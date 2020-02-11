【武漢肺炎】李克強請歐盟德國予以方便　中國採買防疫品的困境

爆發於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）疫情還在持續發酵當中。2月9日，中國國務院總理李克強與德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話，雙方談及了疫情防控和防疫物資的情況。

此次通話中，李克強強調，希望包括德國在內的國際社會保持理性，支持中方防控疫情的努力，保持雙方正常往來，加強國際公共衛生安全合作。也希望德方為中方通過商業渠道從德國採購醫療物資提供必要便利。

默克爾則回應稱，德方密切關注當前疫情發展。中國政府採取了果斷措施，得到中國人民的高度支持。德方在應對疫情上採取了謹慎立場並在歐盟內加強協調，未採取過度限制措施。

值得一提的是，此前李克強2月1日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話時也提出了，希望歐盟在中方採購醫療物質時提供方便。

自新冠肺炎的疫情爆發之後，由於疫情不斷擴大，中國防疫物資一直處於供不應求的狀態緊缺的，從李克強和默克爾的通話也可知，中方目前對醫療物質的需求依舊十分急迫。

但隨着世界衛生組織（WHO）將本次疫情定性為PHEIC（國際關注的突發公共衛生事件）後，全球範圍內多個國家針對可能存在的傳播風險採取了不同程度的隔離措施，並對防疫物資的進出口政策作出了相應的調整，各國防疫用品出口的政策到底都有何調整？這是否對中國在國際上採買防疫用品產生影響？

病例少、反應快的印度與台灣

綜合來看，各個國家和地區對防疫物質的政策調整可大致分為三大類型。第一類，全面管制和禁止防疫物資的地區。這一類型的代表國家與地區主要為印度、尼泊爾以及台灣。

據目前疫情看，印度、尼泊爾以及台灣並不是疫情的集中地區，但在限制防疫用品上是最先做出反應的。印度1月30日在確診首例新型冠狀病毒感染的病例後，印度商工部外貿總局在1月31日便籤發政令以禁止任何口罩防護服等防疫用品出口。從印度商工部外貿總局網站（https://dgft.gov.in/）可以看到，該條例是對外貿法令第三部分的修訂，主要增加的條目即禁止個人防護用品包括防護服和口罩出口。

德國總理默克爾2019年9月訪華時，李克強在北京為她舉行了歡迎儀式。（AP）

至於台灣財政部關務署在1月23日發佈緊急公告稱，1月24日起至2月23日止，為期1個月的期間，「紡織材料制口罩，過濾效果94%及以上者」（即N95口罩）及「其他紡織材料制口罩」管制出口。而尼泊爾衛生與人口部在2月1日發佈公告， 宣布對口罩等個人防護物資進行核查，並在無法保證庫存的情況下限制其出口。

第二類尚未出口限制和禁止防疫用品出口禁令的地區。目前除了中國之外，疫情較為集中的國家和地區分別包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、美國以及歐洲部分國家。值得注意的是，因疫情的發酵，美國、日本、韓國、澳洲國內雖然也出現了口罩供不應求的情況，但經筆者查詢，截至本文刊佈，上述國家的相關政府網站等公開信息渠道，並未出現關於禁止口罩等防疫品出口的消息。

中國工信部指定進行海外醫用防護物資採購的企業中國醫藥2月1日還從韓國採購的112萬隻醫用口罩。同日，歐盟發佈聲明稱，根據中國關於防護裝備需求的信息，歐盟應急響應協調中心正在與所有歐盟成員國聯繫，以便利提供所需的個人防護裝備。

最後一類則是正在商議禁止或管制防疫用品出口的國家，此類代表便是俄羅斯和越南。

經查詢，俄羅斯和越南目前並未出台禁止和限制防疫用品出口的政策，但根據越南工貿部公布信息顯示，越南境內口罩和防疫品供應緊張，部分地區已經出現短缺現象。越南衛生部副部長建議醫院迅速報告口罩、呼吸機等的數量，並提出：「在最壞的情況下，我們需要考慮庫存一些藥品、用品、醫療設備的可能性。」這意味着越南極有可能會考慮到自身庫存的情況下，禁止防疫用品的出口。

而俄羅斯工業和貿易部與冠狀病毒預防業務總部正在討論針對出口「個人防護設備」實行臨時限制的規定，俄政府正在考慮限制醫用口罩和工作服的出口。該信息也得到了該國醫療設備製造商協會主席的證實，俄羅斯正在討論制定該禁令的可行性。

國際採買防疫物資：中國的真正困境

綜合來看，目前對防疫用品實施管制和發佈出口禁令的國家仍是少數。除中國之外，防疫用品的生產大國主要集中在東南亞地區，比如泰國目前擁有超過兩億口罩。而印度、尼泊爾、台灣並非防疫用品生產的集中地區，基於此，這三個國家和地區的禁令難以對中國在國際上採購防疫用品產生衝擊。

事實上，由於疫情不斷擴散，導致其他國家防疫用品同樣緊缺才是中國在國際採買防疫用品的最大困難。就拿同為防疫用品主要生產國的越南來說，越南境內近期的口罩和防疫品供應緊張，部分地區已經出現短缺現象。越南防疫用品的緊張雖然刺激了其國家加快生產防疫用品的生產，但如此「求大於供」的狀況長期持續，會讓中國向越南採購防疫用品的難度增大。

再加上，中國本身才是口罩等其他防疫品的生產大國，許多國家的防疫品均是依賴進口中國，例如美國和歐盟。而中國疫情嚴重，防疫品「供不應求」的情況直接影響了此類國家的「庫存」，這對中國在國際採買防疫品來說也是一個潛在的困難。