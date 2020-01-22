美日同盟首提「共同安全」　安倍如何兌現「保護美國」的言辭？

1月19日是美日安保條約簽署60周年，美國總統特朗普（Donald Trump）發表聲明慶祝，日本首相安倍晉三則在東京舉辦記者招待會，兩國的外交部、國防部也照例發表了共同聲明，重申安保條約的重要性。

安倍吹捧美日同盟是和平的「不朽支柱」，但是更值得關注的是，兩國不約而同地強調，要為「共同安全」（mutual security）付出努力。這種措辭在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）時代未曾有過。

聯合聲明強調，美日同盟為確保「兩國的和平與安全」發揮不可或缺的作用。特朗普在簡短的白宮聲明中稱，「我相信在未來的歲月裏，日本對我們共同安全的貢獻將繼續增長，美日同盟將繼續繁榮」。安倍的表態更為突出，他說美日已經把兩國關係「再提升」，即美國和日本「各自保護對方」，從進一步增強同盟的力量。

幾十年來，美國不斷重申對日本安保的承諾，雖然從上世紀90年代以來，這種承諾逐漸轉變成「保障亞太地區安定和繁榮」，但是從沒有出現「日本和美國相互保護」的說法。何況，日本怎麼保護美國呢？

接受「不平等」 日本的無奈

若說日本保護美國，無論是從實力差距、兩國關係還是美國安全戰略上說，都無從談起。安倍如此表態，其實也是出於無奈。

特朗普上任以來，對日本的軍費漫天要價，去年11月日本政府官員證實，美國要求日方將所負擔美軍駐紮費用增加4倍，而僅僅2019年日本就負擔大約1,974億日元（1日元約合0.009美元）駐日美軍費用。

特朗普接連抱怨美日的安保協定對美國 「不公平」，可是這份條約從簽署開始，何曾有一天對日本公平呢？

1960年美日續簽安保條約，曾引起日本戰後最大的社會運動，時任日本首相、安倍的外祖父岸信介為此被反對派刺傷，賠上自己的政治生涯。安保條約第五條規定美國對日本的協防責任，看似駐軍是一種付出，但是日本為此提供軍事基地，負擔駐日美軍的軍費，最終方便了美國向亞太投射軍事力量。日本在條約中幾乎是「從屬國」的地位，無論如何也不是對美國的「不公平」。

然而，即便這份條約帶來了日本國內的諸多反抗，人道主義問題、為美軍基地填海造陸、等等都備受詬病，但是安倍今天的選擇也不得不追隨自己的外祖父。回望美日同盟歷史，從安保條約簽署之初的首相蘆田均、吉田茂，到10年前上任8個月就被迫辭職的鳩山由紀夫，只要對駐日美軍造成了妨礙，都難得「善終」。安倍並不是真能「保護」美國，而是無論日本還是他的政權，仍然對美國十分依賴。

去年9月，美日簽署新的自貿協議，安倍對特朗普的要求有所滿足。（VCG）

安撫美國 安倍另有盤算

「互相保護」的表態是安倍對特朗普的安撫，但是安倍也有自己的盤算。

特朗普抱怨美日同盟，一方面讓安倍無奈，另一方面又正中他的下懷。眾所周知，安倍最大的政治夙願就是日本完成修憲，實現自衛隊的合法化，讓日本真正成為「正常國家」。從某種程度來講，特朗普要求日本增加軍費、從強調對日本的安保承諾轉向維護「共同安全」，對安倍的修憲計劃有潛在的推動作用。

2020年1月7日，安倍曾就安保條約表態，稱新安保條約已經距今60年之久，「今年一定要進行挑戰，在日美新時代構築外交安保的基礎」。換言之，若美日要「相互保護」，日本就更有理由壯大自衛隊、提高國防預算，乃至改變「和平憲法」。

2015年開始，安倍重新解釋和平憲法，解禁集體自衛權，並對日本自衛隊進行改革，賦予自衛隊更大的指揮權和自主權。

2019年，韓國媒體報道稱，美方希望讓「聯合國軍司令部」7個後方基地所在國日本加盟出兵國，在發生緊急情況時向朝鮮半島派遣兵力和裝備。這至少說明美國為分攤防衛費，很有可能允許日本軍事力量進一步擴張。這對安倍來說是實現畢生政治夙願的機會。

日本沖繩因為美軍基地問題時常出現抗議，2019年3月還曾出現衝突。（VCG）

2019年，韓國媒體報道稱，美方希望讓「聯合國軍司令部」7個後方基地所在國日本加盟出兵國，在發生緊急情況時向朝鮮半島派遣兵力和裝備。這至少說明美國為分攤防衛費，很有可能允許日本軍事力量進一步擴張。這對安倍來說是實現畢生政治夙願的機會。

美日之間的「相互需要」

實際上，與其說美日之間要「相互保護」，不如說兩國的諸多表態都承認了同盟關係之中的「相互需要」。這亦是安倍說出「各自保護對方」的意圖，即提醒美國，日本在盟友關係中的重要性。

不可否認，日本對美國的依賴遠大於美國對日本的需要，但是日本之於美國的地緣戰略佈局和全球霸權，也具有獨特的地位。冷戰期間，正是因為美國依託日本在東北亞的位置，遏制住了蘇聯向太平洋投射地緣影響力的脈門。如今，中美之間的大國博弈拉開序幕，美國必然希望日本在貿易、科技、軍事上都成為遏制中國的「先鋒」。

再來，日本作為世界第三大經濟體，美國的第一大國債「債主」，在全球跨國投資下降的情況下，日本企業從2017年以來對逆勢加大對美國的投資，並且多在特朗普的票倉所在地建廠。2019年3月，安倍就曾提醒特朗普日本在他上任之後已經為美國創造了4.5萬個工作崗位，他說日本企業是對美國經濟貢獻最大的，政治含義很明顯。

安倍幾天前的記者招待會上，回顧了自己的外祖父岸信介和美國交往的故事，稱岸信介是第一個和美國總統打高爾夫的日本首相。今天，安倍還是特朗普的忠實「球友」，也還是要繼續「堅不可摧」的美日同盟，但隨着全球變局將至，這場遊戲已悄然發生改變。