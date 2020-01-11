伊朗承認擊落烏克蘭客機　還有多少人要為冒險主義犧牲？

1月11日，伊朗軍方發表聲明，承認其意外擊落了一家烏克蘭客機，將其歸咎於人為失誤，稱是該飛機向一個敏感軍事基地突然轉向，導致了意外發生。而此前的1月9日，伊朗民航局和伊朗軍方均否認這和軍事行動有關。

為什麼伊朗官方發出前後矛盾的表態？烏克蘭客機墜毀事件還有無不為人知的信息？

烏克蘭國際航空公司一架波音737型客機在1月8日從伊朗首都德黑蘭霍梅尼國際機場起飛，前往烏克蘭首都基輔，但起飛不久即墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還。

1月9日開始，包括美國、加拿大等國家就聲稱是伊朗導彈將客機擊落。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，「根據來自多個來源的情報，包括我們的盟友和我們自己的情報顯示，飛機是被伊朗的地對空導彈擊落的」，他同時稱這很可能是無意的。《紐約時報》在1月9日曝光了一段視頻，顯示一枚導彈在1月8日當天凌晨擊中了德黑蘭機場附近帕朗德上空的一架飛機，又增添了這一事故的證據。

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伊朗官方發出前後矛盾的表態，有隱瞞軍方失誤的嫌疑，而這場意外對各國而言，絕對都是一個悲劇。據悉，這架烏克蘭客機上載有82人為伊朗人、63人為加拿大人，其他人員來自烏克蘭、瑞典、阿富汗，英國和德國。因為失誤而擊落客機造成自己國家的乘客傷亡，對今年伊始就經歷了「聖城旅」指揮官被殺、舉國悲痛的損失，又面對美國升級制裁的伊朗來講，可謂「禍不單行」。

是次意外的原因可能有很多。一方面，美伊局勢讓軍方心態極端警戒，更可能造成誤判。另一方面，民航空管和防空部隊的數據交換容易出現問題。道爾系統和絕大多數防空系統一樣，無法分辨軍用飛機和民用飛機的雷達信號，以色列空軍利用民航飛機雷達信號突擊敘利亞軍事目標，這讓伊朗軍方更為警惕。

不過，這些都不是伊朗發射導彈失誤的藉口。不僅判斷失誤無可辯駁，更突顯了其軍事準備的明顯短板。而且，如果伊朗在報復美軍基地決定之後，及時關閉領空，這個悲劇很可能避免。

讓伊朗更為被動的是，錯誤釀成之後，即便包括美國等國家已經以情報信息提出質疑之後，伊朗仍然沒有承認這個失誤，仍然堅稱這和空襲美軍基地有關。最終在證據確鑿的情況下被迫承認，對自身的形象和信譽都是極大損害。

然而，需要反省這種種損失的不僅是伊朗官方。伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在伊朗承認擊落客機之後表示，「這是悲傷的一天。武裝部隊內部調查得出初步結論：美國冒險主義引發危機，使得人為失誤導致了災難。我們向我國人民、所有受害者的家屬和其他受影響國家深表遺憾、道歉和慰問。」

還記得1988年美軍失誤擊落伊朗客機的前例，放眼如今這場悲劇，不也是從美國對伊朗高級將領的暗殺開始的嗎？倘若沒有美國暗殺蘇萊曼尼，該地區又如何會陷入如今這般危機局面？伊朗又怎會犯下這種低級過錯？那百餘名乘客又如何會平白無故喪命？

這一決定不僅踩了國際法的「紅線」，更違反了美軍在伊拉克的約定，在損害伊朗利益的同時，美國自己也難以獲利，只讓中東局勢更加動盪。美國退出伊朗核協議、發動貿易戰、向盟友索要天價軍費，升級了世界各地的危機和緊張狀況，終究釀造了今日之惡果，而可悲的是，更慘痛的局面恐怕還會發生。

歷史一遍遍警示，地緣衝突和鬥爭總是帶着正義之名，最終傷害到無辜的人。如今，在局勢緩解的趨勢下，幸而各方都沒有要繼續追究報復的意味。但中東輪迴的悲劇，究竟何時能結束呢？或許挑起衝突的所有方面都該反省。

烏克蘭、加拿大乃至全球各方，在盡量安撫亡者親屬，盡善交涉賠償事宜之外，更應該共同譴責這種危險的地緣戰略冒險主義。