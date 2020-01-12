一場暗殺挽救了蓬佩奧的國務卿生命

在美軍擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）特種部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的行動背後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）扮演最為關鍵的角色，成功勸說美國總統特朗普（Donald Trump）在多個選項當中選擇了最具風險的暗殺行動。從此以後，美國的外交就被貼上了「暗殺選項」的標籤。

就在美軍成功暗殺蘇萊曼尼後的第3天，也就是1月6日，蓬佩奧告知參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），自己決定放棄競選堪薩斯州（Kansas）聯邦參議員席位。麥康奈爾也配合表態說，蓬佩奧的國務卿工作非常出色，現在國家正需要他這樣的國務卿。1月7日，蓬佩奧再次對媒體強調，只要特朗普需要他的效力，自己就會一直堅持下去。

2020年1月8日，美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀等官員向美國國會參眾兩院議員就暗殺蘇萊曼尼的細節做簡報。圖為參議院多數黨領袖麥康奈爾乘坐電梯前往參議院。（Reuters）

應該說，針對特朗普的彈劾案一度讓蓬佩奧國務卿處境非常尷尬，畢竟國務院有多位職業外交官或外交顧問捲入彈劾調查。他們提供的「猛料」讓特朗普憤怒。特朗普甚至認為這是蓬佩奧「犯下的錯誤」，因為相關出席聽證會的人都是當初蓬佩奧推薦的官員。蓬佩奧拒絕為自己的外交官們辯護，也讓國務院的外交士氣大減。再者，共和黨領導層也希望蓬佩奧能夠參選參議院席位，以保住共和黨對該院的控制權。所以，無風險辭職一直是蓬佩奧的一個選項。

但這場暗殺行動，成功轉移了國內對彈劾案的關注度。按照計劃，新年休假後，國會復會，眾議院民主黨人就要將彈劾案送至參議院，並和共和黨人制定參議院「審判」程序。而且，參議院共和黨人當中未見「叛黨」支持彈劾的人，反而個別民主黨參議員出現了疑慮。照此看來，蓬佩奧無需辭職避險，畢竟共和黨政府目前在彈劾案當中佔據優勢。

從當前國安會的話語權分配來看，蓬佩奧國務卿的地位趨於穩固。

據說蓬佩奧2016年還是堪薩斯州聯邦眾議員的時候就盯上了蘇萊曼尼。當時蓬佩奧想要訪問伊朗，監控選舉並嘗試直面蘇萊曼尼，但此行最終因為無法獲得簽證而未能成行。進入特朗普政府後，蓬佩奧在國會、情報界、軍隊和軍工領域以及情報系統人脈廣泛，包括美國負責中東事務的軍事人員當中，也有蓬佩奧昔日西點軍校的校友。這些因素促使他成功勸說特朗普下令暗殺了蘇萊曼尼。

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根據美國媒體《華盛頓郵報》的報道，早在幾個月前，伊朗擊落美國無人機時，蓬佩奧就曾諫言特朗普除掉蘇萊曼尼，但當時的特朗普注重兑現競選承諾，減少在中東的駐軍，所以並未採納蓬佩奧建議。而且，軍方也反對這樣做，擔心緊張局勢升級，將美軍拖入戰爭。國防部更傾向於將未來更多資源投放到東亞，而非中東。

但2019年12月27日，有人發射30枚火箭彈襲擊了美軍在基爾庫克與伊拉克軍隊共用的基地，導致一名美國平民合同商死亡。兩天後，蓬佩奧和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）前往特朗普的海湖莊園，給後者展示了美國可以擁有的反擊選擇，包括暗殺蘇萊曼尼。經過蓬佩奧的再三遊說，包括他在國會當中的盟友助力，比如堪薩斯州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）和南卡來羅納州的聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），特朗普最終同意了這一選項。

值得注意的是，此次暗殺行動成功開展之後，出面辯護最多的也是蓬佩奧。蓬佩奧說：「我們把一個惡人從戰場上清除了，我們做了正確的決定，我為總統特朗普做出的努力感到自豪」。面對國會民主黨人的質疑，蓬佩奧也拒絕將相關促使特朗普做出美軍刺殺行動的情報公之於眾。

與此同時，其他國安會成員基本上和蓬佩奧立場一致。副總統彭斯（Mike Pence）和蓬佩奧是政治盟友，擁有同樣的金主。國安顧問布萊恩（Robert O』Brien）由蓬佩奧舉薦；國防部長埃斯珀（MarkEsper）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）履新不久，不會和特朗普意見相左；中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）曾是蓬佩奧的下屬，而國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）也只是暫時「代理」該職。有媒體說，如果現在的美國防長還是馬蒂斯（James Mattis），特朗普很有可能不會做出暗殺的決定。

所以，經過多輪換血後，蓬佩奧在特朗普政府國安會當中的強勢地位。共和黨圈內已經將他形容為集「國務卿、國防部長、中情局（CIA）局長」於一身的特朗普幕僚。

當然，這種地位也是特朗普給予的。善變的特朗普始終在權衡自己的利益，之所以留用蓬佩奧，也和他很難在短時間內找到合適的人選。最重要的是，在大選年，特朗普需要全面宣傳自己外交上的成功，包括朝鮮威脅的緩和。蓬佩奧先後執掌CIA和國務院，自然是這方面的絕佳人選。

但也正是國安會內部制衡力量的弱化，促使蓬佩奧等人一味地迎合特朗普，讓後者在一些決策上難免走錯路。