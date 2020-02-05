【武漢肺炎】美國需進一步協助中國的兩大原因

武漢新型冠狀病毒的疫情還在持續蔓延。中美兩國在「美國政府有沒有協助中國」一事上，顯然也有些分歧。

中國外交部發言人華春瑩2月4日舉行例行記者會，就美方涉疫情言論答記者問。華春瑩指出，美方理應採取客觀公正、冷靜理性態度，不作過度反應，尊重和配合中方防控努力，同中國和國際社會一道抗擊新冠肺炎疫情；中方注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。

而自冠狀病毒疫情爆發以來，美方也多次表示要對中國的疫情提供幫助。美國總統特朗普（Donald Trump）1月27日發佈推文說，已向中國表達願提供必要協助。同一日，美國副總統彭斯（Mike Pence）也表態說，美國準備好協助中國人民對抗病毒。

2月2日，特朗普在接受採訪時再次表示，美方基本上關閉了來自中國的通道，不能讓成千上萬可能感染病毒的人入境。美中關係很好，美方正向中方提供巨大幫助。

那麼，美國政府具體是如何幫助中國抵抗疫情的？

據彭博社2月3日報道，本次疫情甚至會影響到前中美1月簽訂的第一階段貿易協議的具體落實。（美聯社）

通過梳理髮現，目前美國幫助中國的舉動發現，美國企業和一些非政府組織是幫助中國抗擊肺炎疫情的主力軍。

例如，美國非政府組織Direct Relief（國際直接救援組織）慈善機構捐向中國湖北兩大醫院（協和醫院及孝仁醫院）捐贈了20萬份醫用外科（手術）口罩，還同時寄出了防護服、隔離服和醫用手套。為了能把這批物資緊急運送到湖北，美國聯邦快遞（FedEx）也向中國開了綠燈，不僅免了運費，還進行了加急處理。

而據中國社科院公布的數據顯示，截至2020年2月2日，共有188家外資企業捐贈給中國10.96億元人民幣（1元人民幣等於0.14美元），其中美國企業捐贈中國的資金最多，為2.7億元人民幣。

比起美國政府，美國企業對中國的援助似乎更為實質和快速，出現如此情況也與美國政治經濟環境有關。美國社會政治經濟都以私企為主體，私營經濟的利益一直是美國經濟的導向標，所以此次對華援助也必然會由私企最先反應和主導。而在這過程中，美國政府本應在其中發揮潤滑劑的作用，讓美企援助中國抗擊疫情的過程變得更順暢。

值得注意的是，美國政府一邊說要幫助中國緩解疫情，另一邊卻將對中國的預警等級升至最高。美國國務院1月30日更新針對中國的旅行安全預警，將旅行安全級別上調至最高的第四級。美國政府此舉顯然是變相降低了美國企業往返中國的航班，從而減少對華進出口的貿易，這與特朗普口中的協助中國是自相矛盾的。

不僅如此，一些美國美國官員還對中國疫情出現了「落井下石」的舉動。例如美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在接受電視訪問時卻語出驚人地表示，疫情的爆發將有助於北美地區就業機會的回升。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）還表示，目前武漢肺炎是中國的疫情，而美國將協助中國儘快解決。

圖為美國現任商務部長羅斯，他在1月30日的發言引發了北京的不悦，也招來美國媒體撻伐。（新華社）

面對新型冠狀病毒，美國政府這自相矛盾的舉措顯然對緩和疫情沒有半點幫助。美國政府需要明白兩件事。

首先，此次新型冠狀病毒的疫情並非中國的疫情，是全球的疫情，世界衛生組織（WHO）已經在1月31日將「武漢肺炎」（2019-nCoV）定性為「國際突發公共衛生事件」。也就是說，此次疫情並關乎全球各個國家，需要各國集中資源共同解決，這也是在防止疫情進一步擴散至全球的最好方法。

其次，對疫情的研究，譬如美國Gilead（吉利德公司）正在開發的新型實驗性廣譜抗病毒藥物——瑞德西韋（Remdesivir），既對疫情有幫助，也對美國企業而言存在着較大的利益。

據美國媒體報道，華盛頓州的首例肺炎患者在確診之後一直接受支持治療的策略，比如補充鹽水和緩解噁心的鎮痛藥等。然而，在該患者接受治療的第五天，其情況出現惡化，胸腔出現肺炎狀況，氧飽和度也開始下降。根據患者的情況，院方在第七天讓該患者接受了Remdesivir的靜脈輸注。

部份抗愛滋病藥物早前被證實對新型冠狀病毒的治療有效。（路透社）

此後第二天，該名患者的臨床症狀出現了立竿見影的改善，氧飽和度上升，除了呼吸道的流體和乾咳狀況外已無其他症狀。該案例公開後，不少輿論認為Remdesivir對此次肺炎病毒的治癒有着一定的療效。但Remdesivir在美國還是處於試驗階段，不能廣泛使用和試驗，目前全美確診的病例為5人，這對吉利德使用Remdesivir救治的空間也出現了一定的限制。

如今中國的疫情還在不斷蔓延，據中國官方公布數字顯示，截至2月4日清晨，中國新型冠狀病毒感染人數增至20,438人，死亡人超過361人。若特朗普政府在此次推進Gilead公司與中方醫療團隊的合作，一方面是有效的控制疫情，在人道主義的基礎上真正幫助中國在尚無藥物控制疫情之時施以援手，另一方面更是讓本土醫療企業的獲得難得的臨床實踐機會，助力其藥物研究的成功。

美國政府需要看到的是，疫情無國界，協助中國抗擊疫情不僅是「幫助中國」，而本就是為美國國民和全世界負責，且在此過程中的中美協作，也會對兩國藥物研究有積極意義。

面臨疫情，對人員往來加以管制是有必要的，但這並不包括過當的指導性建議。特朗普政府若繼續變相為兩國正常交流添加阻礙，乃至影響中美貿易往來，不僅有損自身形象，更會拖延了攻克病毒的關鍵時間點，對疫情防治無益。