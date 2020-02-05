英國脫歐的妄動，讓英國人向來在布魯塞爾（歐盟總部所在地）的務實、理性形象一朝盡喪。奇怪的是，在上周五（1月31日）的英國脫歐死線前後，首相約翰遜在處理「華為通訊設備准入」問題上，卻完美呈現了英國人在商言商的務實主義。繼約翰遜公開「請教」主張封殺華為者提供「替代方案」之後，英國數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪（Nicky Morgan）於上周二（1月28日）宣布准許「高風險銷售者」參與英國包括5G在內的「非核心」通訊設備建設，並規定其市場佔有率不能超出35%，以維持設備供應市場的多元化，且不能進入諸如核設施或軍事基地等敏感區域之中。

雖然聲明沒有明確提及華為，但華為「剛好」佔有英國市場份額近35%，可說是呼之欲出，料將低調出現在日後立法的具體細節中。正如莫麗琪所指，此舉一方面回應了美方擔心的安全問題，另一方面保證英國網絡連結的發展不會落後。此等決定在英國國內激起甚多反對聲浪，主要來自以意識形態掛帥的一眾右翼疑歐派大老，不過，才剛領導保守黨贏得三十年來最大勝選的約翰遜對此實不必理會。

莫麗琪去年底退出下議院政壇，卻被約翰遜賦予上議院議員地位，加入其內閣。（路透社）

在太西洋的另一邊，有見決定一天未立法成事，一天也未真正作實，上周三（1月29日）一連兩日到訪英國的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就指「未來執行之時，英國尚有機會重審決定」。可是，見罷約翰遜後，蓬佩奧依然不得要領；連美國總統特朗普親自與約翰遜通電後，也不見英國有動搖迹象。

面對英國將華為設備限於不儲存數據的天線、基站等非核心項目，加上諸如英國電訊（BT）等企業的華為設備比率早已超標，未來5G發展定將被迫多加使用其他供應商，華為英國行政副總裁湯普森（Jeremy Thompson）仍表示樂觀，指能在一國的非核心通訊基建佔得35%份額也是「良好結果」。不過，對華為來說，英國開放市場的重要性卻在其示範作用。

權威決定成各國藍本

英國向來是西方世界在華為安全檢查上的權威。英國電訊自2005年已成華為客戶；英國在2010年已設立「華為網絡安全評估中心」（HCSEC），向英國國家網絡安全中心（NCSC）負責，至今從未尋得傳聞中可供華為盜取資料的「後門」。

面對美方指華為威脅是「潛在」而非「實有」的說法，NCSC早在去年2月一篇政策解說文章中表示，英國對華為安全風險「可接受」的評估，已預先假設「中國能強制任何在中國的人士做出任何事」，完全回應了美方的擔心。

雖然英國曾自稱是中國的「西方最佳夥伴」，其對華為設備的程序設計卻屢有不留情面的強烈批評，讓各國不得不尊重其客觀獨立性，也讓美國難有實質證據質疑英方判斷。

在英國公布決定後，以美國為首的情報合作機制「五眼聯盟」唯一未表態的成員加拿大，已表明會研究英國的做法。歐盟在上周三公布針對5G網絡安全的「降低風險工具」文件，也參照了英國核心與非核心設備的區分、多元化供應來源等做法，預計未來歐盟各國也將參照英國日後的立法藍本。

歐盟貿易專員霍根直指特朗普已中止情報合作的威脅是「虛張聲勢」。（路透社）

多管齊下 美方無從應對

約翰遜未有跟從特朗普政府的路線，完全是出自務實的考量。首先，鑑於英國國安部門的意見，約翰遜實在沒有理由質疑華為風險不能受控。其次，如今特朗普能否連任仍是未知數，被疑歐派吹捧的英美貿易協議又遠不及英歐貿易重要，其政治需求因而變成次要因素。再者，美方不再分享情報的威脅似乎只是一隻紙老虎，畢竟情報分享是雙向互利的。

另一方面，約翰遜聲言要在2025年前將寬頻光纖網絡連接到每家每戶，當中華為設備絕不可少，如果要網絡公司改用非華為設備，其5G及寬頻計劃除要押後三年完成，還預計會多花費以百億英鎊計算的支出。這種明碼實價的考量正好符口商人出身的特朗普胃口。

約翰遜此等務實主義的多管齊下，滿足了國內利害需要，又對封殺華為的理據作出了合理回應，更能配合國家民生、經濟的考慮，還給予反對者提出替代方案的時機，美國也確實不知還有何辦法應對。其他一直猶豫不決的美國傳統盟友，對此當然也看得清楚明白。

上文刊登於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《英國人在商言商 攻破美國封殺華為大計》。

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