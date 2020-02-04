艾奧瓦州初選大亂結果未明　民主黨未開跑先輸一仗

「我有一個很強的預感，選舉結果將會在某個時間點公布。」在艾奧瓦州（Iowa）民主黨總統初選民調領先的左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）半開玩笑的告訴其焦急等候至凌晨的支持者。說罷，未及等待2月3日的艾奧瓦州初選結果公布，桑德斯就登上飛機前往將於11日舉行初選的新罕布什爾州（New Hampshire）。

艾奧瓦州的黨團會議形式選舉，是民主黨總統初選的第一個州份。由於勝者將能在芸芸候選人中先拔頭籌，為其選舉工程提供難得的宣傳和動力，除了前總統克林頓（Bill Clinton）等寥寥可數的特殊案例外，能勝出艾奧瓦州初選的民主黨候選人通常也會進而奪得該黨的總統提名——2008年全國民調落後希拉里（Hillary Clinton）超過20%，卻勝出艾奧瓦初選的前總統奧巴馬（Barack Obama）便是一例。

在目前民主黨初選中尚未有「眾望所歸」的明顯領先者之際，此次艾奧瓦選舉的結果對未來選情就更具決定性。

新訂三組選舉結果 釀成大亂

豈料艾奧瓦州民主黨部卻出了大亂，使原本預計在當地時間9時（即黨團會議開始後兩小時）已能初步得見的選舉結果變得「遙遙無期」。在選民苦候數個小時之後，當地民主黨部的通訊主任終於發出兩段聲明，先是指出他們需要更多時間為點票結果進行「質量檢查」，其後更承認他們在此次黨團會議首次統計的3種選舉結果之間發現「不一致的狀況」。其黨部及後聲言系統受到黑客攻擊，預計將能在2月4日公布人工點票結果。

為點算選民的票數，本年度民主黨艾奧瓦州初選新增了所謂的「總統意願卡」（presidential preference cards）供選民填寫。（路透社）

以往的艾奧瓦初選只會公布「州選舉人等值」（State Delegate Equivalents），即各候選人根據在接近1,700個黨團會議中得票、以複雜換算方法得到的州選舉人數目。然而，此數未必與候選人得票比例一致，於是本年民主黨決定公布另外兩組選舉結果：一是「重新站隊前總票數」（Pre-alignment Vote Total），即黨團會議參加者首次投票的結果，能直接反映一位候選人的真實支持；二是「最後總票數」，即在篩走得票不及最低門檻的候選人後，選民即席重新投票的結果。

這三組數字的換算甚為複雜，而且要在短短兩三個小時之內接收各個黨團會議的通報並運算結果，也需要一套甚為穩實的系統。然而，艾奧瓦州的民主黨部卻在此馬失前蹄，其報票程式先遇上各種不能登入的問題，連其電話報票的後備程序也出現線路繁忙、胡亂掛線等亂狀——有個別黨團會議主席甚至向媒體表示已放棄報票，先睡一會，待明日再試。

有熟知民主黨內情況的人士就指出，艾奧瓦州所用的報票程式在過去兩個月才匆忙寫成，而且有人早已警告程式可能會受到攻擊。在2月22日舉行的內華達州黨團會議初選更會使用同一程式。如今艾奧瓦州先出事，內華達州能否在兩個星期內應變也是未知之數。

前列候選人各自宣布勝利？

結果未有及時公布，一眾候選人卻宣讀了早已預備好的「勝選宣言」，只把聲稱自己贏了的那些部份說得較為不確定而已。前副總統拜登（Joe Biden）聲言「我們將帶着選舉人票走出去」，不過在選舉結果未定的情況下，他卻補充「我們並不知道那有多少，不過我們對目前的位置感覺良好」。

左翼麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）則高呼「這場競賽從艾奧瓦這裏開始，不過由明日起，它就會從海洋到海洋（即跨越整個美國國境）」，卻說「目前結束還是太過接近，難以確定」。

印地安納州南本德市（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）更指「所有跡象都顯示我們會以勝者姿態晉身新罕什布爾州」，並說「今晚，一個不可能的希望變成了一個不可能否定的現實」。不過，布蒂吉格競選團隊及後就向媒體透露，他們已獲得77%黨團會議的結果，顯示布蒂吉格在「州選舉人等值」上領先——這跟真正的勝利其實還有一段距離。

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唯一一位較為腳踏實地的候選人，是民調排行第五的明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）。她只指出其表現已「超越其重量級別」。

由於此次艾奧瓦州初選公布3組結果，而各個結果的「勝利者」未必是同一位候選人，外界一直擔心各候選人會以對自己有利的數字將自己宣揚為「贏家」，導致一場賽局出現多位贏家。可是，這次結果未知何時公布，各個候選人已先行「含糊」地擺出勝利姿態，卻更是意料不及。

民主黨搞出如此混亂的局面，共和黨人當然不會放過機會。特朗普的競選團隊就發表聲明，指這是「史上最糊塗的火車失事」，聲稱「人們質疑這次程序的公平性是很自然的事」，更嘲笑「這些人竟想營運我們整個醫療系統」。同時，一些右翼陰謀論者也在網上宣傳這次事故證明了民主黨操縱選舉結果的陰謀。

無論最後誰人贏出，民主黨首輪初選竟淪為鬧劇，更給予共和黨對手嘻笑怒罵的把柄，可說是個集齊人馬、準備大張旗鼓出師之時才發現自己未有準備糧草一般的荒謬場面。