中美將簽署第一階段協議　為何由劉鶴赴美特朗普訪華

中國商務部發言人高峰1月9日表示，中國副總理劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。這是中方對中美何時簽署第一階段協議給出的官方信息。

中美迄今為止進行了13輪高級別經貿談判，基本上是中美官員輪流互訪磋商。劉鶴已經於2019年10月赴美磋商，在這之後媒體曾傳出中方邀請美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）訪華，但最終萊特希澤並未訪華，劉鶴1月13日再次訪美實際上打破了中美談判的慣例。

劉鶴與萊特希澤（左）分別是中美經貿磋商的牽頭人，圖為2019年2月劉鶴同萊特希澤握手。（路透社）

從劉鶴赴美看，中美第一階段貿易協議將在美國簽署。這個地點非常地美國化，按照對等的原則，簽字儀式最好在雙方都能體現尊重的地方最為合適。發表重大聲明、簽署重大協議通常會考慮雙方的感受，譬如為了維護尊嚴，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普（Donald Trump）過往三次會晤都是在中立的地點，第一次是在新加坡，第二次是在越南，第三次是在朝韓非軍事區的板門店。中美貿易協議在美國簽署絕對不是簡單的事情。中方為何願意派出劉鶴再次赴美，並同意協議在美國簽署？

此前2019年12月31日，特朗普在Twitter發文稱，「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

雖然高峰說「關於第二階段磋商，目前我沒有更多信息可以向大家透露」，但是從劉鶴即將訪美看，特朗普的官宣並非全是虛言。

2019年10月11日，特朗普在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴。（VCG）

美國已經進入了大選年，特朗普是否有時間出訪北京，則另當別論。特朗普第一任期，中國國家主席習近平2017年4月前往美國同特朗普舉行過莊園會晤，2017年11月特朗普對華進行國事訪問。如無意外，接下來應該是中方領導人訪問美國。在中方領導人沒有訪美的情況下，特朗普在中美簽署協議後訪華並不符合外交常規。

在筆者看來，特朗普說「中方高級代表將訪美簽協議」，而最終中方派出劉鶴前往美國簽署協議，這一人選說明了中美第一階段協議的本質是一個經貿協議，只是一份美國大選期間的暫時性維穩協議，中方沒有必要派出過高規格的高級代表參與簽署儀式。

主導第一階段協議談判的是劉鶴，簽署協議的是劉鶴，足可以看出中方對協議的態度。特朗普親自宣布協議簽署的消息，並公開承諾將隨後訪華，則凸顯出美方急於簽署協議，並將之高調包裝的心態。如果劉鶴赴美簽署協議這一安排是照顧美國面子，那麼特朗普將訪華就也能讓我們看清兩國談判中誰站在更有利的位置。