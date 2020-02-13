【武漢肺炎】新型冠狀病毒會在中國之外大爆發嗎

中國採取了嚴格的措施來防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，貫穿整個國家的隔離措施已經持續將近20天，口罩已經成為每個中國人的剛需物資。截至2月12日，除湖北省外中國的新增病例已經連續8日下降。中國權威專家鍾南山稱，疫情拐點還無法預測，但峰值應該在2月中下旬出現。包括美國總統特朗普（Donald Trump）在內，各方普遍認為疫情有可能在4月結束。但是，當世界將目光聚焦中國時，中國之外的疫情卻並不樂觀。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月9日警告，中國以外的新冠肺炎疫情傳播可能是「冰山一角」。「中國以外的疫情看上去發展緩慢，但可能加速。遏制病毒仍然是我們的目標，但各國必須利用遏制策略提供的機會準備好應對病毒可能來襲……其他國家檢測到的一小部分確診病例可能意味着更廣泛的傳播，短期內我們看見的可能只是冰山一角（tip of the iceberg）。」

日本厚生勞動省2月13日公布，正停泊在日本橫濱近海的郵輪「鑽石公主」號上，新增44例新型冠狀病毒感染病例。船上乘客及船員累計確診個案達218宗。日本衛生部一名官員在對「鑽石公主」號郵輪進行檢查時被感染。

「鑽石公主」號郵輪出現集體感染狀況，目前停靠在日本橫濱，需要全員進行新冠病毒檢測。（AP）

菲律賓衛生部（DOH）2月12日召開例行新聞發佈會，宣布菲律賓新型冠狀病毒肺炎疫情累計觀察病例已達到408起，相較11日增加26例。在累計病例中，405例為疑似病例，3例為確診病例。

英國境內2月9日出現第4宗由新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎確診病例，2月10日再有4人樣本對測試呈陽性反應。發現埃博拉病毒的微生物學家皮奧特（Peter Piot）警告，英國國內有疫情大爆發的風險，也有可能變成大流行（pandemic）。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，疫情「在出現好轉之前還會惡化」，英國公眾面臨的風險「仍然為中等」，且「應對這種疾病是一場馬拉松，而不是短跑」。

值得注意的是，與中國採取嚴格措施不同，其他大部分國家在世界衛生組織將疫情定性為「國際關注的突發公共衛生事件」後，採取了對中國的「隔離」措施，比如撤僑、暫停航班，拒絕14天內到過中國的外國人入境等。但大部分國家沒有在本國採取嚴格的管控措施，尤其以日本和新加坡為代表。截至2月12日新加坡累計確診病例50例。但新加坡總理李顯龍在最近的演講中沒有要求所有人都留在家裏，僅呼籲民眾做好個人的衛生防護工作，出現症狀後要立刻去看醫生，不要去人多的地方。

還有一些國家沒有出現確診病例，並非病毒沒有傳播，而是不具備檢測的能力，比如緬甸缺乏檢測新型冠狀病毒試劑，化驗樣本都由緬甸國家衛生實驗室（仰光）送至鄰國泰國的國際衛生組織進行化驗。等待化驗結果的時間從三天至一周不等。緬甸內比都人民衛生局中央傳染病毒部門抗擊病毒分部副處長欽欽基醫生2月11日表示，緬甸國家衛生實驗室本月內將可以開始自主檢測新型冠狀病毒。

迄今為止，印尼仍是免受新型冠狀病毒衝擊的國家之一，但該狀況反而使世界衛生組織（WHO）等健康衛生機構方面產生疑問。對印尼方面未有關於新冠病毒病例的報告一事甚感擔心。

截至2月12日新加坡累計確診病例50例。圖為2月11日新加坡官員出席2020年新加坡航展剪彩儀式。（AP）

在一些國家，居家隔離、社區封閉管理、封鎖道路、不戴口罩不能乘坐公共交通等措施，有侵犯人權、限制自由之嫌。強制隔離那些對他人健康構成風險的人需要獲得新的法律權力，政府在採取行動之前需要滿足種種程序正義。

就連「鑽石公主號」遊輪上的新型冠狀病毒感染者要分散到擁有「傳染科」的綜合醫院裏去住院治療，也引起了日本當地政府和民眾的擔憂。為了接納幾位感染者治療，日本群馬縣知事山本太一還在2月12日專門召開記者會，向縣民作出解釋。

而新型冠狀病毒的傳染性非常強，沒有採取嚴格管控措施的國家或者一些鑑於未有確診病例還未採取積極防控措施的國家，是否會出現大爆發很難預料。

醫學界普遍認為，新型冠狀病毒肺炎的傳播性遠比沙士（SARS）廣，遏制其傳播更困難。截至2月13日上午，中國目前累計59,883多確診病例，已經遠超2003年沙士中國大陸累計5,327的確診人數（截至2003年7月11日）。

但就國際確診病例來說，截至2月12日上午11時，歐洲累計新冠肺炎確診病例43例，北美洲累計確診病例20例，這些數據卻反常低於SARS同期的傳播率（SARS時，加拿大、新加坡有數百人確診病例）。這或許和中國已經採取嚴格外流措施有關，但也有可能是國際傳播未到爆發期。

在流行病領域，最基本也是最根本的專業知識是——早發現、早隔離才能最有效防止病毒傳播。直到今日，人類從來沒能戰勝流行性病毒的威脅。此類控管方式還是迄今為止最有效的傳統應對方式。唯有最大可能地進行嚴格阻斷，病毒才有可能失去傳播鏈條，直至失活。有聲音認為中國採取的管控措施過激，事實上在疫情未完全得到控制的情況下，還沒到點評措施好壞的時候。積極嚴防疫情國際擴散才是負責任的做法。