【中美貿易協議】雄鷹沉醉　睡獅覺醒

歷時近兩年的中美貿易戰，在經過13輪高級別官員對話、兩次「習特會」和數次談崩之後，終於定於1月15日簽署第一階段協議。 這份協議包含怎樣的內容？中英文各自表述的措辭差異，透露着怎樣的訊號？兩國高調官宣一個月後方才簽署的這份協議究竟有着怎樣的政治意義？尚未開始的「第二階段」談判，又將以怎樣的方式和風格展開？聚焦貿易問題之餘，談判過程和結果又折射出兩國關係怎樣的歷史轉變？昭示着怎樣的前景？ 此次中美談判的範疇僅僅是一份貿易協議，但其意義卻又絕不僅止於此。站在今天的節點，《香港01》將嘗試對以上問題，以11篇文章予以評述。此為第五篇。

【中美第一階段貿易協議】系列

第一篇：習近平為什麼拒絕同特朗普簽協議

第二篇：劉鶴訪美簽協議 特朗普何以破例訪華

第三篇：魔鬼在細節：兩國表述與宣傳的差異

第四篇：歷時22月終簽署 中國的「小輸」就是「大贏」

第五篇：雄鷹沉醉 睡獅覺醒

第六篇：北京觀察：這不是中國的「城下之盟」

中美第一階段經貿協議美東時間1月15日在白宮簽署，簽署現場美國官員議員雲集，有200人之多，中方官員一共10人。美國一方現場主導者是美國總統特朗普（Donald Trump），中國一方控場的人是中國副總理劉鶴，就連協議文本的簽字一欄，也是特朗普的名字和劉鶴的名字並列。一國總統對標一國副總理，這絕對是不尋常的操作。

風頭無兩、場面盛大，這些高光時刻的背後是特朗普所圖的短期政治利益，這是第一位的。特朗普預告的將和習近平簽協議並沒有實現，他多次說的協議是對華勝利也沒有實現，反而現在改口稱雙贏。特朗普不在意國家榮譽、外交尊嚴，將這些棄置一地。一共70分鐘的簽字儀式，他介紹美方人員的單方面表演就用去了50多分鐘，很顯然他將儀式當成了個人政績的展示會。

和美國方面迥然不同的是中國對第一階段協議的冷操作，同特朗普同場簽字的劉鶴並未冠以習近平特使頭銜。中國很清楚，第一階段協議並不能解決所有的問題，這遠不是中美雙方的歷史性協議，劉鶴這種層面的官員出面簽字足矣。

美國公布協議文本只有英文版，中國官方在北京時間1月16日公布了協議文本的中文和英文兩個版本，大方公開了種種採購計劃，沒有絲毫迴避。如果說以往中美各表、不公開協議會讓人們以為存在喪權辱國的貓膩，那麼現在全公開的協議，是不是意味着這都無關緊要、完全沒問題？

劉鶴在美國期間分別會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）、美國全國商會會長多諾霍（Thomas Donohue）、美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）。他說，中美第一階段協議，其意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。

在協議簽署現場，劉鶴強調，「世界正處於重要的歷史性十字路口，我們面臨如何推動大國合作和國際合作的重大戰略性選擇。中美雙方既有巨大的共同利益，又面臨諸多共同挑戰，有加強合作的客觀需要。習近平主席指出，中美雙方有一千條理由把兩國關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。雙方必須求同存異，找到一條合作共贏的道路，這對中國、對美國、對世界都有十分重要意義。實踐已經證明，並將再次證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確的出路。我們要從人類和平與發展的大局出發，為了人類共同的命運，堅持平等協商、相互尊重，推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係發展」。

從劉鶴所說的話足見，中國是從全球格局角度出發，是從中美如何規避「修昔底德陷阱」的角度出發看待問題。中國旨在與美國依照清晰圖譜共同建設一個新世界。世界正面臨百年未有之大變局，變局之下，中共是以這種方式認識時局的，並在處理中美關係時自動對號入座，選擇更好的對策。「沉睡的獅子」已然清醒地知道自己面臨何種境地，自己該如何前進。

這與特朗普將重點放在介紹美方參加儀式的人員有根本不同。美國已經認識到中國帶來的挑戰和威脅，卻拒絕承認美國已無力維護單極霸權，乃至對此懵然無知。雄赳氣昂的「美利堅白頭鷹」仍在描繪美國如何強大，並希望繼續沉醉其中，不願意承認單極霸權面臨解體的現實，更沒有採取更為積極的行動應對新變化、佈局新格局。白宮之外，佩洛西（Nancy Pelosi）這樣的政客選擇在特朗普大出風頭的1月15日再次啟動彈劾案，也一樣無改為了政黨利益追逐蠅頭小利的本質。

對中國來說，當下現況的棘手之處在於，白宮的同僚/對手們毫不介意攜資本的力量肆意行事，容易做出一些莽撞的事。對此，中國需要的是更加慎重的斡旋，繼續為10年、20年甚至30年後的未來做準備。幸好，美國領導人本質上也都是「商人」，不至於為了意識形態執念而犧牲短期利益。從這個視角看去，同為大國，中美的境界和立足點已經有了明顯分別。