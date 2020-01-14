【中美貿易協議】習近平為何拒絕同特朗普簽協議？

歷時近兩年的中美貿易戰，在經過13輪高級別官員對話、兩次「習特會」和數次談崩之後，終於在1月15日簽署。 這份協議文本本身包含着怎樣的內容？中英文各自表述的措辭差異，透露着怎樣的訊號？公佈之後間隔一個月方才簽署，兩國高調官宣的背後，這份協議究竟有怎樣的政治意義？尚待簽署的「第二階段」、「第X階段」乃至「最終階段」談判，又將以怎樣的方式和風格展開？貿易談判之餘，談判過程和結果又折射出兩國關係怎樣的歷史轉變？昭示着怎樣的前景？ 此次中美談判的範疇僅僅是一份貿易協議，但其意義卻又絕不僅止於此。站在今天的節點，《香港01》將嘗試對以上問題，以11篇文章予以評述。此為第一篇。

【中美第一階段貿易協議】系列：

第一篇：習近平為何拒絕同特朗普簽協議

中國副總理劉鶴1月13日至15日訪美。白宮國家經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2020年1月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美中第一階段貿易協議簽字儀式將按計劃於1月15日在白宮舉行。庫德洛說：「第一階段協議將在星期三（15日）簽署，會有一個很美好的儀式，我們前一晚會共進晚餐，之後還會共進午餐。特朗普（Donald Trump）總統將和劉鶴副總理一起簽署協議。」

從庫德洛的話看，晚宴、午宴外加特朗普同劉鶴簽字，簽署第一階段協議的儀式將會非常盛大。

不過，令人疑惑的是，特朗普同劉鶴一起簽署協議，這從外交上來看並不對等。劉鶴同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）簽署協議才是對等的安排。為什麼中美第一階段協議並不是由習近平同特朗普簽署？習近平為什麼沒有親自出面同特朗普簽署協議？

此前中美就第一階段協議的簽署安排，是在2019年11月的智利舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間，習近平同特朗普會晤並見證簽字。但是隨着智利取消當年的APEC峰會，中美何時何地簽署第一階段協議就變得非常不確定。

萊特希澤2019年12月13日曾說，雙方計劃2020年1月的第一個星期在美國簽署這份貿易協議，由部長級的官員簽署。但是，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）堅持說，協議將由兩國元首簽署。2019年12月24日特朗普也說，美中第一階段協議已經完成，他和中國國家主席習近平將舉行簽署儀式。

萊特希澤所說中美將在2020年1月第一週簽字經事實驗證並未實現。特朗普所說他和習近平舉行簽字儀式也並未實現。誰也沒有想到，是特朗普和劉鶴簽署第一階段協議，而且是在劉鶴並未冠以習近平特使的前提下進行。

從美方此前提起過特朗普同習近平簽署協議看，中美並非沒有討論過習近平出面簽協議的可能，美方也一定是邀請過習近平出面簽署協議的。但最終中方的決定是習近平不出面，由劉鶴出面簽協議。

為什麼會出現這樣不同尋常的安排？

特朗普的對華策略以對選舉有用為前提，誰也不知道特朗普會不會臨時變卦繼續炒作中美關係。（AP）

就中美貿易談判來說，美國出爾反爾的可能性非常大，而且有過多次出爾反爾的前科。此前2018年5月中美第一次達成貿易共識，是由劉鶴出面簽署的。因此，習近平不出面並不是偶然。

中美第一階段協議2019年12月13日官宣之後還一直在談判。特朗普食言，甚至美國內部各個部門之間立場不一的情況很多，特朗普可能已經習慣了被媒體批評以及公開丟臉。但中方不太可能安排領導人去參與如此不確定的事務。

維護國家權威，是中國民眾對中國官方的基本要求，做出負責任的決定是中國作為大國立身國際社會的根本。習近平並未親自同特朗普簽署協議，是外交安排上的慎重。

可能從一開始中國就沒有認為這是一份一定要習近平出面簽署的協議。談判過程中，誰也不知道會達成何種共識，如果中美真的達成歷史性協議，習近平出面簽署並無不可。而從中美選擇階段性解決中美經貿糾紛看，第一階段協議的分量並沒有那麼重，這或許就是一個美國大選期間的暫時性維穩協議。

習近平不出面，甚至劉鶴連習近平特使的頭銜都沒有，這釋放的信號是中方並不認為該協議可以解決中美之間的貿易問題，是中方對未來中美關係的不樂觀判斷，該協議只是中美能否管控糾紛的開始。

從中方的外交慣例看，一般由中國國家主席出面簽署的大都是重要的共識、聲明、條約，是涉及雙邊關係里程碑式變化的那種文件，譬如中美公報，中日政治文件。中美第一階段協議這種具體事務性的協議，習近平即便是和特朗普見面了，應該也只是見證簽署，而不是自己親自簽署。

習近平有在多邊會議場合同特朗普見面的計劃，中美若能夠達成協議，順便在多邊會議場合見證協議的簽署也並非不可。但隨着APEC智利峰會取消，習近平顯然並沒有和此相關的特別行程安排，習近平不會為了簽署協議特意找時間和地點同特朗普會晤，更不可能為此訪美。

「習近平是否同特朗普簽署協議」這個問題之所以被討論，是因為美國提出了這個問題。特朗普一直希望由習近平和他簽署。即便習近平拒絕同特朗普簽署，特朗普也要自己與劉鶴簽。這說明特朗普太需要一場表演，太需要一個舞台，太需要一個證明政績的儀式。

因此，事實並非「習近平不親自與特朗普簽署」，而是特朗普一定要自身現身簽署儀式，這才衍生出「為什麼習近平沒有和特朗普簽署協議」這個問題。