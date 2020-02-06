從美國再次偉大到美國復興　特朗普的承諾兌現了幾成？

三年前，美國總統特朗普（Donald Trump）在第一國情咨文演講中承諾「Make America great again」（讓美國再次偉大），2020年的今天，同樣的舞台他又說「The Great American Comeback」（偉大的美國復興）。

華盛頓當地時間2月4日晚，特朗普依照慣例舉行了國情咨文（State of Union）的演講。要知道，這一次是特朗普任期內的第三次國情咨文的演講，也是極為重要的一次。美國目前已經進入了大選年，各大候選人都在為競選摩拳擦掌的進行籌備，特朗普自然也不例外。此次的演講可以說是他想全美民眾拉票的最好時機。

在一個小時的演講中，特朗普一開場便向全美人民總結了自己任期裏的「精彩「政績，例如改善了有色人種的失業率，與中國簽署了第一階段貿易協議，讓美國成為世界最大的能源國等等，他更自豪的宣稱偉大的美國復興了。此外，他還闡述了自己2020年施政方向，其中包括推動美國基建設施，降低藥物成本，繼續在中東撤軍的意願等。

從「Make America great again」到「The Great American Comeback」，特朗普的宣傳標語再次「升級」。那麼，特朗普這三年任期的施政成果是否如他在此次演講中的形容的一樣的讓美國復興了？此前兩次的國情咨文做出的承諾是否都一一實現了？

在2018年的國情咨文演講中，特朗普除了吹捧他新減税政策的成功，他還表示在2018年的工作重點是改革美國移民體系和基礎設施建設，同時會捍衛自由貿易和國家安全。

在移民政策上，特朗普要修建美墨的「邊境牆」，防止非法移民。在經濟方面，特朗普呼籲國會呈現一份1.5萬億美元基建投資法案，以滿足建設新基礎設施的需求。此外，他還宣布要與各國構建公平和互惠的貿易協定，在美國對朝鮮外交政策方面會繼續採取強硬立場。

而特朗普2019年的國情咨文演講重點與2018年的有着相似點，甚至有些老調重彈的痕迹。比如在移民方面，他依舊要求國會撥款修建美墨「邊境牆」。還有經濟方面，特朗普希望國會通過基礎設施投資法案。至於在外交政策上，特朗普則提出了撤軍敘利亞和阿富汗的意願。

從結果來看，特朗普對其承諾的完全度可謂是「喜憂參半」。

先論「憂」的方面。如基建投資方案，由於民主黨議員認為聯邦政府出資太少，無法滿足美國基建融資需求；部分共和黨議員也認為基建投資將使聯邦政府財政赤字進一步增加，因此反對增加政府開支。讓該計劃的推行遭到了阻礙。再加上特朗普在2018年、2019年後前後深陷「通俄門」和彈劾調查，導致該方案處於擱淺的狀態。

其次貿易方面。特朗普與中國開打貿易戰，以此謀求貿易公平，扭轉兩國貿易逆差，即便中美目前簽署了第一階段協議，但該協議並未涉及雙方重要分歧，兩國談判還將進入長跑階段，這也意味着特朗普扭轉兩國逆差的目標很難在短時間內實現。

再次是美墨「邊界牆」，雖然五角大樓同意撥出的36億美元為特朗普的「邊界牆」買單，但修建引起了民主黨和墨西哥的不滿，墨西哥總統涅托（Enrique Pena Nieto）更是出面嚴厲譴責美國政府修邊境牆的決定。

惹眾怒不算，邊界牆還不「牢靠」。2019年9月特朗普在參觀位於加州一段邊境牆時還說：「這面牆幾乎無法逾越，我們建造的所有牆都能被快速輕易地推倒，但這面牆卻不是能隨便推倒的」。但據美國CNN今年1月29日的報道稱，位於加州美墨邊境的一段剛修建好的邊境牆，被勁風吹倒在墨西哥一側的幾棵樹上。有意思的是，這顯然與特朗普所言不符，新修的邊界牆連強風都無法承受，又如何指望它預防非法移民？

再論「喜」的方面。特朗普雖在以上承諾的實現度上表現的差強人意，但在外交上，他還是「說到做到」。 除了打貿易戰，特朗普自上任後便開始退出各大國際多邊組織，還拖沓聯合國會費，以此方式「保護」美國利益，如他在2018年相繼退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、《巴黎協定》、「伊核協議」、萬國郵政聯盟。據彭博社2月5日報道，特朗普還有意退出世貿組織的採購協議。

在中東問題上，特朗普也信守諾言一步一步的削減了美國駐軍。相繼在阿富汗撤走了約7,000美國駐軍（約阿富汗一半的駐軍人數），在敘利亞撤出了2,000名美國士兵。2019年12月，特朗普又擬從阿富汗撤軍4,000人。

除了中東問題，他在推動美朝談判上也有些許成果，一定程度打開了美朝談判的局面，讓美朝關係出現了新的轉機。當然，由於美朝長年累月的對峙狀態，兩國緩解過程勢必一再經歷停滯期，而過去一年美朝談判陷入僵局，就是最好的體現。

事實上，美朝談判的困局也是過去一年美國政治的寫照。誇下「抽乾沼澤」海口的特朗普，過去一年自己也深陷政治困境的泥沼之中。雖然他一再試圖用貿易談判進展、美伊問題等抓手來改善現況，卻無改深受彈劾案和兩黨黨爭的拉扯現況。美國內政的撕裂，一定程度上限制着特朗普實現承諾的空間，基於這樣的情況下，即便他再怎麼吹噓亦是若此。