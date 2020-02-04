【武漢肺炎】裁員和預算縮減之後　特朗普拼湊疫情防治團隊

自從世界衛生組織宣布新型冠狀病毒肺炎為全球突發公共衛生事件，美國特朗普（Donald Trump）也加大了對武漢肺炎疫情的監控和在本國防治疫情擴散的力度。 不過，在經過一系列的機構改革、預算縮減和裁員後，特朗普政府當前應對此次肺炎疫情的能力難免受到外界的質疑。 甚至有美國媒體問，如果美國爆發大規模疫情，特朗普政府能否像中國政府那樣，展現出高效的動員和物資配備能力，包括監控1億人口流動、封鎖疫區以及在10天內修建醫院收治病人。

截至2月3日，美國已經發現11人確診感染新型冠狀病毒。

美國目前負責監控武漢疫情是美國疾病控制與預防中心（CDC）的「事件指揮官」傑尼甘（Daniel Jernigan），負責向CDC主任雷德弗爾德（Robert Redfield）和衛生與公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar)報告，同時協調各州衛生專員。

美國白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）決定每日進行疫情簡報，並討論如何從中國撤出美國公民以及在何處安置撤離中國的公民。但總體上，衛生與公共服務部的工作由「白宮疫情特別工作組」統籌。

美國總統特朗普1月22日參加瑞士達沃斯世界經濟論壇年會時提到，美國疾病預防與控制中心疾病控制中心會非常專業應對這次肺炎疫情。（AP）

該工作組成立於1月29日，由來自國務院、國土安全部、衛生與公共服務部、交通部和白宮預算與管理辦公室等部門的12位成員組成。其中白宮幕僚有5位，其他是傳染病領域的專家。衛生與公共服務部部長阿扎爾牽頭整個小組的工作。國安會（NSC）居中協調。整個小組負責對疫情的監測並遏止疫情的擴散，並確保美國公眾及時獲得健康與旅遊信息。

阿扎爾是美國律師出身，之前曾是製藥業遊說者，擔任製藥公司高管。他曾在2005年只2007年擔任衛生與公共服務部副部長，2017年11月被特朗普提名擔任衛生與公共服務部部長。在應對公共衛生事件方面，阿扎爾經驗不足。而且，作為衛生與公共服務部部長，阿扎爾也無法動員和聯動其他部門，這就需要一個統籌全局的官員，但目前特朗普政府尚無這種打算。

一方面，特朗普上台後便對國安會進行了改革重組，將國安會下屬的應對疫情的機構拆散。另一方面，特朗普本人對疫情的評估，也受到了周圍幕僚不同意見的影響。

1月22日，特朗普在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年度會議時就曾表示，美國已經制定了遏制新型冠狀病毒疫情的方案，但直到1月29日，特朗普才在軍情室召開了跨部門會議，成立了疫情特別工作組，同時下令在20個美國機場進行體温監測，並宣布撤回在中國的美國公民，同時研製針對此類新型病毒的疫苗。

其實，美國大城市應對疫情的能力相對較強，但地方應對疫情的能力相對薄弱。這和人員配備、預算和政府監管有關，另一方面也和疫情防治的經驗相關。波士頓和紐約及華盛頓這樣的大城市自然不缺預算，政府監管也到位，但地方縣市郡的疫情防治大多數情況下離不開聯邦政府的統一調配和領導。

但對於緊縮疾病防控預算、裁減機構人員和協調混亂的特朗普政府來說，應對本土可能的大規模疫情的確是一個不小的挑戰。

在應對海外埃博拉疫情的過程中，當時的奧巴馬（Barack Obama）政府曾在國安會和國土安全部設立「傳染病常態監控及指揮小組」，接受衛生與公共服務部所屬的衛生研究院 和CDC的統一調配和領導，同時接受美國國務院的「外交建議」。這個時候，美國政治體系下的整個官僚體系運作就顯得很重要，不光衛生與公共服務部打頭陣，美國國防部、國土安全部以及情報部門都要扮演各自的角色並彼此協調。但是，相比較而言，特朗普政府不同部門間的協作一直很混亂。

首先是預算的削減。特朗普執政的第二年，白宮就開始縮編或裁撤奧巴馬執政時設立的疾病防控項目和機構。比如，取消2.5億美元與埃博拉疫情國相關的對外醫療建設費用，削減150億美元的全國醫療開支以及對國安會、國土安全部和衛生與公共服務部、CDC等機構的疾病防控預算。從2018年開始，特朗普也減少了對美國國際開發署的撥款。

其次是對政府機構「瘦身」。2018年，特朗普下令關閉了國安會所屬的全球健康安全部門，開除了國安會負責全球醫療安全的負責人奇瑪爾（Timothy Ziemer）以及他在國土安全部的對接人、反恐助理博塞特（Tom Bossert)。也就是說，整個國安會和國土安全部的疾病防控團隊被拆散。CDC的全球健康團隊也被大幅裁員。

在這種情況下，本該不負責疾病防控的官員被臨時委任，擔任此類工作，特別小組難免有些「拼湊」的嫌疑。比如，原本專注於大規模殺傷性武器及反恐事務的官員現在開始重點關注疫情發展。比如國安會的韋德（David Wade）和美國生物恐怖主義領域的專家魯傑羅（Anthony Ruggiero）都是如此。這些人很多都是第一次處理疫情相關的事務。

而且，特別小組當中有白宮國安顧問布萊恩（Robert O'Brien）和副國安顧問波廷格（Matt Pottinger）。這和副總統彭斯（Mike Pence）的角色難免有衝突。究竟誰來協調政府部門和國會，目前外界也不知曉。

美國疫情的防控，不但是一場預算多少之爭，也是一場不同部門和幕僚之間的話語權之爭。

最重要的是，在假新聞充斥美國政治各個角落的背景下，如何打擊這方面的假新聞、陰謀論以及散播謠言、製造恐慌及引發歧視的行為，也需要政府不同部門間的協調運作，更需要白宮的統一指揮。但特朗普政府這方面的能力比較欠缺。