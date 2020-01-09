80人喪命還是0傷亡　伊朗報復攻擊究竟殺傷美國多少人？

美國和伊朗的緊張局勢似乎出現了轉機。就在伊朗空襲美國駐伊拉克軍事基地近20個小時之後，美國總統特朗普（Donald Trump）的電視講話終於在1月8日舉行。特朗普在這一次的講話中除了表示「美國準備與所有尋求和平的人擁抱和平」，還堅稱：「在伊朗當局的襲擊中，沒有任何美國人受到傷害，所有士兵都是安全的。我們的軍事基地也只是小程度受損。」

對於美軍的傷亡人數，伊朗和美國的口徑並不一致。

在伊朗導彈命中伊拉克境內目標以後，伊朗媒體隨即對此事進行了報道。伊朗國營電視台「Press TV」1月8日宣稱，伊朗此次襲擊擊斃了80名美國「恐怖分子」，並摧毀了多架直升機和無人機。

伊朗法爾斯新聞社也在1月8日發佈消息說，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報機構的一位知情人士表示，根據情報機構的消息來源的準確報道，到目前為止，阿薩德基地內至少有80名美國軍人被殺、200人受傷。

值得注意的是，美國方面卻說：「我們一切安好。」

美國中央司令部也在空襲發生之後進行了表態。美中央司令部發言人1月8日告訴媒體，伊朗共發射兩個波次15枚短程彈道導彈，兩個波次間隔一個小時。目前美軍沒有統計到人員傷亡，由於事先探測到導彈發射，絕大多數人員在導彈來襲前進入防空安全區。

隨後，「沒有傷亡」的說法也被特朗普證實。特朗普在伊朗時間1月8日上午10時在推特上做出回應：「一切都很好！伊朗向位於伊拉克的兩個軍事基地發射導彈。目前正在評估人員傷亡和損失。目前看情況還好！我們擁有世界上最強大、裝備最精良的軍隊！」

伊朗說美軍死了80人，美國說：「我們一切安好」，雙方不一致的口徑引起了輿論的猜測和遐想。美軍在此次空襲中到底有無傷亡，伊朗和美國到底誰在說謊？

在空襲發生之後，除了伊朗媒體宣稱美軍死傷80人是伊朗媒體，伊朗官方並未對美國的傷亡人數發表聲明，更沒有反駁美國中央司令部零傷亡的言論。更奇怪的是，美國基地被襲擊的視頻和照片截止目前為止也未見流出。

事實上，美國官方聲稱早已提前獲知伊朗的空襲行動。特朗普1月9日的電視講話雖然僅有10分鐘，但信息不少。特朗普在講話中強調，「由於早期預警系統運轉良好，我們及早採取了疏散措施，沒有美國或伊拉克的人員傷亡，只有軍事基地設施受到輕微損傷。」

《華盛頓郵報》指出，一名美國高級政府官員向透露，特朗普所言的「早期預警系統」分別包括了伊拉克的情報和美軍的軍方雷達網絡。在空襲前的幾個小時，伊拉克人就對美軍作出了預警，讓美軍有充分的時間對此次空襲做好準備。值得注意的是，空襲的消息其實是由伊朗主動向伊拉克放出的。

空襲事件之後，伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）發言人出面發表聲明稱，伊朗空襲美軍基地前，已預先通知伊拉克政府。此外，包括芬蘭、立陶宛等駐紮在阿薩德基地的北約軍事人員也收到了提前通知。由於美國與伊拉克軍隊共享軍事基地，因此雙方的軍事情報也是相互共享的，伊拉克得到此消息後自然會傳給美國。作為伊拉克最親密的鄰邦，伊朗又怎會不知曉美國與伊拉克共享情報的系統呢？

另外，若美軍真的在此次空襲中出現傷亡，即便特朗普有意撒謊隱瞞，其可操作的空間並不大，這主要也是美國信息的公開透明的政治體制所決定的。即便特朗普能初期能把消息壓住，一旦美軍死傷信息被美國媒體曝出，這將嚴重衝擊其政治形象和美國的國際信譽度，特朗普的大選之路也可能會因此斷送。考慮到事件的嚴重性，特朗普應該不會行此愚昧之舉。

其實，如此的結局對雙方而言是最好的，不至於令事態加劇。要知道，若伊朗空襲造成美軍傷亡，美伊戰爭或真的會一觸即發。而就伊朗目前的勢力而言，根本無法應付與美國大發生規模衝突。

至於特朗普，其本人也並不想因為他襲殺蘇萊曼尼的行動造成美國軍人被報復死亡，遭到美國人民的譴責。最重要的是，美國也無意與伊朗開戰，這與其戰略並不相符。所以，無傷亡的空襲結果於美伊衝突而言是最好的落幕。

伊朗方面之所以對外堅稱美軍失去80人，也是為了安撫伊朗國內那數百萬為蘇萊曼尼之送行民眾和示威者們的憤慨，給予大家一個可以接受的交待。此次空襲只是伊朗演出的一場公關秀。