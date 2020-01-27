華為捲入歐洲政黨之爭　西方忌憚的不止是5G

從中國企業華為被美國視為「威脅國家安全」以來，是否在國家5G網絡建設上和華為合作，成為歐洲許多國家的政治議題。特別是近期德國總理默克爾（Angela Merkel）在國內壓力下仍然重申不會排除華為，引起國內反對派甚至是德國聯盟黨黨內人士的不滿。

去年年底前，社民黨（SDP）聯邦議院黨團統一了黨內的立場意見，要求將中國企業華為和中興排除在德國市場門外。顯然，華為問題在美國的煽動之下，已經成為黨爭的工具，不止默克爾，英國首相約翰遜（Boris Johnson）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟議會以及很多歐洲國家的執政黨在未來都可能會面臨類似的問題。

華為是不是西方的「威脅」

過去兩年見證了美國乃至西方對中國企業和資本態度的巨大轉變。美國商務部「實體清單」瞄準中國科技企業、學術合作被蒙上「間諜」陰影，中國的社交網絡平台甚至被指幫助破壞新疆人權。一時間，中國企業不僅成了美國國家安全的威脅、信息和隱私的威脅，甚至還成了人權和自由的威脅。

然而一番煽動之後，大多數國家並沒對美國的理論「買賬」。美國對華為圍堵主要的理由是國家安全，目前最大的威脅就是用「五眼聯盟」情報共享施壓澳洲、加拿大、新西蘭、英國，要求把華為排除在5G技術建設之外。然而，目前只有澳洲明確做出了排除華為的決定。

美國在華為問題上對德國施壓，但是默克爾（右）並沒因此順從。（AP）

2019年12月，曾在北約（NATO）峰會上揚言是否排除華為取決於「五眼聯盟」的英國，情報部門傳出消息稱已經為華為「開綠燈」。法國、德國也從未跟隨美國。荷蘭導航與數碼地圖公司TomTom在1月也獲允與華為合作。

另外，印度通信和信息科技部也在2019年底決定不再拖延，允許華為參與印度5G網絡試驗。同時華為正在與印度開發商合作，開發可替代其手機上的谷歌移動服務（GMS）應用和服務。這意味着印度不僅沒有封殺華為，而且還找到了和華為共同開發「備胎計劃」中的華為移動服務（HMS）生態系統的機會，有助於打破Google暫停GMS服務之後華為手機應用程序的受限。

這些足以說明，美國的司法調查和制裁大棒並沒說服所有人，更多人看到了華為事件的本質，即中美未來將展開的科技之爭。華為是個威脅嗎？是，也不是。威脅在於，華為在美國的打壓下展示出驚人實力，「備胎計劃」的面世更意味着美國在核心技術上壟斷地位受到挑戰，本已在5G技術上全球領先的華為的確足以對美國企業的利益構成威脅。至於美國所提的國家安全，在沒有明確證據的前提下，只是遏制華為的藉口。

說破了，美國感到威脅是為了維護其科技地位，就像用貿易戰遏制中國的背後，是為了維護全球霸權。美國作為過去幾十年來唯一的超級大國，最知道「贏者通吃」帶來的既得利益，也最不願看到這種利益逐漸流失。從這個角度，美國對華為的忌憚是合理的。

+ 2

威脅論背後的對立語境

在華為創始人任正非看來，華為和美國乃至西方國家和企業的關係並非如此。

對於華為企業文化的「狼性」以及征戰市場的決心，任正非毫不避諱。他曾經在採訪中表示，「其實我們犧牲了個人、家庭，犧牲了陪伴父母……這些都是為了一個理想，站到世界最高點。」他也直白喊出了口號，要「爭雄世界」、「世界第一」。從華為的成長路徑來看，所謂科技上的「苦難行軍」也有明確的目標。

但是任正非仍然認為華為可以與美國企業雙贏，「最終，我們（華為和美國企業）還是要在山頂上擁抱，一起為人類社會做貢獻的」。

任正非多次表示美國政府的打壓「不關企業什麼事」，感謝美國企業多年來對華為做出的很多貢獻。他還承諾即便華為不必依賴美國任何技術，仍然願意大量購買美國的產品，華為絕不做「孤家寡人」，要繼續廣交天下朋友共同為人類服務。這在西方的直線思維中根本是天方夜譚，最高點必然引來爭奪，勝者站穩腳跟、敗者掉入懸崖，何來「山頂上擁抱」？

其實，美國之所以連出殺招，直指華為的根基和動脈，就是出於這種不信任，是從零和博弈（zero-sum game）的思維出發，認為科技和市場的競爭就是你死我活的較量，所謂的「雙贏」是這種競爭中自我矛盾的說法。的確，如果華為真的在此番博弈後生存下來，「備胎計劃」之中的「山海經」品牌矩陣，囊括了手機晶片、PC處理器晶片、人工智能晶片、基帶晶片、路由器晶片以及操作系統等自主研發產品，加之此前多年在全球打下的市場基礎，華為在通訊設備和智能手機領域內恐怕將是美國企業最大的對手。

但是， 美國封殺華為的理由還有關鍵的一句，「只要中共來敲門，中國企業必須聽話」，可見這是對中國企業天然的成見。其實華為之外，5G技術的有力競爭者還包括瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia），但是美國不僅沒有因此感到威脅，反而針對他們推出資助政策，就可見這種語境的重要性。

所謂「華為威脅」背後的「中國威脅論」，是認定了威脅與被威脅的關係，在二元對立的語境下產生的。華為的技術實力、地緣政治因素以及意識形態的桎梏都促成了這種二元對立的形成。

其實，華為面臨的挑戰，正是中國與美國衝突爆發的縮影。貿易、地緣、科技乃至軍事上的中美競爭還將發酵，如何應對和跳出這種對立的語境，將是中國很長一段時間將要尋找的答案。