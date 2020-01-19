政治潛流從捷克湧入中東歐　反華隱患考驗北京手段

截至當地時間1月18日前後，因捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）13日時與台北簽署姐妹城市協議而引發的「反華」風潮似乎已告一段落。

儘管捷克總統總統澤曼（Milos Zeman）1月14日時一度因此發出信號，拒絕前往北京參加2020年度的北京與「17+1峰會」。但72小時後他就改口，仍稱4月將訪問北京。至此，這場因捷克首都而非捷克當局而起，直面挑戰了北京當局「一個中國」原則這一政治高壓線的風潮總算告一段落。

但對近期一直觀察中東歐捷克、波蘭、斯洛伐克與匈牙利四國，即「維謝格拉德集團」（Visegrad Group，也稱「V4」）的觀察家們來說，問題可能才剛剛開始。

正在醖釀的新型隱患

從2019年12月開始，賀瑞普開始積極聯絡V4其他國家的首都市長，到12月中旬，賀瑞普成功邀請到了匈牙利首都布達佩斯市長格爾格里（Karacsony Gergely）、波蘭首都華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）和斯洛伐克首都布拉迪斯拉發市長瓦洛（Matus Vallo）。

四人在布達佩斯會晤後，簽訂了一份用於對抗各國當局的「自由城市公約」。這種中東歐國家內生，並有可能隨時轉向「反華」的政治隱患對北京就成了一種全新的考驗。

對北京來說，中東歐國家在2019年於華為公司和5G網絡上的波折是一目瞭然的。為此中國外長王毅在2019年7月中旬曾專程巡訪波蘭、斯洛伐克與匈牙利三國，還在波蘭留下了「希望波蘭珍惜中方信任」的發言。

波蘭、斯洛伐克與匈牙利三國在北京的佈局中穩定且可信任。在華為等問題上，他們的立場和態度是基本堅決和堅定的。譬如匈牙利和斯洛伐克曾在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）的巡訪遊說活動中當面批評美國「老把時間花在干涉他國內政上」。

此外，中東歐國家也在借「一帶一路」打開市場的過程中得到了相應的好處。譬如在2019年，波蘭對華出口較之上年已增長26.0%，這一政績也幫助波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及其身後的「法律與公正」黨在波蘭2019年的大選中繼續維持了執政優位。

華為和5G兩個問題已經成了檢驗中東歐國家對中國態度的試金石，波蘭、斯洛伐克和匈牙利三國最終還是頂住了壓力。（視覺中國）

但是，相對於北京和中東歐當局的直接接觸，相關國家在野黨在地方自治體為執政而採取的佈局動作就成了中方關注的盲區。

中東歐內政考驗北京手段

目前，布拉格等城市的異動與當地政府和該國中央政府在政治、經濟上的直接對立有關。

譬如華沙當局因為由第二大黨「公民聯盟」控制，因此波蘭政府在經手歐盟預算後，就只撥給當地8%的款項。同理，中國承諾5年內要投資捷克的100億歐元（約合111億美元）款項也因為捷克政府調配的關係，流入布拉格市政府的並不多。因此，V4市長的聯合的初衷就是希望繞過當局，直接分得歐盟預算款項。

賀瑞普（右）與台北方面交好固然有其個人原因：他年輕時曾在台北求學，但台北方面為急需用錢的布拉格提供的經濟援助顯然比人情更管用。（美聯社）

雖然格爾格里已指出，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）「並未與之開戰」，因此布達佩斯也不會在政策問題上與當局「敵對」。但布達佩斯、布拉格和華沙等地很有可能會依靠「反政府」的方式從歐盟及其他第三方處取得幫助。布拉格從台北處取得「幫助」的經驗無疑能給這些反對黨控制的地方當局以啟發。

此外，布拉格等地市政府政治光譜也趨同。賀瑞普身後的捷克第三大黨「捷克海盜黨」與恰斯科夫斯基身後的「公民聯盟」均為自由主義黨派。儘管格爾格里和瓦洛都處於相關國家政治的邊緣，但他們仍能利用歐洲議會的「綠黨-歐洲自由聯盟」這一國際性團體在歐盟內部得到策應。

以德國為中心的歐洲各國「綠黨」均以人權、宗教等原因對北京持敵意，近期的新疆問題再一次成為導火索。（路透社）

由於各個首都市長已經彼此要在「自由、人權、民主、平等、法治、社會正義、寬容和文化多樣性」等問題上形成合力，而歐洲「綠黨」人士一直在新疆、西藏等問題上對華極端不友好。加之在匈牙利，甚至還出現了一個包含十幾個反對派市長組成的「反對派聯盟」。這就意味着賀瑞普在台灣問題上的突然行動可能將僅僅只是開始。而如何在中東歐政治環境的暗流湧動中跋涉穿行，也成了北京需要直面的一大長期考驗。