【武漢肺炎】 美國援助未到位　特朗普空談還是中國誤解

中國武漢肺炎疫情爆發後，歐洲和東南亞一些國家對中國支援了大量醫用口罩等急需物資。但對於多次表態關注和支援中國疫情防控的美國而言，相關協助或支援則「遲遲沒有到位」，至少中國外交部是這般表態的。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月2日接受霍士新聞採訪時表示，他的政府向中國提供了「巨大的幫助」，以遏制新型冠狀病毒的傳播。特朗普國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在同日的一次採訪中表示，中國應對武漢肺炎疫情的透明度超過以往，對於美國疾病控制與預防中心（CDC) 提出的幫助，中國政府尚未做出回應。

按照美方的說法，是中國並未接受美國的幫助。2月4日，針對特朗普及其幕僚有關支援中國言論，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中國政府注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。她還說：「美方理應採取客觀公正、冷靜理性態度，不作過度反應，尊重和配合中方防控努力，同中國和國際社會一道抗擊新冠肺炎疫情」。

也就是說，中國尚未受到美國任何形式的援助。按照中方的需求，急需的物資就是醫用口罩。而布萊恩所說的幫助則是醫療專業人才和技術。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月2日表示，中國尚未邀請美國CDC官員進入美國。

美國之所以優先提出專業人才進入中國、支援疫區防治，一定程度上也是出於中國能否保持較高透明度的顧慮。世界衛生組織宣布將新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）定為全球突發公共衛生事件（PHEIC）後，美國也宣布進入公共衛生緊急狀態，將對中國疫區湖北的旅行警告升至最高級別四級，告誡美國人不要前往中國。華春瑩當時回應稱，「在世界衛生組織呼籲各國避免採取旅行限制」之時，美國此舉「太不厚道」。

特朗普本人對疫情的關注度不高。最近的多場競選集會，他多次談到彈劾案審判、美國經濟、邊界安全等，幾乎不提及和肺炎疫情有關的話題。按照白宮的說法，特朗普本人堅信「中國的習主席」能夠應對好疫情。這種態度有點類似他對中國打擊芬太尼非法對美出口的自信。而且，個別幕僚認為，如果特朗普通過Twitter「宣傳」疫情，難免會引起美國公眾恐慌。

總體上，特朗普對中國應對武漢新冠肺炎的做法進行了低調處理，並沒有誇大疫情的危害，也沒有指控中國政府透明度大小的問題。他這樣做一方面避免刺激中國，另一方面也可緩和市場情緒。

特朗普深知肺炎疫情爆發對中國經濟的影響，從而間接影響大選年美國經濟的運行狀態。這一點從他的商務部長羅斯（Wilbur Ross）將疫情防控同商業機遇掛鈎的表態，就可以看出。1月28日，羅斯談及武漢疫情時，優先強調商業機遇，從而煽動對疫情的恐懼感，認為此次疫情可以讓企業重新審視各自的供應鏈，從而考慮其中的風險因素，促使更多就業崗位重回美國及其他北美地區。

美國國內甚至有人認為，簽署第一階段協議後，特朗普政府完全可以考慮降低或取消部分對華商品關税，以緩解中國經濟壓力。這也是從特朗普選舉利益考慮問題。

其實，就新冠肺炎疫情的防控、疫苗的研製以及病毒的研究，中國除了有自己的專家團隊外，也密切同世界衛生組織保持合作。就專業技術和人才的參與，也應該是通過世界衛生組織這種平台參與。這樣的話，相關疫情防控和病毒研究的標準和透明度，都可以得到保障。這也是中國做事的一種習慣。

目前來看，對於武漢疫情防控，美國提出的援助形式或許和中國需求有偏差。對於特朗普本人而言，他喜歡做出承諾，至於如何兑現，或者以何種形式兑現，就要看他幕僚的發揮以及當前中美在應對疫情方面的合作誠意和力度。協作出現偏差，特朗普的承諾當然就會變為空談。

也有分析認為，特朗普政府應對新冠肺炎疫情的團隊剛剛組建不久，優先關注於美國國內的防控，把重心放在了「防範中國」方面，比如派飛機撤出美國公民、發佈旅行禁令等。這也符合特朗普政府的行事風格。