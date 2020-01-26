【聯合國財政危機】超級大國欠費黑歷史

聯合國作為世界最大國際組織，自1945年成立以來就面對缺錢的問題。即便一些會員國經濟大幅改善，也沒能解決聯合國的財政問題，因為其中摻雜了個別國家政治和外交因素，以及同其他國家間戰略博弈。

在聯合國1月10日點名7個聯合國成員國因拖欠聯合國財政預算款而失去大會上投票權之後。部分國家補繳了會費，恢復投票權。而當部分國家已然開始繳納2020年會費，美國依然拖欠聯合國會費超過10億美元。

一直以來，多國拖欠會費也是造成聯合國財政危機的重要原因。而財政危機的源頭則始於「維和任務開銷該由誰承擔」的爭論。

1956年，第二次中東戰爭爆發後，聯合國首次在西奈半島開展維和任務，隨即觸發了「誰為維和埋單」的爭論。一些國家拒絕承擔其中費用，認為那些危機的始作俑者應該承擔費用。

1960年的剛果維和任務，同樣因為不同國家間的政策分歧也富有爭議，而且投入頗大，導致相關國家拒絕繳納會費，以至於聯合國不得不在之後發放債券渡過難關。當年蘇聯便是頭號欠債者，以示抗議其同聯合國其他國家的政治政策分歧。彼時的美國則一直將自己標榜為快速、及時、無條件繳納聯合國會費的維護者。

時光荏苒到了1970年代後期，隨着中華人民共和國進入聯合國，第三世界在聯合國話語比重上升，美國對聯合國的影響力相較弱化，華盛頓逐漸出現了反對聯合國的聲音，這股勢力主要在國會開始滋長。

1979年，在一次有關聯合國財政改革的聽證會上，美國國會議員呼籲要根據美國政府和國會的政策傾向，加大對聯合國及其預算的控制，尤其加大對美國不同意的政策的聯合國預算的控制。1980年代，美國甚至要求聯合國改變其通過2/3絕大多數投票的預算設置機制，接受美國加權投票要求，這樣美國就可以行使否決權。

列根（Ronald Reagan）執政時期，美國開始故意拖欠聯合國會費，徹底對聯合國援助機構撤資，並推遲繳納其他相關付款，以此發揮政治槓桿的作用，這類行為一度引發聯合國財政危機。

當時列根採納保守智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的建議，認為聯合國已經淪為蘇聯對抗美國資本主義的「宣傳分支」和第三世界極端主義的跳板，隨即建議美國重新發揮對聯合國的控制權，或擱置部分資金，開出聯合國做出某種「改革」的條件，或直接拒絕向美國政府反對的項目支付相關費用。

最後，在該智庫的推動下，美國國會於1983年通過法案，阻止美國向聯合國支持巴勒斯坦解放組織和納米比亞人組黨（SWAPO）的項目提供資金。雖然這部分資金對聯合國總體預算的影響較小，但它卻為今後美國政府拒絕或推遲繳納會費設立先例。現在的特朗普政府拖欠會費並退出相關聯合國機構，某種程度上也是效仿列根時期的做法。

1985年，列根政府拖欠當年費用長達10個月的時間，同時加大對聯合國及個別機構的施壓，並退出了聯合國教科文組織（UNESCO），認為該組織「管理不善且過於政治化」。根據1993年成立的旨在促進聯合國等國際組織問責制，加強國際法的組織「全球政策論壇」（Global Policy Forum）數據，列根政府時期對聯合國的逾期欠款從1984年的1,200萬美元上升至1985年的8,600萬美元，迫使聯合國不得不縮減10%的預算，並大批裁員。

列根離任時，在聯合國常規預算拖欠費用中，美國佔78%，高達3.08億美元。老布殊（George H.W. Bush）上台第一年，這一比重和數值上升至79%和3.65億美元。但隨着聯合國在美國海灣戰爭及其後續政策決策中也扮演中心角色，美國對聯合國的態度有所緩和，欠費情況得到緩解。老布殊離任時，美國欠費為2.4億美元，佔總聯合國常規預算逾期欠費的48%。

同一時期，隨着蘇聯解體和東歐經濟體遭遇經濟困境，新成立的俄羅斯和烏克蘭成為了欠費者。以至於到了1992年，美國欠費雖然下降，但聯合國常規預算欠款仍舊飆升至5億美元。

克林頓（Bill Clinton）上台後，推行積極的多邊主義政策，並擴大美國在聯合國的維和行動角色，但是由於共和黨人的反對，克林頓政府也不得不採取一些妥協態度。1994年，聯合國欠費總額為35億美元，美國的分攤會費為15億。在共和黨的施壓下，克林頓政府和一些國家堅持要求對聯合國員額進行裁減，聯合國1998年至1999年兩年預算基本持零增長，起點甚至比1994年至1995年度的撥款尚少了1億美元，聯合國工作人員也從1980年代中期的1.2萬名裁減到約8,000名。

從克林頓到小布殊（George W. Bush）再到奧巴馬（Barack Obama）時期，美國民主黨一般採取相對積極的方式應對聯合國會費，但共和黨則一直對聯合國存在敵意。很大因素是因為聯合國在許多國際事務中奉行的原則，與共和黨的保守思維相違背，例如聯合國人權理事會維護LGBT的立場和聯合國批准聯合國海洋法的做法。