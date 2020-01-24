民主黨內訌重蹈覆轍　2020美國大選沒懸念了嗎？

雖然離2016年的美國大選已經過去了4年，但是似曾相識的一幕發生了，美國前國務卿、4年前在大選中失利的希拉里（Hillary Clinton）又成為了焦點，原因也和四年前一樣——和另一位民主黨候選人桑德斯（Bernie Sanders）的恩怨。

近日，民主黨的黨內初選正逐漸白熱化，希拉里此時發佈了以自己名字命名的紀錄片，其中稱在參議院工作時，沒有人喜歡參議員桑德斯，「沒人想和他一起工作，他什麼也沒做」。桑德斯則幽默回應道「我妻子喜歡我」。

民主黨候選人開始相互攻擊

2016年，民主黨初選最令人記憶猶新的，就是建制派希拉里和左派桑德斯之間的長期拉鋸。

當年的民主黨初選中，桑德斯的每一場演講，都痛斥華爾街1%人口佔有社會絕大部分財富，批評希拉里與華爾街割不斷的關係。這種批評和當時特朗普給希拉里的形象包裝異曲同工，兩者甚至有相互襯托的效應。希拉里則直接批桑德斯當總統「不夠格」。2016年7月民主黨最終推舉出候選人，直到6月桑德斯都聲稱要競爭到底。

現在，一切似乎又重演了。希拉里雖然不參加競選，但是她在黨內的影響力足以對桑德斯造成傷害。不止如此，民調排在前三名的候選人幾乎都已經在選戰之中「傷痕累累」。

桑德斯和另一位左翼候選人、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）1月14日的辯論之中發生激烈口水戰，沃倫稱桑德斯說過「女人贏不了大選」，桑德斯則矢口否認。據競選辯論結束後的錄像，沃倫不僅拒絕和桑德斯握手，兩人還指責對方稱自己的騙子，引起兩人支持者之間的衝突。民調始終領先的前副總統拜登（Joe Biden）更不必說，從一開始就是眾矢之的，家人利用其職務從商、性騷擾、種族平權上不斷被攻擊。

初選投票開始之後，恐怕這些攻擊只會越來越猛烈。按照桑德斯的性格，無論誰將領先民調，他都不會輕易讓步。2020年台灣地區領導人選舉之中，國民黨的慘敗也和黨內撕裂有關，美國民主黨混亂弱勢的情況，和去年的國民黨如出一轍。

彭博或成為最後懸念？

目前，民主黨內訌之中獲利最大的就是美國總統特朗普（Donald Trump）。正面臨着彈劾調查的特朗普，看着民主黨相互攻擊的「熱鬧」，恐怕感到輕鬆了不少。

彭博民調上升，或成為民主黨中後來者居上的候選人。圖為1月11日彭博在德克薩斯州舉行競選集會。（AP）

1月22日，正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的特朗普，接受媒體專訪時談到民主黨選情，說拜登「剛開始看起來很強，現在鋒芒盡失」，他批評民主黨再一次「合夥」攻擊桑德斯阻止他獲得提名，調侃性地說「如果從性格來看，或許我會選桑德斯。不過我更可能誰也不選」。

特朗普最善於利用民主黨的矛盾，給桑德斯「打抱不平」，不僅加劇民主黨候選人之間敵視，更給自己樹立起「爽快直言」的誠懇形象。民主黨內訌越兇，特朗普的勝選越是不費力氣——半年內耗之後，民主黨候選人的威信恐怕所剩無幾。

另一個有可能躲過這場內訌、甚至從中得利的就是民主黨另一位候選人，億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）。1月23日的最新民調顯示，他的支持率已經上升到第四位，超過了印第安納州的南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。他所提出的1萬億美元公共工程計劃、縮小非裔美國人收入差距計劃都受到了一些關注，基礎設施則直指特朗普執政的軟肋。

不過，彭博作為億萬富翁一開始就被民主黨左翼批評，又被特朗普挖出他安排監獄女囚來打宣傳電話、旗下媒體集團的醜聞等等。彭博並沒有因此陷入和誰的口水戰，不過他總體來講競選策略還比較模糊，是否能在民主黨人之內脱穎而出，有待觀察。

從現在民主黨一片混亂的選情來看，最終特朗普和彭博兩個富翁之間的對決，不是不可能出現，這一幕將具有極大的娛樂效應，但也實在是美國政治的一種諷刺。或許現在的懸念只有一個，就是彭博誓言他的競選資金沒有上限，要「花光錢去趕特朗普下台」的豪言壯語，究竟能用什麼方法實現。