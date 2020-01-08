「新型戰略武器」將問世　朝鮮難走回頭路

「全世界將在不日目睹朝鮮的新戰略武器。」朝鮮最高領導人金正恩在元旦時以此言論結束了長達四天的朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議，這一表態讓本就陷入僵局的美朝關係增添了緊張氛圍。

據朝中社當日報道，金正恩在會上表示，朝鮮沒有理由再受自己宣布的暫停核武器試驗和洲際彈道導彈試驗的承諾約束；他指責美國對朝鮮提出「強盜般的要求」，維持「敵對政策」，又繼續與韓國舉行聯合軍演。面對此等朝鮮眼中的外交、經濟和軍事威脅，金正恩誓言要繼續發展朝鮮的核威懾，而他口中的「新戰略武器」也惹來外界緊張猜測。

此前金正恩把與美國進行去核談判的最後期限設定為2019年底，朝鮮高層此前也數次發表談話，警告美國「年限將至」，威脅美國若不拿出新的解決辦法，朝鮮將送上「聖誕禮物」。如今，朝方對美朝談判進展設下的2019年年底期限已過。雖然朝鮮沒有如外界所料般馬上試驗核武器，可是金正恩的表態讓人擔心美朝談判再有變數。

分析認為，美朝談判雖然目前並無實際進展，但半島局勢並不會因此回到解放前。從朝鮮國內情況看，朝鮮戰略轉型已是覆水難收。

金正恩此前曾多次公開表示朝鮮要將發展重心轉向經濟。例如在2019新年致辭之中就言明，朝鮮未來重經濟輕軍事的發展道路。2019年4月12日，金正恩召開了第十四屆最高人民會議第一次會議發表施政演說《現階段的社會主義建設和共和國政府的對內對外政策》，確立新的戰略路線——集中一切力量進行社會主義經濟建設，以此替代2013年3月提出的「先軍政治」的戰略路線。

除了公開表意，金正恩也為此計劃展開行動。在第14屆一中全會上，金正恩對勞動黨及國家領導層進行改組，推選出了朝鮮政府新一屆中央領導班子，而他們均為經濟型人才。不僅如此，金正恩還對憲法作出了調整，刪除了此前憲法中「先軍政治」的主張。要知道，「先軍政治」是金正恩的父親、朝鮮第二代領導人金正日在1995所提出的主張，在那之後，朝鮮的發展戰略都向核武和軍隊傾斜。如今，金正恩將其主張從憲法中刪除這顯示是朝鮮轉變的一大信號。從領導班子的調整到憲法的修訂，一項項的轉變足以看出朝鮮決心轉型的決心。

美國總統特朗普2019年6月30日在韓國板門店與金正恩會晤之後，美朝談判依舊毫無進展。（資料圖片／Reuters）

自2018年以來，朝鮮開啟同美國的談判進程，是朝鮮完成核開發之後戰略轉型的結果。這並不是金正恩一時衝動的短期行動。整個朝鮮已經在按部就班的為此計劃做好鋪墊，若金正恩此時讓美朝談判破裂，這不僅讓朝鮮此前的調整前功盡棄，對朝鮮政局也會是一大沖擊，這樣的結果顯然不符合平壤的意願。

雖然金正恩在第七屆中央委員會第五次全體會議說除了不少狠話，但他在會議之上也強調，朝鮮和美國的對話仍有空間。此前2019年12月14日朝軍總參謀長樸正川發表談話展示「重大試驗」成果。談話稱，在朝美對峙的情況下，包括美國在內的敵對勢力只有克制刺激朝鮮的任何言行，才能平安度過年末。他還提及「美方要剋制刺激性言行」和「平安度過年末」，為今後的朝美對話留出餘地。「對話和對抗的兩手準備」就暗示了美朝有對話的可能，朝鮮依舊希望美朝談判能夠繼續進行。

另外，中國和俄羅斯在聯合國積極行動，向聯合國安理會又提交了關於政治解決朝鮮半島問題決議草案，更敦促美朝繼續對話，呼籲恢復六方會談，解除部分對朝制裁措施，以此維持半島局勢的和平穩定。朝鮮此時如果繼續進行核試驗只會加劇局勢的緊張，讓中俄難堪。

無論是「聖誕禮物」一說，還是金正恩威脅放棄停止核試、外界將見新戰略武器等言論，其實也是督促美方加快談判進程的政治表態。（資料圖片／路透社）

再加上，美國一直向朝鮮釋放善意有意繼續推進美朝談判。例如特朗普自己曾多次宣稱將會同金正恩再次會晤。在金正恩暗示或將恢復核試驗後，特朗普又繼續強調他跟朝鮮領導人金正恩關係很好，指出金正恩在新加坡跟他簽署了有關無核化的合同，聲言金正恩是「一個言而有信的人」。美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）12月16日也在韓國表示，美方可「提出各種創新方法推動可行步驟，增加協商靈活性，以達成符合雙方目標的平衡協定」。從美方的表態看，美國任有意推進美朝談判，只是國內政治分散了其注意力，導致美朝談判陷入僵局。

基於此判斷，無論是從朝鮮國內還是國際形勢，朝鮮沒有走回頭路的理由。說到底，無論是「聖誕禮物」一說，還是金正恩威脅放棄停止核試、外界將見新戰略武器等言論，其實也是督促美方加快談判進程的政治表態，這些表態某程度上也是談判過程中的一部分而已。

上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年01月06日）《金正恩高舉「新戰略武器」美朝談判局面仍難改》。

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