民主黨同室操戈犯大錯　特朗普之亂或多延續四年？

近來大家關注的美國相關新聞，無非是美國伊朗衝突或中美首階段貿易協議簽妥的國際事件，當中特朗普的負面報道無處不在。然而，正所謂「世界上沒有壞的曝光度」，在民主黨仍然困於身份政治與派系對壘的同室操戈格局之下，一直無所不用其極將自己留在鎂光燈下的特朗普，很可能會坐享漁人之利。

民主黨在新年之後的首次總統候選人辯論將於艾奧瓦州（Iowa）時間周二（1月14日）傍晚舉行。一向高舉種族多元，民主黨此次辯論所有合資格參加者卻皆為白人，華裔「黑馬」楊安澤（Andrew Yang）未過門檻，而最後一名黑人前列候選人、新澤西州參議員布克（Cory Booker）也正式退出選戰。

這種「身份政治」（Identity Politics）的陰霾早已籠罩整個民主黨總統初選。然而，曾在去年10月初一度在全國民調領先前副總統拜登（Joe Biden）、及後卻「返回原點」的麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren），繼早前炒作富人捐款議題攻擊南本德（South Bend）同志市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）之後，如今高舉其女姓身份，直指同屬黨內左翼的第二大熱人選、參議員桑德斯（Bernie Sanders）曾對她宣稱「女性難以勝出選舉」，惹起軒然大波，這議題勢將變成辯論中最受關注的焦點。

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沃倫改打「女性牌」

事源美國有線新聞網（CNN）周一（1月13日）引述4位消息人士報道，指桑德斯與沃倫曾在2018年12月討論兩人共同競逐民主黨總統候選人造成「左翼同室操戈」之時，桑德斯向沃倫直稱他不相信一個女人會贏。及後，沃倫馬上發表聲明認同這是事實：「我當時認為女人能贏，但他不同意。」

這4個消息來源當中有兩位自認是沃倫在事件後獲直接告知的人士。在首次初選投票將於2月3日舉行之際，於初選首州艾奧瓦州民調排行第四的沃倫，甚有可疑是故意驅使友人放出消息，企圖拉倒與她意識形態幾乎完全一樣的桑德斯。沃倫於此早有前科：她去年12月集中攻擊布蒂吉格閉門向富人募款，已讓後者民調滑落不少。

桑德斯公開否認指控，說他當時只說「特朗普是個會性別歧視、會種族歧視、會說謊的人，他會盡力將一切化為其武器」。常人聽來，會將此解讀為「沃倫作為女性應當心特朗普沒有底線的選舉策略」；不過，沃倫似乎是帶着女性主義的視覺作解讀，將之理解為「桑德斯不認為女性會贏」的委婉語。

沃倫每次集會後都會逐一與支持者合照，合照大多會在社交媒體上流傳。這可算是極佳的免費宣傳。（路透社）

近來，一直主打「公營化全民健保」（即取消現有私營醫保）的沃倫，眼見此等政策爭議非常，似乎已轉向主打意識形態戰爭。對着黨內溫和務實派新星布蒂吉格，她就打出「仇富牌」；對上擁有相同左翼政策主張的桑德斯，她就打出「女性牌」。沃倫在12月的一場競選集會中就聲言她「一輩子受夠了男人，而通常是男人才會一直叫她閉嘴坐下來」，並指出在民主黨的競選過程中，她也有同樣的感受。

君子協定成廢紙 身份政治分裂未改

其實《紐約時報》早在一年前已曾報道過桑德斯與沃倫在2018年12月的會面，並指出兩人訂下「互不攻擊」的君子協定。然而，政治新聞網站Politico上周六（1月11日）亦曾指桑德斯的競選團隊正向選民宣傳沃倫的支持者是「受過高等教育、較為富裕、無論如何也會票投民主黨」的人，稱沃倫不像桑德斯一般能夠為民主黨帶來新選民。雖然桑德斯否認「曾說過任何關於沃倫的負面言論」，不過這兩位民主黨左翼大員的「君子協定」，如今只是發了黃的廢紙一張。

理論上，同室操戈並非這種總統初選的根本問題。根本問題是出於這種同室操戈的內涵。無論是沃倫的女性牌，還是疑似出於桑德斯陣營的選民定性言論，也是基於身份政治的論述，恍惚「作為女性被男性壓迫」是任何女性候選人選戰未成大器的非戰之罪，而「受過高等教育、較富裕」的民眾本該是民主黨死忠選民，根本不必被照顧。

桑德斯一直反對身份政治。他曾說：「如果有一個非裔美國人當上某大企業行政總裁，這是美國向前走了一步。不過，如果那人將工作崗位帶離本國、剝削工人，他是黑人、白人，還是拉丁裔，其實也沒有什麼意義。」不過，在這裏他似乎是在玩弄階級政治。（路透社）

這些身份政治的宣傳手法，不必詳細論述、容易為人直觀接受，也正是特朗普「我們」對戰「他們」的對抗性選舉策略的根基。然而，這一招在選民背景較為統一的保守派中管用；用在身份、背景多元的民主黨中，卻是自毀長城的操作，讓選民忽視了可以統一全黨的政策討論，而集中在各人的差異之上，造成分裂。

彈劾案成「明白黃花」

另一方面，民主黨在唯一統一全黨的議題「反對特朗普」之上，也顯露出策略上的幼稚，更加深了黨內分歧。

民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）自去年12月18日通過兩項彈劾條款之後，就一直將條款留中不發，沒有正式向負責審訊特朗普的參議院交送文書，試圖以「永續彈劾」及阻止共和黨控制的參議院「還特朗普清白」，去要脅參議院傳召更多此前被白宮阻止作供的證人，諸如前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等。

然而，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對此無動於衷；而民主黨內亦有愈來愈多聲音不滿佩洛西的策略。根據CNN的報道，佩河西預計會在周二決定向參議院送交眾議院的彈劾條款。由於麥康奈爾表明已有足夠票數支持其先聽取「控辯雙方」說法、繼而決定是否傳召證人的做法，佩洛西此舉無疑是承認失敗。

佩洛西到了周日（1月12日）還在電視節目受訪上，堅持這近一個月的拖延「讓公眾看清傳召證人的需要」。可惜，在聖誕節後12月27日美方人員在伊拉克受襲死亡後，美國政治新聞的頭條就集中在美軍空襲伊拉克真主黨旅陣地、美國駐巴格達大使館被圍攻、美軍刺殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）、美伊陷入戰爭邊緣、伊朗以導彈襲擊報復美國、特朗普最終未有出兵等一系列的外交、軍事危機之上；如今伊朗局勢險境已過，特朗普卻要跟中國簽成第一階段貿易協議，料將繼續以外事獨領風騷。在特朗普一浪接一浪搶佔頭條的攻勢下，彈劾案似乎已成了「明日黃花」的過時之物。

經歷策略挫敗，而黨內仍然困於玩弄身份認同的「方便政治」之中，「蜀中無大將」的民主黨很明顯在上屆大選挫敗四年之後，尚未能尋得一條清晰的政治路線，以重奪白宮控制權。無論初選誰人出線，只要一天這種政治未得更改，民主黨要穩勝特朗普的機會只會愈加渺茫。為民主黨人深痛欲絕的「特朗普之亂」也許要再延續多四年，才能給予民主黨更多的時間去嘗試重整旗鼓。