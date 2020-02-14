【美國大選】前總統拜登需要一個很大的奇蹟

美國大選從艾奧瓦州打響，兩場選舉后，最大的意外就是前副總統拜登（Joe Biden）接連失利，在艾奧瓦州初選得票排名第四，新罕布什爾州排名第五。曾經民調長期領先的他獲得如此敗績，令人跌破眼鏡。

在新罕布什爾州的投票結果未出時，拜登竟然已經離開，他的支持者們只能通過視頻看到他的講話。據美國媒體報道，從選舉結束的2月13日開始，拜登的競選團隊就開始把大部分時間花在安慰支持者和捐贈人上，可見其危機感。當拜登出現在紐約和幾位捐贈者見面，竟有示威者在外喊「退出吧」，催他退選。

拜登在民主黨眾多候選人中，最具有政治經驗、擁有最多政治資源，也理應是號召力最高的一個。不過，他的軟肋在選舉中終究被暴露。

首先，民主黨選情從開始就非常複雜混亂，拜登雖然民調領先但是並非確定的主角。

民調代表不了所有。拜登在宣布競選之初得到高民調，是他作為前副總統的名聲所致，並不能真正代表他的優勢。去年年底，他的競爭者之一南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigeig）在艾奧瓦州和新罕布什爾州的民調支持率就已經超過拜登。

從這兩個選舉的結果來看，領跑者桑德斯（Bernie Sanders）和布蒂吉格（Pete Buttigeig）票數差距很小，且有諸多選民表示在投票之前幾天仍在猶豫該選誰，這更有不少人「我本來是傾向於拜登，但是改變了主意」，無論原因為何，可見拜登本身的基本盤就並沒想象中的穩固。

第二，拜登的個人形象不再吸引選民，且沒有提出耳目一新的政策主張。

有選民在新罕布什爾州的選舉之後直接告訴媒體「我認為拜登老了」。這已經不是競選過程中第一次有人這麼說，去年7月的一場競選活動上，拜登面對同樣的問題曾對提問者說，「我們來比賽掌上壓？」

拜登的競選團隊陷入困境，說明了他的劣勢一直存在。（AP）

雖然拜登一笑而過，但是這絕對是他最重要的劣勢之一。絕不能低估人們對新鮮、年輕面孔的渴望——年僅38歲的布蒂吉格脱穎而出，他去年宣布參選後民調表現只徘徊在1至2%之間，現在卻成為桑德斯有力的競爭者。同樣作為温和中立派，布蒂吉格對很多人來講顯然更受歡迎。

不僅形象已經給選民帶來了審美疲勞，拜登的政治主張也沒有帶來太多亮點。或許正是拜登建制派的身份你讓他的政策主張受限，相較於桑德斯的「全民醫療」，沃倫（Elizabeth Warren）的「財富税」、楊安澤的「全民基本收入」，拜登沒有能夠視為競選品牌的政策主張。反而是他不斷提到在奧巴馬（Barack Obama）政府的成績，讓外界感到更加陳舊單調。

第三，或許也是最致命的一點，是在艾奧瓦州的失利，讓拜登最核心的競選價值遭到質疑。

民主黨此次競選最大的問題仍然是「誰能打敗特朗普（Donald Trump）」，這也是候選人們最需要勸說選民的一點。拜登在此前的民調領先，正是因為外界認為他更有機會打敗現任美國總統，但是經過艾奧瓦州的失敗，這一點遭到了極大質疑。

2月10日的昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調顯示，約27%的選民認為拜登能夠在大選中擊敗特朗普，和桑德斯獲得的24%不相上下，但是在1月28日，曾有高大44%的選民相信拜登能擊敗特朗普。這一數字的急劇下滑說明這兩次選舉失利給拜登的巨大打擊。

雖然拜登仍然表示「遊戲還沒結束」，但是根據統計，過去40年裏，還沒有一位總統能夠在艾奧瓦州、新罕布什爾州都未闖進票數前三的情況下，最終成為民主黨總統大選候選人。的確，這次異常激烈的選舉中任何人都可能翻盤，不過拜登需要的是一個更勝於往例的奇蹟。