2020中東戰爭遊戲規則已經改變

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被美軍殺害後，美伊關係持續緊張。

1月3日伊朗提及35個美方目標，作為報復美方炸死蘇萊曼尼的潛在襲擊對象，1月5日伊朗宣布進入中止履行伊核協議的第五階段即最後階段，放棄伊核協議中的最後一項關鍵限制，即「對離心機數量的限制」。美國總統特朗普（Donald Trump）1月4日警告伊朗，如果伊朗襲擊美方人員或資產，美方將打擊52個伊朗目標。美國五角大樓已宣布向中東增派將近3,500名士兵。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，「遊戲」已經發生改變，美方已準備好採取必要措施維護美國及其盟友的地區利益。1月5日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，不排除美軍將對更多伊朗領導人發動襲擊。

同時美國、英國、加拿大等國紛紛發佈旅行預警，要求本國公民避免前往伊朗、伊拉克，為了安全起見立即撤離伊拉克。從美伊層層升級的軍事行動來看，「第三次世界大戰」大有在中東爆發之勢。

這樣的形勢發展超出了特朗普的預期。2020年是美國大選年，特朗普選擇對伊朗採取軍事行動有自身的政治利益考量。在彈劾案持續發酵的當下，需要有外部事件來轉移選民的注意力。在特朗普的設想中，斬首蘇萊曼尼不過是點到為止的配合美國大選的一場戰爭秀。這是大多數國家的政客都用過的招數，屢試不爽。一到選舉就對外強硬幾乎是選舉政治的固定戲碼。

但是現在，特朗普原以為老調重談可以輕鬆過關，卻沒料到中東這把戰火並沒有點燃。

首先，美國國內的反對聲浪非常高，是否有助於選戰未可知。

當地時間5日，美國華盛頓州的民主黨人對特朗普提出批評，美民主黨領導的眾議院外交事務委員會喊話特朗普：「戰爭權力屬於美國國會，你不是獨裁者。」。民主黨人援引1973年《戰爭權力法》指出，「如果沒有戰爭聲明，美國在國外的軍事力量大幅擴大，總統應在48小時內，提交書面報告。

連日來，「第三次世界大戰」和「躲避徵兵」成了美國人的網絡熱搜詞。1月4日美國各地城鎮爆發了80多場相關示威活動。白宮外亦不乏高呼口號的示威民眾。

特朗普此前多次宣稱將從敘利亞、阿富汗撤軍，看中的就正是美國人民的反戰情緒。如今挑動中東局勢陡然升温顯然打錯了算盤，走向了另一個極端。

一面是希望繼續保持全球霸權地位的美國，一面是希望進行戰略收縮的美國。毫無疑問，今時今日，美國該持有什麼樣的對自身有利的全球角色，到了重新審視的時候。特朗普挑起同伊朗的戰事仍然是肆意揮舞霸權的舊的行事邏輯，並沒有給美國人民一個清晰更好的藍圖，必然會遭到反對。

1月1日，親伊朗民兵及其支持者在美國駐伊拉克巴格達大使館前靜坐時縱火。美軍發射催淚瓦斯，驅散了數百名親伊朗民兵和其他人。（AP）

其次，盟友反感、當事國反對，美國的政治信譽幾近耗盡。

英媒報道稱，正在加勒比海島度假的英國首相約翰遜（Boris Johnson），沒有提前得知此次襲擊行動。約翰遜聽聞後，爆了「F」詞粗口。而前下院外交事務委員會主席、保守黨議員湯姆‧圖根哈特（Thomas Tugendhat）為此痛批說，所謂盟友應該「讓敵人大吃一驚、措手不及，而不是讓自己人」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫（Barham Salih）、特朗普、德國總理默克爾（Angela Merkel）、英國首相約翰遜通話。馬克龍表示，法國希望與地區和國際社會有關各方共同努力，緩解中東地區緊張局勢。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）呼籲各方降級衝突，「進一步衝突不符合我們的利益」。德國外長馬斯（Heiko Maas）4日接受採訪時說：「今後幾天，我們將盡一切可能控制（中東）更加緊張的局勢，在聯合國、歐洲聯盟層面……與我們在這一地區的夥伴對話，包括與伊朗對話。」

除了以色列，美國的英法德盟友們都希望能夠緩和地區局勢，避免衝突升級。換句話說，現如今英法德都不希望捲入美國同伊朗在中東的戰亂。

更戲劇性的是伊拉克國民議會5日舉行特別會議，通過了有關結束外國軍隊駐紮的決議。伊拉克政府隨後在聲明中說，伊拉克政府多個部門正在為這份備忘錄做準備。

伊拉克戰爭以來，美國操弄伊拉克政局，以反恐和維護局勢穩定為由長期駐軍伊拉克。儘管正如蓬佩奧所說伊拉克總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）是「辭職的總理」和「代理總理」，但邁赫迪也曾是美國扶植起來的總理。現如今，美軍被要求離開，十分不體面，也說明美國在伊拉克是相當失敗。美國應該反思的是為什麼美國在伊拉克變成了不受歡迎的人。

世界面臨百年未有之大變局，變向何處去仍不明朗，唯一可以確定的是美國的單極霸權正在消亡。各大國之間的關係正在經歷新的調整。中東已經不是某個國家可以為所欲為的地方。地區國家亦試圖在大國縫隙中獲得某些獨立自主的機會。美國的軍事行動讓盟友尷尬，讓地區國家受累，歸根結底是按照舊規則行事，對變局認識不清。經此一役，美國幾乎站到了大多數國家的對立面。這是以往沒有出現過的情況。

2016年2月11日，蘇萊曼尼在伊朗德黑蘭參加紀念1979年伊斯蘭革命周年的年度集會。（AP）

第三，中俄伊都不會放過特朗普犯錯的機會。

俄羅斯對美國的軍事行動譴責，並稱其違反國際法。中國認為美方的軍事冒險行為，違背了國際關係基本準則，並敦促美方不要濫用武力，通過對話尋求問題的解決。中俄外長1月4日已經通話協調了立場。

過去幾年，俄羅斯通過出兵敘利亞逐步掌握了敘利亞反恐的主動權，美國的勢力逐步在敘利亞邊緣化。如今，美國同伊朗的關係危機正在成為俄羅斯包括中國繼續從政治外交等各個層面擠壓美國的機會。特朗普並不想同伊朗真的開戰，伊朗也沒有動武的意思，但如何在鬥爭中爭取自身的合法權益是需要仔細琢磨的。中東第三次世界大戰或許不會發生，不過，伊朗未必會給美國清淨，此起彼伏的小規模軍事報復足以讓美國無法脱身，特朗普未必能堅持到最後。

以往美國動輒出兵打一仗，伊拉克戰爭、阿富汗戰爭就是典型的例子。過去幾年美國對於繼續投入大規模兵力進行軍事作戰開始有疑慮，更多以組建反恐聯盟，採取定點清除保持威懾存在。從今以後，美國將會逐步感受到，動武並不是想象中那麼簡單，稍有不慎就會引火燒身。別說是打仗，哪怕是小戰也不能輕易沾染。