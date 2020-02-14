三宗案件引發美國「司法獨立性」爭議　一再被濫用的後果？

過去三日，圍繞美國司法部的三項決定使其再次成為輿論關注的焦點。一是其被指為美國總統特朗普（Donald Trump）的政治密友減刑；二是其指控中國4名解放軍人員在2017年對美國信用報告機構發起駭客攻擊，並對他們提起訴訟；三是其增加對中國通訊設備製造商華為，及被拘押孟晚舟新的罪名，包括敲詐勒索和竊取商業機密等。

三個事件本身沒有直接的聯繫，但是其行為主體司法部的行事規則，卻都體現「政治化」的一面。

在國內，先後經歷特朗普通俄門、特朗普阻礙司法調查等爭議性事件後，司法部的公正性備受質疑。2月13日，特朗普干涉斯通（Roger Stone）一案之量刑，再次引發政治干預司法和法治的爭議，導致負責該刑事案件的四名檢察官以辭職表達抗議。就連司法部長巴爾（Bill Barr）也承認，特朗普此舉「讓他的工作很難做」。

可見，美國國內的司法公正都無法得到保障。斯通是特朗普的前競選顧問，是「通俄門」調查中被起訴的成員，被指控妨礙司法、說謊和干擾作證等。聯邦檢察官原本建議判處斯通7至9年刑期，但特朗普2月11日發佈Twitter為斯通打抱不平，稱「這是個可怕且毫不公平的決定，真正的罪行不是我們犯下的。我們不能允許正義的缺失！」

在國外，美國司法部對孟晚舟案和華為訴訟案的粗糙處理手法，更是被質疑為執政當局的政治工具。2月13日，美國司法部公布了一份聯邦起訴書，指控華為和華為首席財務官孟晚舟及其四家子公司，犯有敲詐勒索罪，並密謀竊取美國公司的商業機密，被盜信息包括源代碼、無線技術手冊等。

這次美國對華為的加控也是有備而來。根據美國政治新聞網站Politico網站報道，白宮和美國國防部正改變之前對華為的放行政策，特朗普政府擬本月底討論新的限制華為和技術出口的措施。之前，矽谷企業和國防部均反對針對華為的出口禁令，因為禁令會限制美國半導體企業利益及武器系統的設計。美國商務部也因此做出過妥協。

此次特朗普政府態度轉變，更多是出於進一步打壓華為的考慮，而非真正意義上解決司法部訴訟中的指控。而司法部宣布對華為的新指控，就是為了破壞華為名聲，以便為接下來升級打壓華為營造一定的輿論基礎和民意支持。美國司法部對中國解放軍人員的指控，一定程度上也是出於這個目的。

司法部對華為或解放軍的所有指控，其實都能喚起美國稜鏡門事件當國安局侵犯美國公民隱私的做法。美國公民或選民也最怕個人隱私數據泄露給外國組織或個人。白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2月11日公開指控華為有能力通過它在全球維護的下一代無線網絡和其他系統秘密獲取敏感信息，就是暗指華為安裝「後門」獲取美國公民敏感信息。這樣的說法也毫無新意，且沒有任何證據支撐。

美國司法部對華為的新指控，也凸顯出美國之前施壓策略並未奏效，此次只是故技重施，進一步打壓華為的一種新嘗試，而且手法上都缺乏足夠證據支持。

這種嘗試或訴訟也凸顯了特朗普政府內部和美國同其盟邦的分歧。2月13日，法國政府宣布，中國企業華為不會被排除在法國5G網路建設的設備供應商行列之外，但華為可能會受到限制，並且法國將優先選擇歐洲營運商。英國和德國亦有限度接收華為。這些歐洲國家的決定凸顯出美國之前的警告與勸阻並沒有奏效。

這從側面也反映出美國之前在全球範圍內遊說封鎖華為行動的失敗。而與此同時，至今美國也沒有提出任何能夠替代華為相關技術產品的替代選項。

美國自稱講究法治和司法獨立，但是，隨着行政部門權力的過度擴張，美國司法體系很容易受到的「政治」的影響。尤其當行政部門以「國家安全」為名發起訴訟，司法部對國外企業的訴訟操作就會更趨向於服務於美國自己的政治利益。