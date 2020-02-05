【武漢肺炎】越南春運：疫情陰霾下的黑色幽默

截至當地時間2月4日，根據越南衛生部等部門提供的數據，越南目前已經發現了304例疑似新型冠狀肺炎患者，另有9人確診，2人治癒出院。 對剛剛結束第一個「春節黃金週」，開始復工的越南來說，當下局面雖然仍舊嚴峻，但尚算可以應對。

目前，河內的頭號「救火隊員」，越南總理阮春福已又一次披掛上陣。

他在1月30日已派出10個特別工作隊負責防疫，他還強令越南政府不得麻痺大意。當越南媒體開始重提該國在2003年對抗SARS疫情時的「成績」，進而暫時鬆一口氣時。很少有人會想到越南防控疫情的效果，其實也具備一點天時之利。

環顧越南全境目前確診的9名患者，外界不難發現他們大多出現在芽莊、峴港等旅遊區，患者也大多是從武漢輸入的，越南國內暫未出現患者流動的局面。這種局面與越南在2020年1月及此後的春運運力客觀現狀有關。

環顧越南全境，該國北部首都河內周邊的紅河三角洲，和南部全國最大城市胡志明周邊的湄公河三角洲已然分別形成兩個城市群。加之越南到1976年才最終統一，這種客觀環境和局部生態造成的內生型小氣候，使越南南北地區的經濟、文化及人員往來存在天然的隔離。

圖為居住在狹窄公寓內的一戶胡志明市普通家庭，當外界因她們蝸窄的住所而心生憐憫時，殊不知這些普通人已經因身居越南大城市，較之其同胞可享受包括交通在內的更多便利。（法新社）

因此，越南國內不易出現大規模的人口跨區域流動：紅河三角洲一帶的越南民眾會就近前往河內周邊解決求學、就業等問題；湄公河三角洲地區的民眾則會選擇去胡志明市周邊。這樣一來，越南的交通運輸就形成了「以400公里以內的中短途公路客運為主」的局面。也讓河內方面很難力推南北縱貫型的高速鐵路。

於是，一個工薪階層，每月收入在671萬盾（約合2,240港元）上下的越南人如果要從河內去胡志明市，如果不想花將近一個月的薪資購買機票，那麼就不得不選擇分段搭乘客運大巴，或在火車上顛簸30多個小時。如此的局面就讓越南2020年的春運在開始之初就蒙上了一層陰影，也讓很多越南民眾實際上已因交通問題被迫困在當地。

對越南當前的黨政軍核心，越共總書記、國家主席阮富仲來說，交通問題可能是他從越共十二大到十三大之間一直難以解決的一大棘手問題。（法新社）

當越南選擇以短途客運解決包括春運在內的交通問題時，運力不足的實際局面更令其捉襟見肘。雖然越南的短途旅遊大巴廣受各國遊客好評，但這種滿足少數遊客需求的出行工具無法解決近一億越南人的出行需求。

以越南境內最大的民營運輸企業「芳莊」（FUTA）公司為例，該公司在2020年春節期間的安排也證明了這一點。

在越南，春節也同樣是閤家團圓的節日，幸而很多普通越南民眾並沒有離家太遠。（新華社）

資料顯示，該公司在2020年春節期間，專門將其新購車輛的60%以及幾乎全部臥鋪巴士車隊投入到每天超過2,200次的短途客運中，這使得越南民眾即便有北上或南下的實際需求，但車票就相對難買。儘管該公司曾臨時加開部分長途班次，但此舉已成杯水車薪。

事實上，面對運力不足的局面，越南的公路、鐵路甚至還有臨時漲價的問題。譬如從胡志明市出發到越南南北縱貫客運線路的中轉站峴港，在當下淡季時的大巴車票只要37.5萬盾（約合16.12美元）一張，但在春運期間其票價就有可能飆升20%到40%，最高時可達60%。部分運力緊張的公司甚至要求乘客預支票價，屆時多退少補。

目前，中越之間的國際鐵路仍然暢通，但中越工作人員已經加強檢疫措施。越方還在同登等地設了隔離觀察所。（新華社）

胡志明市的《西貢解放日報》曾經在2019年12月披露過一個哭笑不得的故事，該報探訪了一位居住在胡志明市，打算前往河內以北太原市的婦人。該婦人向報紙抱怨稱，由於車票價格暴漲，原先縱貫越南南北的大巴票價總價已經升至260萬盾（約合112美元）。考慮到在當下淡季，從胡志明市經峴港中轉至河內再進入太原的大巴總票價甚至不超過90萬盾（約合39美元），可以想象這一漲價對很多越南普通人的刺激會有多大。

不可否認，越南目前已經有1,500萬中產階級，他們的收入和消費方式讓越南各大航空公司在春運期間賣出了500萬張機票。但每張機票均價在400萬（約合172美元）到500萬（約合215美元）盾的售價還是能說明一點問題，這一接近越南大城市的最低工資標準，即442萬盾（約合190美元）售價證明了9,600萬越南人中的很多人距離自由出行還差的很遠。

從某種意義上來說，2019年12月下旬開始的越南春運已經為此次河內越共當局封堵疫情提供了不少便利。當令越共側目甚至焦頭爛額的國內交通問題竟然幫了大忙時，這無疑是頗有些黑色幽默的局面。