【武漢肺炎】再次改名　WHO為何刻意避諱武漢

2月12日，爆發於武漢，由新型冠狀病毒引發的肺炎疫情正因為它的「新名字」，即世界衛生組織（WHO）給出的「COVID-19」而繼續聲名大噪，以至於世衛組織同時釋出的「新冠病毒的疫苗將在18個月內就緒」的消息反而不那麼重要。

此前，「武漢冠狀病毒」（Wuhan Coronavirus）、「武漢病毒」（Wuhan Virus）等俗稱已經在西方各國網絡廣泛傳播，因此「COVID-19」這個突如其來的新名字，無疑讓全球網民頗感陌生。此外，部分華文媒體錯誤地報道「COVID-19」為「病毒新名稱」，就更加深了這一疑惑。

事實上，該病毒的正式名稱，仍需等到2020年5月後，才能由世衛組織、分離出毒株的科學家、以及國際病毒分類委員會（ICTV）協商後正式確認並公佈。無論是此前各方習慣的2019-nCoV，還是目前ICTV提出的「SARS-CoV-2」，這都是此次病毒的暫時性名稱。

然而，這紛紛擾擾的詞彙，再加上中國國家衛建委提出的NCP和2019-nCoV等名稱，就更讓全球讀者頗感混亂。

在某些西方觀察家眼中，世界衛生組織總幹事譚德塞（左）已經因為其國籍等因素，幾乎被視為中國的「傀儡」，即便實情恐怕並非如此。（新華社）

目前，不少人對世衛總幹事，即埃塞俄比亞籍的譚德塞（Tedros Ghebreyesus）博士頗有成見。他們認為譚德塞可能會基於中、埃關係等政治因素，讓世衛組織對中國有所庇護。因此不乏有人認為，此次世衛「COVID-19」的命名，也在以這種隱諱地理特徵和國家名稱的方式為中國「正名」。

就COVID-19這個名稱本身而言，這並非病毒的名稱，而是由此次新型冠狀病毒所引起的疾病的名稱。「CO」代表的是「冠狀」（corona）特徵，「VI」代表的是「病毒」（virus），「D」代表的是「疾病」（disease），19代表的是年份，即2019年。

世衛組織在SARS風波期間就疾病命名問題，竭力避免名稱對各國的「污名化」，但百密一疏，最終SARS的命名，還是與香港「特別行政區」的英文縮寫S.A.R.相同。（美聯社）

按照世衛組織與世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧農組織（FAO）等多邊組織商定的準則，當下為某種疾病命名時，除了需考慮易讀性以及與疾病本身的相關性之外，同樣不能涉及具體地理位置、動物、個人或人群。

譬如在2003年的沙士（SARS）疫情於中國南方爆發後，世衛方面應對疫情的負責人第一時間提出「不希望新聞界或其他團體以帶有侮辱性的名字來命名該傳染病」的口號，並迅速以「Severe Acute Respiratory Syndrome」，即「嚴重急性呼吸系統綜合徵」的英文首字縮寫來命名此病。意外的是，SARS這一縮寫與香港「特別行政區」的英文縮寫，即S.A.R.過於相近。自那之後，世衛組織對此後疾病的命名也就更為謹慎。

世衛組織這種以中立方式命名新傳染病的習俗，於2015年成為正式政策。（美聯社）

十年後，「中東呼吸綜合徵」（MERS）再度於2012年至2014年期間數次爆發，該疾病的命名引發沙特阿拉伯為首的中東各國大為不滿。這直接導致世衛組織於2015年確立了以中立姿態命名新傳染病的政策。「不涉及地理位置，動物，個人或人群的名稱」，此次COVID-19也是這種原則的體現。

在現實中，COVID-19作為「武漢肺炎」的學名，並不會被媒體所輕易接受。在一些媒體更為謹慎地以COVID-19又或是「新冠病毒肺炎」這種統稱命名此次疫情時，「武漢肺炎」仍將佔據主導地位。這或許是出於政治因素、或許是刻意包裝，也或許只是為了迎合大眾習以為俗的稱呼。台灣中央流行疫情指揮中心便於12日表示，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」，亦建議傳媒於報道時採用上述原則稱呼。