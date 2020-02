【武漢肺炎】美國對華援助的真假虛實

武漢肺炎疫情仍在持續發酵,備受國際社會關注。中國同各國展開了密切的溝通。中國外交部官方網站詳細羅列了中國同各方在疫情問題上的外交溝通通稿。

從中國外交部新聞發言人1月31日、2月3日先後兩次批美國涉疫情言論看,中美之間的分歧顯然不是口徑差異這麼簡單。

中國外交部新聞發言人華春瑩2月3日稱,針對有關疫情,「也有一些國家,特別是美國對中國疫情作出過激反應,採取過度應對措施,顯然與世衛組織建議背道而馳」,「美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助,卻第一個從武漢撤出其領館人員,第一個提出撤出其使館部分人員,第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施,不斷製造和散播恐慌,帶了一個很壞的頭」。此前1月31日華春瑩稱美方的言行既不符合事實,更不合時宜。「實在太不厚道」。

與華春瑩說法相反,美國方面不斷釋放的信息是「美國願意提供任何必要幫助」、「中國邀請美國團隊到北京」、「中國不接受幫助」。

武漢肺炎疫情仍然嚴重。圖為2020年1月26日,在湖北武漢,身穿防護服的救護人員進入救護車。(AP)

特朗普(Donald Trump)近日公開在社交媒體上表示,「我們已向中國和習主席表示願意提供任何必要幫助。我們的專家非常優秀」。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)1月30日接受霍士新聞網採訪時透露,自己剛剛和美國總統特朗普開完橢圓形辦公室會議。會上決定,受中方邀請,美國將把國內「最好的」疾控團隊派遣到中國,和世界衛生組織以及中國政府一道抗擊疫情。「這是我們首次做出這樣的決定,我們很樂意這麼做」,「我們儘可能地想幫忙。我們有很多聰明的人(疾控專家),他們知道如何解決公共衛生問題。所以我們決定派人。」

特朗普的國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)2月2日在接受哥倫比亞廣播公司()CBS)《面對全國》(Face the Nation)節目採訪時說,北京仍然沒有對美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)和其他衛生專業人士提供的幫助做出回應,「我們有大量的專業知識」,「這是一個世界性的問題。我們希望儘可能幫助中國同事,我們已經提出了這個提議,看看他們是否接受。」

眾所周知,中國目前在應對疫情的物資籌集等方面需要支持,中國總理李克強2月1日同歐盟領導人通話時稱,希望歐盟為中方通過商業渠道,從歐盟成員國緊急採購醫療物資提供必要便利。在這樣的背景下,奧布萊恩「中方仍然沒有回應」的表態被認為是中國拒絕了美國的援助。

到底是中方拒絕美國幫助還是美國並未提供幫助?

中國應對疫情的當下,美國外交官忙着四處遊說對抗中國。圖為2020年2月2日,美國國務卿蓬佩奧抵達烏茲別克斯坦塔什干。(路透社)

一方面,美國的確表示過願意對中國提供幫助,這是真實的官方表態。而另一方面,這些表態並不一定代表美國的真實意思。

特朗普1月30日曾就中國疫情表示,「我們狀態很好,中國狀態不好。」美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)1月30日在接受媒體採訪時公開宣稱,新型冠狀病毒疫情或有助於工作崗位更快重返北美,甚至稱之為「勝利」。美國衛生部長阿扎(Alex Azar)1月28日影射中國在應對疫情問題上與美國不合作,並敦促中國需「保持合作與透明」。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)1月31日訪問英國期間稱「中國共產黨是我們這個時代最核心的威脅。」

美國一邊說幫助中國,一邊敦促中國保持透明;一邊炫耀美國的應對很好,一邊貶損中國狀態不好;一邊談合作,一邊指中共是核心威脅。

美國在諸多國際事務中都有着不可替代的作用,在醫療衛生領域也一直是積極的援助者,相信美國承諾對華援助也並不是隨口一說。但在中美結構性矛盾之下,美國難掩對華打壓敵意,「對手出現問題就是對自己利好」的心態,一再由各官員表態中顯露。

特朗普在大選年需要政績,批評中國不透明、中國應對得不好,能夠反襯美國做得好,呼應了美國仍然是最強者的民眾心理訴求,這一點出自特朗普的政治私利考量。

願意提供幫助是真,希望中國的發展遇到障礙也是真。

美國1月30日把前往中國旅行的警告提升至最高的第四級 「紅色」,即「不要前往」(Do not travel),與美國對阿富汗和伊拉克發佈的旅行警告一樣。這一措施的危害之處在於,如果各國效仿美國,相當於對中國關了禁閉,對經濟會有很大影響。採取遠超世衛組織建議的措施,顯然被中方認為此舉夾雜着落井下石的初衷。否則中國外交部也不會連續數日就此批評美方。

中國在疫情嚴重的當下,公開對美國展開批評,挑明瞭美國的對華敵意,有對其他國家的震懾效果,意在避免一些國家跟隨美國採取過激措施。同時這也是一個籌碼,是倒逼美國降低對華預警級別的籌碼。

美國關閉中美商業航班,會對經濟產生影響,包括對援助物資的運送都有一定的影響。美國作為大國沒有任何援助,自然有損華府顏面,既然宣稱有援助,那麼自然需要落實到位。如何落實到位?開放航線或許是一個選擇。

在全球化的時代,在全球關注的公共衛生事件上,各方都認為應該同舟共濟。此時任何落井下石的潛在算盤都會暴露無疑,也註定得不償失。有損國家尊嚴、失去道義只是其中之一,中美經歷40年的深入交往已然利益相連,中國不好,美國也註定不會好到哪裏去。