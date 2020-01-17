【專家有話說】哈佛大學研究員：中國大買特買助特朗普完成心願

歷時近兩年的中美貿易戰於1月15日簽署第一階段協議。這對於持續近兩年的貿易戰意味着什麼？當各界對於未來中美關係的悲觀論調越來越多的時候，中美之間這一份來之不易的協議會在多大程度上帶來改變？ 《香港01》就此採訪哈佛大學費正清中國研究中心研究員陸伯彬（Robert Ross），他在分析中指出，這一份協議迎合了特朗普穩定美國經濟、股市的競選需求，而在核心的結構性問題方面，則需要雙方在接下來的談判中做出更多努力。

01：在各方的關注之下，中美於1月15日在華盛頓簽署了第一階段經貿協議，儘管協議中對中美經濟「結構性」問題所涉不多，但外界對於漫長談判之後的初步成果的正面反饋依舊佔據主流，你如何評價中美談判的此次進展？

陸伯彬：第一階段協議的簽署，首先最積極的意義在於中美接下來不會再進一步制裁對方。但最關鍵的問題依舊存在，要撤銷此前貿易戰中互加徵的關税，還需要一個漫長的過程。我認為，第一階段協議的重點在於，中國方面做出了很多購買美國產品的承諾，雙方爭議最多的結構性問題的解決，還有待下一階段的談判。

基本上，第一階段協議簽署直接意味着貿易戰停火，但從某種程度上看，這更像是一份產品購買協議，也就是說，在美國最為關切的核心問題上，進展並不多。

從美國方面來看，隨着大選年到來，這一份協議迎合了總統特朗普（Donald Trump）的個人政治訴求，即穩定經濟和股市，滿足一些特定利益集團的訴求，如農業集團。

2020年1月15日星期三，美國總統唐納德·特朗普與中國副總理劉鶴(左)在華盛頓白宮東廳簽署貿易協定。（AP）

01：長期觀察來看，中美貿易談判是按照由易到難的順序推進，也就是從最容易達成共識的領域入手，如中國承諾購買美國產品，以此為後續談判建立良好氛圍，第一階段協議的簽署也透露出這一點。在你看來，後續談判的重點會在哪些方面？

陸伯彬：第二階段協議重點應該在於，雙方能否達成取消已加徵關税的共識，創造一個更為開放的貿易環境。不過，這一點很難實現，我並不是很樂觀。美國要求中國的經濟做出結構性改變，而中國方面並不願意按美國的要求調整自身經濟結構。

01：2020年是美國的大選年，大選會對下一階段的中美貿易談判以及中美關係帶來哪些挑戰？

陸伯彬：大選之前應該不會有太具影響力的事件發生，我認為特朗普更願意在此期間保持中美關係的穩定，而不是為了達成第二階段協議做出妥協。

就中美關係而言，大選首先會關注貿易問題，民主黨會更關注中國的人權問題，會在香港和新疆問題上有所發揮。此外，民主黨也會不斷挑戰特朗普的中國政策，突出強調特朗普發動貿易戰並沒有減少美國對中國的貿易逆差，以及貿易戰對美國經濟和美國工人的影響，大選年，民主黨應該會持續批評特朗普的中國政策。

另一方面，由於美國和伊朗的衝突，在大選中，美國的伊朗政策關注度可能要高於美國的中國政策。

01：很多中國學者對未來的中美關係態度都較為悲觀，認為即便雙方簽訂了第一階段貿易協定，也不會過多改變雙方關係惡化的趨勢。未來的中美關係依舊會以競爭為主題，美國持續圍堵中國的基本路線不會改變。對此你怎麼看？

陸伯彬：毫無疑問，競爭會是主流，但是以怎樣的方式競爭考驗着雙方領導人的智慧。很多美國人都有這樣的期待，中美在許多領域都有合作的潛力，競爭與合作其實能夠共存。在可以合作的領域開展合作，在必須競爭的領域展開競爭。

所以，競爭與合作共存是當前中美關係最可能的趨勢。例如，環境問題、全球變暖、中東問題以及打擊毒品走私都是雙方可以合作的領域，但遺憾的是，特朗普政府並沒有促進這些領域的合作，將重點放在了利用政府手段與中國競爭上。

另外，談及美國對中國的圍堵，這其實是用冷戰思維來分析當前的中美關係，我認為這種情形出現的機率並不高（highly unlikely）。美蘇冷戰的時候，兩國之間沒有任何經濟合作，這與今天中美的情況很不一樣，此外，中美的人文交流、學術交流都十分活躍，這些領域也很難被阻止，圍堵的空間很小。更重要的一點，很多美國人都看到了與中國合作的價值。

01：即便如此，但不難發現的一個事實是，中美在有些領域的脱鈎已經成為現實，如高科技領域、學術交流領域等等。

陸伯彬：從某些方面來看，脱鈎其實很正常。在過去二三十年間，中國一直拒絕美國對其高科技領域的投資，所以，當兩國關係不斷向前發展的時候，可以理解美國為何要對中國進入美國高科技領域的投資進行限制，這是為了創造一個對等的關係，因為中國先採取了限制的政策。所以，高科技領域的脱鈎是可能發生的，而且是很多美國人的共識，無論在美國在誰的治下，都可能會這樣做。

就以上而言，美國是在複製中國的做法。不過，中美在製造業領域的脱鈎並不容易實現，中國對美國製造業的投資依舊很多，這個趨勢也將會持續下去。

01：中美除了在高科技領域發生的顯著脱鈎之外，人文交流乃至學術交流也出現了波折，美國去年開始限制對中國學者以及留學生簽證的發放，而且這個趨勢大概率會繼續下去。

陸伯彬：由於美國簽證政策的改變，人文交流的確在某種程度上受到了阻礙，但限制的領域主要集中在與政府關係密切的人群，如官方智庫研究員和高校學者。旅遊業則受影響較小，美國人依舊想來中國旅遊，同樣中國人也願意赴美國旅遊。

01：有觀點認為，即便中美之間競爭和分歧會成為未來的主要趨勢，但雙方應該主動掌控分歧，這是作為世界兩大經濟體的國際責任，以減少對世界經濟的拖累。但顯然，在以往的貿易衝突中，美國方面總是主動的一方，中國的表現更多在於被迫反擊。在你看來，中美哪一方更應該在掌控分歧中主動作為？

陸伯彬：掌控分歧是一個相互的過程，正如我此前提到，美國對中國加的限制，是在中國早已在相關領域限制美國的基礎上進行的。而中國對美國這些領域的限制已經持續很多年了，美國是在追趕中國。

不過，美國有責任不在這個過程中反應過度。同樣，中國也需要理解美國，也不應該對美國的政策反應過度。

01：可以看到，中美兩國的博弈也引起了普遍擔憂。聯合國秘書長古特雷斯9月在聯合國大會演講中表達了憂慮：「一個新的風險正出現在地平線上，儘管還不算太大，但卻是真實的。我擔心大分裂的可能：世界分裂成兩個，地球上兩個最大的經濟體制造出兩個相互獨立、彼此競爭的世界，每一個都有其各自主導性的貨幣、貿易和金融規則、單獨的互聯網以及人工智能技術，還有它們自己的零和地緣政治與軍事戰略。」 對此你怎麼看？

陸伯彬：我認為人民幣作為世界貨幣儲備貨幣的作用並不明顯。很多人擔心，中國對經濟的管理過於政治化。

中國並不希望人民幣的匯率自由浮動，有時候匯率還會作為工具服務於政治。所以，我不認為全球會出現兩個匯率系統。此外，在全球貨幣系統中，人民幣佔據的份額並不多。

至於網絡系統，中國的網絡其實獨立與全球網絡之外，包括歐洲、日韓、美國在內的世界其他國家的網絡對中國反而更開放一些。所以更不可能出現以上提到的這種情況。

中國的確在發展包括5G在內的其他技術，但我認為從長期來看，其實更可能出現多元的系統和技術，而且彼此之間相互融合。中美在這些領域會競爭，但世界極化（polarize）的可能性很低。

01：台灣大選的結果已經與1月11日出爐，現任總統蔡英文以大幅度領先的優勢連任成功。從中美關係的視角來看，台灣問題經常成為中美博弈的一個敏感問題，你認為這次大選結果會如何影響未來的中美關係，在中美博弈中台灣充當了什麼樣的角色？

陸伯彬：美國與台灣早已有了軍售協議， 2020年不會有太大改變，儘管會引起中國大陸的強烈不滿，但美國海軍也依舊會穿過台灣海峽。

贏得選舉之後，蔡英文在會在多大程度上改變現狀是影響兩岸關係的關鍵因素。總的來說，這次台灣大選的結果並沒有過多改變眼下趨勢，中國大陸也將會繼續在台灣海峽高調開展軍事行動，而台灣也會堅持抵抗來自大陸的壓力。

美國方面除了穿越台灣海峽之外，可能也會派次級政府官員訪問台灣。總之，各方的政策都不會有太多改變。