前往悼念蘇萊曼尼的葬禮。（Reuters）

美國對上一次針對軍方最高級司令官的攻擊行動要追溯至二戰時期，美軍擊落日本海軍聯合艦隊最高司令官山本五十六的座駕。殺害對手最高階司令官有不可想像的後果，伊朗已揚言報復，美伊緊張關係正急劇惡化。

歷任總統否決擊殺蘇萊曼尼的選項

外界擔憂波斯灣戰爭很可能再度爆發，而事實美國會採取如此激進手段可謂十分罕有。自2001年九一一襲擊事件，美軍積極介入中東軍事行動後，國防部都會向總統提供多個方案，包括正常任務選項及「不太可能的選項」，以讓正常的軍事選項看起來更可行。

直接擊殺蘇萊曼尼是長久以來的選項之一，但都遭前總統小布殊及奧巴馬反對。美國《紐約時報》引述軍方高級官員在1月4日表示，是特朗普作出的最後決定。

蘇萊曼尼的死亡可能爆發戰爭，美國出現反戰示威。（Reuters）

這決定既不美國也不特朗普

沒人知道軍方有否警告行動成功後會帶來什麼後果，特朗普在2019年6月一度喊停即將對伊朗發動的報復空襲，因為空襲「會帶來150人的死亡」。特朗普殺害伊朗革命衛隊的最高級別司令，一旦波斯灣戰爭爆發，死亡人數必然高於150人。

有官員指出擊殺蘇萊曼尼不是迫在眉捷的選擇，沒想到特朗普會選擇如此激進的選項。親伊朗的伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）在12月27日以火箭炮攻擊敘利亞及伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，導致一名美國民間承包商死亡。

民兵承包商的名字未有公開，分析指特朗普可能為報復批准了這次攻擊。

在1月3日的攻擊中，除了蘇萊曼尼外，真主黨旅創辦人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）亦在襲擊中死亡。

特朗普的攻擊目標是穆罕迪斯、是蘇萊曼尼，還是兩人？