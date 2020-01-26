2019經濟數據光輝奪目　越共距離「百年大計」還有多遠？

2020年1月的河內四處洋溢着節日氣息。

一方面是因為農曆新年將近，且不說河內，越南全境各大機關都已經進入了發獎金、分禮品的過年狀態；胡志明市一家外資直營銀行開出了35億盾（約合15.09萬美元）的超級紅包，讓外界感覺越南經濟似乎的確好起來了。更不用說今年全越南九成企業都會發放年終獎。不過，更多企業的利是大約在671萬越南盾（約合289美元），大約是大城市月最低工資標準（442萬盾，約合190美元）的1.5倍。

至於另一方面，2019年越南的經濟成果終歸可讓河內舒一口氣。根據越南國家統計局數據，在2019年越南國內生產總值（GDP）預計將達到7.02%，超出了原先設定在6.6%至6.8%之間的既定目標，是繼2018年之後越南GDP增速再次破7%。其次，越南在2019年內地貨物進出口總額統計約為5,169.6億美元，這一破5,000億美元的記錄很快在越南各界引發了轟動。

對以國家主席阮富仲（左）、總理阮春福、國會主席阮氏金銀（右）為首的河內政要來說，他們固然喊出了「如能堅持二十年，則越南到2045年就能成為高收入國家」的口號，但越南的現狀能持久嗎？（新華社）

面對着這種風潮，河內各界歡欣鼓舞，在越南總理阮春福於2019年12月30日主持的越南「2019年政府與各地方視頻會議」上，越南各界又聽到了「2045年（即越南建國100年）越南將成為高收入國家」的遠景目標。這種近乎於中共「兩個一百年」的目標無疑與中共在政策、治理等維度遙相呼應，但越南自身的獨特因素，也讓其遠景目標遭遇獨特的壓力。

越南「戰略機遇期」的增長

越南經濟2019年的迅速增長，與「中美貿易戰」這種不常有的「戰略機遇」有很大關係。2018年的貿易戰爆發後，隨着美國對中國產商品加徵高額關税，迫使部分製造業流出中國，而承接了部分低端加工工廠的越南，則成為這輪產業轉移風潮中的一處熱點。

對絕大多數生活在城市的越南人來說，隨着經濟的發展與進步，他們的生活因「革新開放」有所好轉，但普通越南職工的平均收入仍然不高。但這不影響越南民眾高漲的愛國情緒。（視覺中國）

越南的增長有他自己苦練內功之後換來的成果。消費和投資已經是越南經濟增長的主要動能：越南統計局的數據顯示，在2018年，最終消費對GDP的貢獻為74%，投資對GDP的貢獻為26.5%，而淨出口對GDP的貢獻僅為3.4%。這說明越南經濟具有一定的內生動力，但是外資對經濟拉動的作用仍然較強。熱錢的湧入對越南來講既是機遇，亦是風險。

根據越南計劃與投資部外國投資局統計數據，加工製造業是當前越南吸引外資最多的領域，其協議資金約為245.6億美元，佔全部投資協議總額的64.6%。這一局面促成了越南當年11.29%的加工製造業增長率，以及總額超過5,000億美元的外貿進出口額度。

加之統計數據還顯示，越南工業和建築業產在2019年內對GDP增長的貢獻已超過50%，至此，河內也在2021年的越南共產黨第十三次代表大會前，提出了不少有價值和雄心的倡議，比如建成「現代化的工業國」。而今，越共十三大恐怕還會把「10年後2,500萬」中產階級之類的口號拿出來，這較之越南當下1,500萬中產階級的現狀，無疑是一個敢言的承諾。

對河內來說，「現代化的工業國」的目標依舊有很長一段路要走。2011年越共十一大曾提出，到2020年要將越南「基本建設成為邁向現代化的工業國」，而在其5年後的十二大通過的文件中，就將這一目標調整為到2020年要為越南「儘早基本建成現代化工業國奠定基礎」。而今，奠定基礎這個目標也許有了一點眉目。

在胡志明市，很多越南人已經習慣於迷醉甚至有些過激的現代生活。圖為一女子在酒吧吸食「笑氣」（一氧化二氮，Nitrous oxide）。（視覺中國）

然而越南的經濟結構仍然有很大的優化空間，基礎設施仍然相對落後，工業基礎和產業鏈的不成熟掣肘現代化進程，快速發展的服務業隱藏泡沫危機。對長期關注越南的分析人士來說，越南在這個機遇期要完成轉型，有不少阻礙。

2020年越南的真實麻煩

在2019年，越南一方面超越印度，成為亞洲地區經濟增長速度最快的經濟體；可另一方面，越南在2018年到2019年間也出現了明顯的泡沫破裂，在熱錢曾經湧入的房地產、電商等領域，違約、撤資等現象也時有發生。

胡志明市的「地標塔81」（圖片中間遠處的最高樓）是越南最高的建築物，也是東南亞第二高樓。它同時也是越南温納集團（Vingroup）實力最雄厚時的象徵。但温納集團在連續捲入多起弊案後，已經大受影響。該公司不得不裁撤其位於「地標塔81」內的零售、電商部門。（視覺中國）

就當前的局面來看，湧入越南的熱錢可能是「帶刺的玫瑰」。當越南製造業得到加強時，該國的房地產、批發零售與汽車摩托車維修行業就遭遇冰霜，其吸引外資分別下降60.8%和36.6%，這也讓2018年風光一時的越南房地產和電商行業開始面臨寒冬。

以房地產行業為例，越南國內對各類房地產產品的需求仍然很高；資本流入推動房產市場蓬勃發展；越南房貸政策加緊，有利於優化市場，降低壞賬率。由於房源和建設用地缺乏，河內及胡志明市的房價已經開始上漲，在越南國內開始力推「城市複合型社區地產、智慧地產、綠色地產」等概念時，隨着河內、胡志明市城市輕軌、地鐵項目的成型，地產業在2020年的前景也許會大不一樣。

越南峴港巴拿山旅遊項目開放後，一度吸引了大批人潮，但峴港的旅遊硬件環境並不足以容納更多遊客，這也使得當地的酒店式公寓投資相繼上出現爆雷狀況。（視覺中國）

但在外界看來，越南雖然鼓勵民間資本、外資、房地產證劵等其他資金湧入房產市場，進而力推「度假房產市場」，但這一部分恰恰已經出現了越南近年來最大的投資黑洞。其中，影響最為突出的莫過於吸引社會資金投資的「酒店式公寓」（Condotel），越南地產商雖許諾每年返還8%至12%的收益，但到了2019年11月，隨着峴港的椰樹灣（Cocobay）項目違約案，不能支付年化12%的收益，一場「爆雷」的風波就已經打響。

相比房地產行業，越南電商產業的泡沫更為突出。越南雖有3,000萬人投身這一交易額超過80億美元的產業，但是，該國排名前十幾位的電商巨頭全都在虧損。排名前四的蝦皮（Shopee）、Lazada、Tiki和Sendo各有千萬美元到百萬美元不等的虧損，這使得越南市場的電商風潮開始退潮。韓國樂天公司及越南温納公司在2019年12月中旬先後關閉其電商業務的決定，更讓外界發現，看似「高速增長」的越南電商產業也在不斷湧現犧牲者。

對中文世界的觀察者們來說，越南的街市有一種20世紀和21世紀內地城市文化相混合的錯亂感。（法新社）

可見，越南熱錢的流入，能夠幫助其製造業發展乃至產業的升級，但是另一方面也可能產生其經濟體量難以消化的泡沫。同時，在社會轉型期的現狀下，越南還將面臨更多的社會問題。越南正在加速其城鄉一體化進程。到2019年3月13日，該國終於初步建立了一個包含人口、保險、金融、商事登記、國家土地、電子戶籍信息在內的電子政務平台。但這種有助於人口流動的政策已導致了越南局部人口流失，其中警察、教師等基層公務員的空缺尤為嚴重。

在基層公務人員的流失與大城市人口的暴漲造成了地方秩序的失衡後，越南的地下社會以及相關文化也隨之粉墨登場。一時間，越南社會轉型期的種種挑戰：如偷渡、貪腐、黑幫等無不讓華文世界的觀察家有「夢迴中國90年代」的感覺。而房地產、電商等新時期出現的產業疊加其上時，就讓外界有了不少迷幻的感覺。

說到底，河內方面其實也深知要以當前的機會加速經濟結構的優化，從2019年1月2日後簽發政府命令，要求加速技術轉讓，儘快實施其「工業4.0」進程，進而實現自己「2020年要為越南儘早基本建成現代化工業國奠定基礎」的目標。在政治上進行精簡機構、提高效率、加強中央權威的體系改革，也有了一定成效。從這裏看去，越南巨大的發展潛力似乎讓2045 的目標大有希望，不過這還有賴於政府有力的調控和大刀闊斧的改革。