閃擊希臘　威脅中國：土耳其藉駭客掀起網絡世界大戰

進入一月下旬後，相比武漢肺炎引發的全球關注，土耳其在利比亞戰事上的表現就顯得相對不值一提。更何況，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）還在1月26日宣布「對利比亞暫無出兵計劃」。至此，一場可能展開的大戰再次偃旗息鼓。

但在另一條戰線上，土耳其駭客似乎就一改安卡拉當局的沉穩，轉而全面出擊。其攻擊範圍從地中海沿岸的希臘，到歐洲國家再到遠在東亞的中國，幾乎掀起了一場世界大戰。

加之路透社亦在1月28日發表獨家報道，稱土耳其發達的駭客團體正在「為當局利益服務」，這就讓土方的行動顯出了值得注意的一面。

事實上，土耳其駭客組織在進入2020年1月後就已經開始提高了活動頻率。

在1月17日，曾經在2019年6月攻擊冰島、德國的土耳其駭客團體「Anka Neferler Tim」（土耳其語意為「鳳凰戰士小隊」）一度大舉攻擊希臘各個重要機構官方網站，以報復希臘當局對土耳其的「威脅言論」。

利比亞及其周邊的混亂局勢不僅使之成為 難民偷渡的重要跳板，也使之成為周邊國家藉機生事的重要舞台。（美聯社）

據悉，該組織在1月17日宣稱要對「所有對土耳其發表負面言論的希臘政府部門網站」發動攻擊。當日，該組織就對希臘議會、外交部、財政部、國家情報局、雅典證券交易所的官方網站採取了長達90多分鐘的「地址劫持」或「阻斷服務」（DDoS）攻擊行動。部分網站因流量過載不得不暫時關停。

情報顯示，土耳其駭客自近年來活躍之後，往往習慣就熱點問題採取「雖遠必誅」式的攻擊行動。譬如當德國和土耳其在2019年就庫爾德人、亞美尼亞人大屠殺等問題瞠目相見後，土耳其民間甚至發動了對德國執政黨基督教民主黨、土耳其在野黨民主黨、庫爾德工人黨等 24 個黨派團體的「攻擊競賽」活動。

與電影中的駭客行為大相徑庭，土耳其駭客基本上採取小規模破壞行為。（視覺中國）

當然，比起對周邊國家的攻擊等活動，土耳其駭客引起華文世界注意的還是他們多年來因新疆問題對中國網站的攻擊。在2019年上半年，就有網絡安全情報顯示，土耳其駭客組織「Ayyildiz Tim」（土耳其語意為「星月小隊」）曾對中國大陸境內多個黨政機關、民營企業網站採取篡改頁面、注入代碼等方式的攻擊。

到2019年12月下旬，土耳其駭客界又建立了一個專門針對中國的新團體「Turan Ordusu」（土耳其語意為「圖蘭軍」）。該組織建立之初即以新疆問題為號召，呼籲土耳其駭客向中國採取行動。

雖然該組織目前影響較為有限，但有分析人士指出，使用百度等中文搜索引擎，搜索該組織入侵網站時使用的源碼中的「Hacked By TurkHackTeam」這一語句，即可發現有相當數量的中國網站已經遭遇襲擊。

敘利亞政府軍在內戰期間對駭客工具的熟練使用，使之在多年對峙期間仍能確保可靠的情報渠道。（視覺中國）

必須承認，相對於敘利亞、俄羅斯等國在周邊軍事行動中使用的網絡戰技巧，土耳其可算小巫見大巫。敘利亞情報部門的網絡戰部隊曾通過對「黃金鼠」（Goldmouse、APT-C-27）等病毒工具的利用，成功打入了敘利亞反對派武裝人員的社交網絡，取得了包括「自由軍」作戰軍隊信息、包含經緯度的交戰區圖、反對派士兵的大量手持證件照等第一手情報。但也有情報顯示，土耳其內政部似已捲入了對塞浦路斯、希臘和伊拉克的網絡攻擊行動。

考慮到當今社會軍事衝突與網絡攻擊愈發緊密相連，網絡戰早已是各國博弈的重要手段。土耳其會否在利比亞等局勢日趨國際化之際，打響一場不可預知後果的複合型戰爭，也將成為外界長期關注的話題。