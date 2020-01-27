【聯合國財政危機】各國拖欠會費　聯合國除了哭窮還能做什麼？

聯合國作為世界最大國際組織，自1945年成立以來就面對缺錢的問題。即便一些會員國經濟大幅改善，也沒能解決聯合國的財政問題，因為其中摻雜了個別國家政治和外交因素，以及同其他國家間戰略博弈。由於預算機制的僵化，會員國逐年拖欠會費，改革步伐又跟不上，使得聯合國的財政狀況幾乎陷入「絕境」，嚴重威脅聯合國聲望和執行力。

2020年1月10日，聯合國宣布，7個聯合國成員國因未繳納聯合國財政預算款，而失去在聯合國大會上的投票權。它們分別是黎巴嫩、也門、委內瑞拉、中非共和國、岡比亞、萊索托和湯加。黎巴嫩隨後補繳了會費，隨即恢復投票權。另外，印度、亞美尼亞、葡萄牙、烏克蘭已經全額繳納2020年度聯合國經常預算的攤款份額。

2018年9月25日，第73屆聯合國大期間的工作午宴期間，美國總統特朗普和聯合國秘書長古特雷斯碰杯致意。（VCG）

關於拖欠聯合國經費的原因，有些國家是因為經濟情況受限，或遭遇自然災害，有的則和本國預算等技術性問題相關，還有的便是出於表達某種特定政治立場。美國就是最後這種情況。

美國發現聯合國在很多問題上並不能與其同心同德，尤其是共和黨人認為，不能用納税人的錢去養一個處處跟美國作對的組織。美國希望通過拖欠會費的方式向聯合國施壓，希望它朝着有利於美國的方向改革，希望它在很多問題的決策上符合美國利益。

按照《聯合國憲章》第十九條規定，如果成員國一年開始時，拖欠欠款等於或多於前兩年共計應繳會費數額，將自動喪失聯合國大會投票權。不過，聯大也存在額外規定。若認為該會員國拖欠是由於無法控制之情形，比如財政實在不富裕，的可以提出申請，如果在聯合國大會上通過，可以繼續參與投票。

2017年9月19日，第72屆聯合國大會一般性辯論開始，美國總統特朗普首次發言並闡述了「美國第一」的執政理念。（VCG）

根據聯合國官網消息，截止2019 年 1 月，玻利維亞國、科摩羅、加蓬、利比亞、帕勞、聖多美和普林西比、索馬里、越南8個國家出現《聯合國憲章》第十九條所述拖欠會費的情況。之後，越南、加蓬、帕勞、利比亞和玻利維亞先後在今年上半年補繳部分相關款項，將它們各自拖欠款額減至低於《聯合國憲章》第十九條規定的數額（即不超過2017 年和 2018分攤會費的總額），故而保持在大會的投票權。

截至2019年5月17日，科摩羅、聖多美和普林西比和索馬里屬於《聯合國憲章》第十九條所指的拖欠繳款國。聯大曾在2018年10月12日通過的第73/4號決議，決定允許這三個國家在大會第73屆會議期間投票，直到73屆會議結束。

到了2019年底，146個會員國全部繳納了2019年的經常預算攤款。美國除了往年拖欠的3.81億美元，尚拖欠2019年度的會費6.74億美元，共10.55億。為此，美國在2019年年底繳納了約5.63億美元，為拖欠會費的一半。

因此，雖然美國目前拖欠數額巨大，仍然未超過兩年應繳費用之和，所以暫時保住投票權。不過，面對聯合國多次「催繳通知」，美國總統特朗普態度強硬，甚至要求提高印度、巴西、土耳其等國的會費。

截止2020年1月16日，因為拖欠數目如等於或超過前兩年所應繳納之數目而喪失其在聯合國大會投票權的國家有5個：中非共和國、岡比亞、湯加、委內瑞拉、玻利瓦爾共和國和也門。