【武漢肺炎】勿要混淆視聽　世衛並未稱「戴口罩無用」

針對武漢新型冠狀病毒2019-nCoV的疫情防衛戰正經歷關鍵期，各地政府相繼推出各類疫情防範措施建議，人們也通過足不出戶、戴口罩、勤抹消毒液等方式進行自我保護。 而當N95和醫療外科口罩成為庚子鼠年春節最搶手的伴手禮時，世界衛生組織（WHO）於1月29日刊佈的一則「預防2019新型冠狀病毒的口罩使用指南（Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak」，卻引發了一定程度的爭議。

在該預防指南中，世衛組織寫到「對疫情地區而言，佩戴醫療口罩是防範武漢肺炎等呼吸道傳染病的方式之一。然而，僅佩戴口罩無法有效提供必要的防護，其他相關措施也需同時實施。若要佩戴口罩，便需同時實施包括手部清潔等其他疫情防護控制措施，以避免疫情人傳人。」

世衛同時強調，「不恰當的口罩佩戴方式，可影響其降低疫情傳播風險的功效」。而針對已呈現呼吸道病徵的情況，世衛則指出「凡發燒、咳嗽或呼吸困難者，應當佩戴醫療口罩，並尋求醫助」，並「遵循正確的口罩佩戴及處理建議」。

這些都是符合人們常識的內容，然而該指南中的另外一些內容，卻似乎與常識不符。

該世衛疫情預防指南寫到，「在未被建議的情況下佩戴醫療口罩可造成非必要成本和採購壓力，並帶來虛假的安全感，從而忽略諸如手部清潔等其他必要措施」，以及「因沒有現時證據顯示醫療口罩能夠（在公眾場合）對健康人士起到保護作用，所以（未呈現呼吸道病徵的人士）不必佩戴醫療口罩」。

世衛組織指南首頁截圖。文章所提及的爭議性措辭部分以紅線標註。（WHO）

這些指南中看似不符合常識的措辭，隨即引來了部分人士的進一步表態。

以中國內地頗具爭議性的網絡評論人士「方舟子」為例，便於1月30日在Twitter發文稱「世界衛生組織最新發佈預防2019新型冠狀病毒的口罩使用指南，與我的文章完全相符：健康的人不需要戴口罩，因為無證據表明戴口罩有助於保護健康的人，病人、醫護人員、照看病人的人才要戴口罩」。

而針對指南中「針對一些國家的當地文化習慣，或可佩戴口罩」的表述，方舟子續表示，「指南並指出：某些國家要求人人戴口罩只是『當地文化習俗』」。

綜合來看，世衛組織似乎是在傳達「戴口罩無用」、「不必全民戴口罩」等訊息。而「方舟子」等人的觀點，似乎也有了世衛組織的背書——但這並非世衛組織的本意。

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遍覽世衛組織該指南，通篇從未否認口罩的防護性功效，只是一再強調應當如何正確佩戴並處理口罩，以及強調口罩並非萬能，需與手部清潔等其他防護性措施配合落實，盡善做好防疫。

至於指南中「當地文化習慣」的表述，則是點明事實，部分國家或地區的市民防疫意識較高，若恰好處於疫情感染區，便會對公共場合未佩戴口罩的人側目而視。這種就事論事的表述，不應該被理解為「世衛不支持人們戴口罩」的例證。

其實，世衛該指南中的一句話是不應被忽略的，也即「在未被建議的情況下佩戴醫療口罩可造成非必要成本和採購壓力」。要知道，該指南面向的是全世界。而對疫情感染區而言，人們往往很難在公眾場合辨識出感染疫情者，即便是感染者本身或許也並不知情。此時，這些地區的口罩又或價格高企，或一罩難求，乃至兩種情況並存。世衛組織在指南中的一些措辭，相信也是在安撫民眾過於恐慌的情緒，為產量有限的口罩能夠得到更好的分配，以便人人皆可獲取。此外，當然也是為了遏制惡意囤貨以待高價沽出的情況。

武漢肺炎疫情當下應當仍算是局部性大爆發。各國受感染情況不同，對待疫情的態度自然也會有所差異。因此，世衛組織這份針對全世界的指南，明確就事論事地點出了佩戴口罩的相關注意事項，至於各國各地區應當落實到怎樣的程度，自然也應該因事制宜。

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