【美國初選】布蒂吉格緊咬桑德斯　黨內温和派拒絕舉白旗

2月11日，美國民主黨初選進入新罕布什爾州第二站黨代表票的爭奪戰。印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）與左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）依然領跑。

截至美東時間2月11日18時，90%的開票結果公布後，桑德斯和布蒂吉格均可獲得9張黨代表票，得票率都在25%左右，但桑德斯稍稍領先1個百分點。明尼蘇達州國會參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）得票率為19.8%，位居第三，可分配到6張黨代表票。麻薩諸塞州國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）與前副總統拜登（Joe Biden）得票率不及10%，未分配到黨代表票。艾奧瓦州初選時未獲得黨代表票的華裔總統參選人楊安澤（Andrew Yang）已宣布退選。

新罕布什爾州人口僅130萬，在民主黨總統提名戰所佔代表票數不到1%（24張），票數不及艾奧瓦州。但在整個初選版圖中，它和艾奧瓦州一樣，都會影響各選舉團隊的競選士氣。就連美國總統特朗普（Donald Trump）也非常重視在該州初選中的聲勢，在2月10日舉行了萬人政治集會。他在該州的初選得票率超過90%。

在新罕布什爾州的民調和實際投票結果中，民主黨總統參選人布蒂吉格和桑德斯不分伯仲。克洛布徹表現好於艾奧瓦州黨團選舉。或許，某種程度上，她也分離了部分温和派的票。換句話說，布蒂吉格不但要和桑德斯爭奪黨代表票，也要和克洛布徹爭奪黨內温和派選民的支持。

目前來看，桑德斯想要贏得提名，絕非易事，因為黨內的温和派除了相互鬥爭外，也不會輕易向他妥協。布蒂吉格和克洛布徹的得票勢頭也意味着，民主黨黨內依然看重温和派力量。也就是說，桑德斯在擁擠的初選中，再次面臨4年前的黨內困境，民主黨或許仍未準備好接受一位「社會主義」候選人角逐白宮。一些黨內人士甚至擔心，堅持左翼路線的桑德斯倘若在初選勝出，會像英國工黨前領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）那樣在大選中遭遇慘敗。

2016年新罕布什爾州的初選，桑德斯曾以60%的得票率擊敗對手希拉里（Hillary Clinton），而此次初選，桑德斯只能和温和派陣營展開多方位的廝殺。未來的初選中，桑德斯還要對陣前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）。

接下來的內華達州和南卡羅萊納州初選，拉丁裔和非洲裔選民的爭奪將是重點。在這一方面，布蒂吉格能否保持勢頭，值得關注。布蒂吉格如果能夠在黨內少數族裔選民當中表現良好，那他就有可能繼續和桑德斯一直比拼下去。當然，這也要看民主黨如何對布蒂吉格本人進行重新評估。目前，布蒂吉格在全美的支持率偏低。

雖然桑德斯和布蒂吉格民調和得票率領先，但民主黨選民也擔心二人能否真正擊敗特朗普。

布蒂吉格太年輕、聯邦從政經驗不夠。但布蒂吉格堅持認為，當下正是黨內更新換代的時刻，現在需要改變華盛頓舊時、過時的做事方式。桑德斯所堅持的民主社會主義政策，正中特朗普競選團隊下懷，畢竟特朗普本人在今年的國情諮文中再次強調，美國不會接受任何形式的社會主義。