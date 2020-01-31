【特朗普幕僚揭底】有多少幕僚　便有多少幕後金主

美國諷刺漫畫家凱普勒（Joseph Keppler）的漫畫作品《參議院的老闆們》（The Bosses of The Senate）1889年第一次發表在《PUCK》雜誌上，畫中參議院大廳坐滿美國參議員，然而真正的龐然大物，則是他們背後站着的一排寡頭資本家，和資本家們高大肥胖、似巨大錢袋的身形相比，參議員們如同螻蟻，只在等待「老闆」的命令。這幅漫畫在一定程度上激勵了美國通過《謝爾曼反托拉斯法》遏制壟斷集團的繼續擴張。

今天，這幅漫畫仍然被收錄在美國參議院官方網站的「藝術和歷史」板塊，作為對19世紀美國工業高速增長，同時壟斷企業壯大的歷史介紹。或許壟斷財閥對華盛頓任意操縱的時代已經不再，然而資本在美國政治中從不會缺席。

即使多年來美國總統入主白宮之前，總是成功唱響各式各樣的改革口號，但無論是「Reformer with Results」（能交貨的改革者：小布殊2000年競選口號）、「Change」（改變：奧巴馬2008年競選口號）還是「Drain the Swamp」（抽乾沼澤：特朗普2016年競選口號），都難以改變其根本。

2016年2月，當時還是美國共和黨總統候選人之一的特朗普（Donald Trump），在新罕布殊爾州的初選中獲勝，伴着美國甲殼蟲樂隊《革命》的旋律，誓言要讓美國「再次偉大」。但是，不出意外的是，從特朗普開始選用第一批總統幕僚和白宮內閣人員時，人們就已經發現其中的特殊利益脈絡，隨着特朗普政府幾年來的施政，這些千絲萬縷的聯繫顯得更加清晰起來。

特朗普政府的幕僚大致可以分為幾類，一類是他本人的家人，一類是技術型顧問或戰略師，還有一類則是不同利益團體的代理人。這三類幕僚之間各有重疊，而利益團體所代表的領域非常廣泛。

特朗普的幕僚已經經過多輪變換，但是不變的是背後利益集團的存在。（AP）

壟斷財閥

特朗普成功當選總統，在慶祝勝選的聚會中，一個外界或許陌生、而美國政界極其熟悉的面孔，就是當時執掌美國科氏工業集團（Koch Industries）的「科赫兄弟」之一，大衛·科赫（DavidKoch）。科氏集團是美國第二大私人公司，業務包括石油、能源、化工、木材等，掌門人科赫兄弟長年居於全球億萬富豪榜的前列。作為自由主義經濟的絕對擁護者，近年來是共和黨最大的捐贈人之一。

科赫兄弟的資金貫穿華盛頓，包括美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前環保局（EPA）局長普魯伊特（Scott Pruitt ）、能源部長佩裏（Rick Perry）等政客，都曾受到過他們的捐助。即使科赫因反對貿易戰而後來開始組織反對特朗普的活動，甚至和特朗普展開口水戰，白宮也不乏包括科赫兄弟在內的能源大亨的代理人們。雖然大衛·科赫本人已於今年8月離世，但白宮和壟斷財閥之間的聯繫不會切斷。

除了以上的幕僚之外，特朗普在上任之初就曾起用埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）曾經的總裁蒂勒森（Rex Tillerson）為國務卿。在普魯伊特因醜聞被迫離職之後，特朗普起用曾任煤炭業政治說客的惠勒（Andrew Wheeler）執掌環境監管機構EPA。在內政部，特朗普起用的第一位部長津克（Ryan Zinke）拓寬了石油、天然氣和礦產的勘探和開採，而後接任的伯恩哈特（David Bernhardt）也曾為多個能源企業遊說。

上任以來，特朗普放鬆聯邦政府對空氣和水污染的監管，退出《巴黎氣候協定》，推出多項措施加快對具有爭議的油氣管道以及其他能源基礎設施的審批，並且在出訪中國時簽下2，500億美元的能源大單，這些無不是特朗普本人和政府幕僚共同推動下完成的。其中，有不少的措施完全符合美國石油協會（API）遊說團體對政府的期望清單。

傳媒大亨默多克即前妻鄧文迪都是特朗普家人的好友。（VCG）

其實，不止能源產業，金融、地產、傳媒大亨在歷任白宮都有政治勢力的存在，這屆白宮也不例外。一直效力特朗普的財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）曾先後為美國高盛（Goldman Sachs）和索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）工作，而實際上姆努欽的家族向來和華爾街關係深厚。曾任白宮經濟顧問的科恩（Gary Cohn）也是高盛前總裁，可見雖然特朗普痛斥華爾街的特殊利益得到不少支持，但他的政府並不缺少和華爾街具有緊密聯繫的高官。

另外，特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）作為白宮的高級顧問，不僅是特朗普的至親，還是特朗普政府和重要財團之間的紐帶。庫什納和拉斯維加斯娛樂場大亨阿德爾森（Sheldon Adelson）關係密切，後者曾向特朗普的超級政治行動委員會匯入2,500萬美元，並在收購的內華達州最大報紙《拉斯維加斯評論報》為特朗普背書。特朗普上任之後，曾經當面要求日本首相安倍晉三給阿德爾森的賭場進入日本市場發放牌照，還授予阿德爾森的妻子總統自由勛章以示嘉獎。同時，庫什納夫婦在競選期間幫助特朗普修復和霍士新聞（FOX News）創始人、傳媒大亨默多克（Rupert Murdoch）的關係，令此後的霍士新聞儼然成為特朗普政府的「喉舌」。

大型軍工企業

在特朗普的內閣，特別是國防體系的官員之中，除了多有退役的高級將領或情報人員之外，還有很多軍工企業的前高管。例如，美國前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）曾在美國通用動力公司任職，辭去國防部長職位7個月之後，再次回到了該公司的董事會。此後的代理國防部長沙納罕（Patrick Shanahan）曾從二十世紀八十年代開始在美國波音公司任職30年。如今，正式成為特朗普政府第二任國防部長的埃斯珀（Mark Esper）曾是另一家軍火企業雷神（Raytheon）的首席說客。

從馬蒂斯到沙納罕，再到埃斯珀，特朗普的五角大樓和軍工企業的聯繫始終保持緊密，美國國防項目的幾個最大承包商和五角大樓之間，也存在一道「旋轉門」。在埃斯珀上任的第一週，華盛頓公民責任與道德組織（CREW）就公布稱，雷神公司在一週內贏得了價值數億美元的多個政府合同。雖然國防部長的背景並不意味着國防承包項目將被直接操縱，但是其中的潛在影響不可估量。

特朗普政府歷任防長都和軍工企業有相當的聯繫。（AP）

或許特朗普政府並不是得到軍工企業遊說金額最多的一屆白宮，但是特朗普對軍火商的維護並不亞於任何一屆。最好的例子是特朗普向全世界推銷軍火的熱情，他在上任第一年就分別和沙特阿拉伯、中國、越南、日本、韓國、印度等國家成功簽下了多個軍火大單。2017財年，美國軍火公司向國外出售的軍事裝備總價值達419.3億美元，比2016財年增幅達20%。特朗普挑動中東、台海等地區局勢緊張的做法，甚至修建邊境牆、加強移民管制的措施，從效果上對美國軍工企業有利。再者，上任以來連續提高美國軍費開支，並要求建立「太空軍」的特朗普，給了國防承包商們更為誘人的商業機會。

其他特殊利益集團

除去大型財團企業和軍火商，特朗普政府還和一些在單一問題上具有影響力的組織保持密切關係。這些關係也可體現在他身邊重要的幕僚身上。

例如美國副總統彭斯就是福音派基督教在白宮的代言人。基督教集團在美國不可小覷，特別在保守派力量之中影響力巨大。彭斯和福音派基督教組織關係密切，積極為反墮胎、反同性戀婚姻、加強基督教教育等議題奔走。隨着特朗普將保守派法官接連送入最高法院，2016年以來美國有近30個州都在立法中引入了某種形式的墮胎禁令，軍隊通過法律禁止大多數變性人服役，國會廢除約束宗教組織參與政治的《約翰遜修正案》（Johnson Amendment）。白宮內閣高官組成前所未有的聖經研讀小組，也可謂彭斯推動下的創舉。另外，特朗普給予以色列更大程度的支持，以及宣布耶路撒冷為以色列首都的決定背後，同樣有福音派的推動力量。

特朗普的親以色列政策十分徹底，這和阿德爾森（左）的資助不無關係。圖為特朗普和阿德爾森夫婦共同參加2019年的以色列美國理事會峰會。（AP）

特朗普的白宮職員之中，也不乏在其他領域曾經擔任遊說工作的說客。其中為農業組織和槍支協會做過說客的職員特別受到關注。美國的農業州是特朗普2016年大選票倉的來源地之一，他對農業和農民一直表現出相當的熱情。白宮農業部有多個官員曾經來自美國的大型農業遊說機構，例如全國玉米種植者協會、國家食品商協會以及美國植保協會等。而在內政部，更有一位全國步槍協會（NRA）前說客卡西迪（Ben Cassidy）擔任高級副主任，引起國內輿論的爭議。特朗普任內的大規模槍擊事件頻發，然而社會呼籲的槍支管制一直遭遇停滯，被指和特朗普政府與持槍派以及NRA的利益牽扯有關。

實際上，雖然算不上壟斷財閥，但是特朗普本人的地產公司也不斷在他的任期內受益。CREW機構數據顯示，截至2019年中，特朗普至少視察了345處他在任期間繼續從中獲利的房產，提及他的公司143次，他的房產通過舉辦籌款活動、遊說會議和外國代表團的接待活動而收入不菲，特朗普集團的生意因此蒸蒸日上。

特朗普當年的競選口號之一就是要在華盛頓「抽乾沼澤」，對抗特殊利益集團和政府的腐敗。當然，他的公司或許算不上是政府腐敗的來源，但是如何在商界和政界間穿梭，運籌帷幄，特朗普早就深諳其道。總統本人如此，他的幕僚團隊出現一批代表各界權益的代理人，也是意料之中。

這位與眾不同的總統在用人上的確有着自己獨特的風格，也不乏對白宮的掌控能力和改革魄力，但是，消除白宮的腐敗、減少利益集團和政客的沾染則很難成為他的政績。進一步說，在他的政府之中，一切行業遊說的成本反而更低，這已經讓不少利益集團從中獲利。