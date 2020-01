【武漢肺炎】勿要混淆視聽　世衛並未稱「戴口罩無用」

針對武漢新型冠狀病毒2019-nCoV的疫情防衛戰正經歷關鍵期,各地政府相繼推出各類疫情防範措施建議,人們也通過足不出戶、戴口罩、勤抹消毒液等方式進行自我保護。

而當N95和醫療外科口罩成為庚子鼠年春節最搶手的伴手禮時,世界衛生組織(WHO)於1月29日刊佈的一則「預防2019新型冠狀病毒的口罩使用指南(Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak」,卻引發了一定程度的爭議。